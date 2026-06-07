O nouă teorie conspiraționistă câștigă teren în România. Cum își pun unii părinți nou-născuții în pericol refuzând injecția cu vitamina K

O nouă teorie conspiraționistă din domeniul medical, considerată extrem de periculoasă de specialiști, se răspândește în tot mai multe țări, inclusiv în România. Tot mai mulți părinți refuză administrarea vitaminei K nou-născuților imediat după naștere. Medicii avertizează că lipsa acestei vitamine poate provoca complicații severe, inclusiv hemoragii care pot pune viața copilului în pericol.

Răspândirea smartphone-urilor, accesul facil la internet și avalanșa de informații false sau pseudoștiințifice de pe rețelele sociale au alimentat, la nivel global, un nou val de teorii conspiraționiste în domeniul medical. România nu face excepție. Din contră, specialiștii atrag atenția că neîncrederea în recomandările medicale se reflectă inclusiv în scăderea ratelor de vaccinare împotriva unor boli grave, care pot provoca sechele permanente sau chiar decesul.

Educația sanitară insuficientă, lipsa de încredere în sistemul medical și dificultatea de a distinge informațiile credibile de cele false contribuie la amplificarea fenomenului. În unele cazuri, părinții ajung să respingă recomandările medicilor și dovezile științifice, bazându-se pe informații preluate de pe internet din surse neverificate.

Una dintre cele mai îngrijorătoare tendințe este refuzul administrării vitaminei K nou-născuților în primele ore de viață. Medicii avertizează că argumentele invocate pentru această decizie nu au fundament științific și nu sunt susținute de date medicale. În schimb, lipsa vitaminei K poate provoca hemoragii severe și alte complicații care pot pune viața bebelușului în pericol.

Neonatologii subliniază că administrarea vitaminei K imediat după naștere reprezintă o măsură esențială de prevenție și una dintre cele mai eficiente metode de a evita o tragedie.

Curent conspiraționist împotriva vitaminei K

La nivel mondial, tot mai mulți părinți refuză administrarea vitaminei K nou-născuților. Este vorba despre o procedură standard, recomandată de neonatologi, care are rolul de a preveni hemoragiile severe ce pot apărea în primele zile sau săptămâni de viață.

Fenomenul a atras atenția specialiștilor din numeroase țări. „În întreaga țară, familiile, la început sporadic, iar acum în număr tot mai mare, refuză o injecție ieftină administrată la naștere pentru a ajuta nou-născuții să își coaguleze sângele. Mulți fac acest lucru dintr-o prudență bine intenționată, dar bazată pe informații insuficiente sau eronate. În încercarea de a-și proteja copiii de ceea ce consideră o intervenție medicală inutilă, ei resping un tratament fundamental, susținut de dovezi științifice solide. Această tendință este alimentată de combinația dintre dorința firească a părinților de a-și proteja copiii și avalanșa de informații false distribuite prin algoritmii rețelelor sociale”, arată CNN Health.

Potrivit aceleiași surse, consecințele pot fi dramatice. Publicația prezintă mai multe cazuri din Statele Unite în care refuzul administrării vitaminei K a fost urmat de hemoragii grave la nou-născuți, unele cu urmări fatale.

„Un băiețel de 7 săptămâni din Maryland a făcut brusc convulsii. O fetiță de aproape 5 kilograme din Alabama a încetat să mai respire câte 20 de secunde odată. Un băiețel din Kentucky a vomitat înainte de a deveni letargic. O fetiță cu părul castaniu din Texas, care nu împlinise încă două săptămâni de viață, a început să sângereze în jurul ombilicului. Disperați să îi salveze, arată documentele, medicii le-au introdus tuburi în căile respiratorii și i-au conectat la perfuzii intravenoase. Au solicitat transfuzii de sânge. Au petrecut o jumătate de oră încercând să resusciteze unul dintre băieți, până când părinții au spus că se pot opri. Altui băiețel i-au ras părul fin de pe cap pentru a-i introduce un ac direct în craniu, în încercarea de a reduce presiunea asupra creierului. Nimic din toate acestea nu a fost de ajuns”, arată aceeași sursă.

Cum internetul oferă informații instant din toată lumea, iar conspirațiile și informațiile bombastice atrag ca un magnet numeroși internauți, moda refuzului administrării vitaminei K la nou-născuți a ajuns și în România. Rețelele sociale sunt pline de postări prin care viitorii părinți sunt sfătuiți să refuze administrarea vitaminei K. Autorii acestor postări nu sunt medici sau au conturi fără poze reale de profil.

„Nicio mamă să nu-și vaccineze copiii nou-născuți cu așa-zisul vaccin ce conține vitamina K. Medicii primesc bani grei pentru a băga sisteme nanoelectronice de control ocult în bebeluși. Aceste sisteme, la bebelușii firavi, pot provoca moartea prematură din satelit. Și așa noi, românii, suntem decimați mascat în masă”, arată o postare a unui utilizator Facebook fără identitate reală și doar cu poze generate de AI.

Un alt utilizator, urmărit de peste 17.000 de persoane, promovează la rândul său diferite teorii conspiraționiste despre vitamina K. Paradoxal, deși mulți dintre aceștia nu au pregătire medicală sau folosesc conturi fără o identitate verificabilă, mesajele lor sunt adesea percepute de unii utilizatori drept adevăruri științifice sau informații revelatoare.

