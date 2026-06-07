Scandal cu împușcături într-o familie din județul Hunedoara: patru persoane au ajuns la spital. Agresorul este căutat de poliție

Patru persoane au ajuns la spital în urma unui scandal cu împușcături produs duminică, 7 iunie, în municipiul Lupeni, județul Hunedoara, în urma unui conflict izbucnit într-o familie.

Potrivit primelor informații, o altercație între mai mulți membri ai aceleiași familii a degenerat, iar unul dintre participanți a deschis focul asupra celorlalți. Persoana care a tras este ginerele uneia dintre victime.

„Polițiștii din municipiul Lupeni au fost sesizați, la data de 7 iunie a.c., cu privire la faptul că un bărbat ar fi executat focuri de armă spre mai multe persoane din municipiul Lupeni. La fața locului au fost mobilizate de urgență echipaje de poliție, alături de echipajele SMURD și alte structuri specializate de intervenție, care au contribuit la acordarea asistenței medicale și la securizarea zonei. S-a intervenit cu două ambulanțe SMURD și cu o autospecială pentru transport personal și victime multiple. Din primele verificări, patru victime au fost transportate la spital. Situația este în dinamică”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara, pentru presa locală.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs incidentul și pentru a dispune măsurile legale care se impun.

Bărbatul este căutat de poliție. S-au instituit filtre la intrările și ieșirile din oraș.

Știrea inițială:

Incidentul grav s-a produs în municipiul Lupeni, potrivit unor surse citate de publicația Știri din Hunedoara. Se pare că totul a pornit de la o ceartă în familie.

Scandalul s-a amplificat și un bărbat ar fi tras cu pistolul asupra rudelor sale.

Sursele mai spun că a ginerele unei victime a folosit o armă cu muniție neletală.

Mai multe persoane au fost rănite, dar încă nu se știe cât de gravă este starea lor.

Autoritățile nu au confirmat încă incidentul. De aceea, nu se știe câte persoane sunt rănite. La fața locului se află mai multe echipaje medicale și forțe de ordine. În zonă a fost stabilit un permiteru de siguranță.

Polițiștii fac verificări pentru a stabili cum s-a produs incidentul și ce măsuri se impun.