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Specialiștii avertizează că răspândirea unor astfel de afirmații nefondate poate influența deciziile părinților și îi poate determina să refuze proceduri medicale esențiale pentru sănătatea nou-născuților.

„Da! Mamele refuză pentru că nu mai sunt proaste! Se informează și aleg ce e mai bine. Și e o mare minciună că de asta mor copiii! Problema e că li se fură sângele din placentă, nefiind lăsați să și-l ia până la golirea completă. Aici e problema! Hoții din maternități!”, spune o femeie, pe rețelele sociale.

La rândul lor, cadrele medicale din sistemul public și privat confirmă că se confruntă tot mai des cu părinți influențați de teorii conspiraționiste, în special cu cei care refuză administrarea vitaminei K nou-născuților.

„Acum câțiva ani, într-o maternitate particulară, niște părinți au refuzat tot, chiar dacă personal m-am dus să le explic ce și cum. Au semnat și au zis că își asumă, că ei mănâncă sănătos și copilul are tot ce îi trebuie. Au cerut externarea pe propria răspundere la 36 de ore. Ia ghiciți cine s-a întors la 40 de ore de viață ale nou-născutului cu hemoragie digestivă superioară? Exact, și acel tătic era acum foarte revendicativ, că ar trebui să obligăm părinții să primească copiii vitamina K. Cireașa de pe tort a fost când le-am explicat că trebuie să facă o ecografie transfontanelară, să ne asigurăm că nu a avut hemoragie și în cap. Nu, în niciun caz, stricam creierul, îl iradiam, îi stricam aura”, a precizat un specialist în domeniul sanitar, pe rețelele sociale, în cadrul unei discuții privind noul trend conspiraționist de a refuza administrarea vitaminei K bebelușilor.

De altfel, subiectul a stârnit discuții aprinse și pe platforma Reddit. Unii utilizatori spun că este aberant ca cineva să riște viața unui copil doar pe baza informării personale de pe internet.

„Eu cred că nu conștientizează multă lume câți antivaxxeri (și anti-medicamente & anti-medicină, în general) colcăie prin țară. Am avut neplăcerea să asist la discuții pe diverse grupuri pe Facebook și mi s-au înecat toate corăbiile. Sunt fel și fel de oameni care au tot felul de conspirații de tipul: în vaccinuri sunt X metale grele/toxine/virusul/boala în sine, sunt fabricate în Iran/țări cu -stan la final și nu la Institutul Cantacuzino, dau autism și alte boli psihice, se urmărește «controlul numeric» al populației etc. Și faptul că ies tot felul de politicieni să afirme lucruri similare ar trebui să fie ilegal, pasibil de pușcărie (...) Este ceva incredibil de îngrijorător pentru că sunt copii nevinovați care suferă (sau au sechele pe viață! Sau mor!) pentru că părinții săi au citit ceva idioțenie pe Facebook. Sau copiii altora, care suferă pt că au stat în medii cu acești copii (ex. grădiniță)”

Alți utilizatori, în schimb, susțin inutilitatea vitaminei K pentru bebeluși.

„Bebelușii își fac singuri de la ziua 8. Toată isteria asta e scăpată de sub control... Presupun că n-ai făcut niciodată cercetări serioase pe tema asta. De ce să încarci sistemul unui nou-născut cu vitK nu are sens și nu e bine pentru bebeluș”.

„Copilul se naște fiziologic cu deficit de vitamina K”

Specialiștii în neonatologie, medicii care îngrijesc nou-născuții în primele zile de viață, subliniază că administrarea vitaminei K este o procedură esențială. Motivul este că bebelușii se nasc cu rezerve foarte reduse din această vitamină, necesară pentru coagularea normală a sângelui.

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„În primele zile de viață, copilul are în mod natural un deficit de vitamina K. Organismul începe să o producă în cantități suficiente abia după naștere, astfel că nou-născutul are nevoie de suplimentare. Este o practică folosită de zeci de ani în maternitățile din întreaga lume. Vitamina K poate fi administrată oral, în mai multe doze, sau intramuscular, printr-o injecție de 1 miligram, care se face, de regulă, în prima oră de viață”, spune Carmen Zaboloteanu, medic neonatolog și șef al Secției de Neonatologie a Maternității Botoșani.

Potrivit medicului, refuzul administrării vitaminei K poate avea consecințe foarte grave.

„Această vitamină previne boala hemoragică a nou-născutului, o afecțiune care poate apărea între a treia și a cincea zi de viață. Copilul poate prezenta hemoragii digestive, cu sânge în scaun sau în vărsături, iar cea mai gravă complicație este hemoragia cerebrală. Aceasta poate provoca sechele neurologice severe sau chiar decesul. Vorbim despre copii perfect sănătoși, care pot dezvolta brusc aceste complicații doar din cauza deficitului de vitamina K. După câteva zile de la naștere, suplimentarea nu mai este necesară, deoarece organismul începe să producă vitamina în mod natural”, adaugă Carmen Zaboloteanu.

Medicii atrag atenția că nu toți nou-născuții cu deficit de vitamina K vor dezvolta complicații, însă riscul există și nu poate fi anticipat. Estimările medicale arată că formele severe ale bolii hemoragice pot apărea la unul din câteva sute de copii care nu primesc profilaxia cu vitamina K. Tocmai de aceea, specialiștii consideră că refuzul unei proceduri simple și sigure expune inutil nou-născutul unui risc care poate avea consecințe dramatice.