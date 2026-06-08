search
Luni, 8 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Prima de activare 2026. Românii care pot primi bani de la stat la angajare

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Pe o piață a muncii în care angajarea rapidă nu este întotdeauna ușoară, statul român încearcă să stimuleze reintegrarea profesională printr-un mecanism puțin cunoscut, dar relativ simplu: prima de activare.

O tânără la un interviu de angajare
Românii pot primi o primă de activare de 1.000 de lei. Foto arhivă

În 2026, acest sprijin financiar în valoare de 1.000 de lei continuă să fie acordat anumitor persoane care se angajează după o perioadă de șomaj, însă doar dacă sunt respectate condițiile prevăzute de lege. Măsura este reglementată prin Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și este gestionată de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM).

Ce este prima de activare și cui se acordă

Prima de activare este un stimulent financiar acordat persoanelor înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, cu scopul de a încuraja revenirea rapidă pe piața muncii. Potrivit datelor oficiale ANOFM, suma acordată este de 1.000 de lei, neimpozabilă, și se plătește în două tranșe egale: jumătate la momentul angajării și cealaltă jumătate după împlinirea a trei luni de activitate la noul loc de muncă.

Pentru a beneficia de acest sprijin, persoana trebuie să fie înregistrată în evidențele ANOFM de cel puțin 30 de zile, să nu primească indemnizație de șomaj și să se angajeze cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de trei luni. De asemenea, este necesar ca în ultimele 12 luni solicitantul să nu fi lucrat la același angajator și să nu fi beneficiat de o altă primă de activare în ultimul an.

Cu alte cuvinte, statul încurajează în mod direct trecerea rapidă din șomaj în muncă stabilă, dar condiționează acest sprijin de o serie de criterii menite să evite utilizarea abuzivă a programului.

Ce trebuie să faci pentru a încasa prima de activare în 2026

Procesul de obținere a primei de activare nu este complicat, dar presupune respectarea unor termene stricte. În primul rând, persoana interesată trebuie să fie luată în evidența agenției teritoriale de ocupare a forței de muncă ca șomer aflat în căutarea unui loc de muncă. După minimum 30 de zile de la această înregistrare, dacă apare o angajare cu normă întreagă și pe o perioadă mai mare de trei luni, se poate solicita prima.

Un element esențial este termenul de depunere a documentelor: acestea trebuie transmise către ANOFM în maximum 30 de zile de la data angajării. Dosarul include, în principal, cererea tip, copia contractului de muncă sau dovada angajării, o declarație pe propria răspundere a angajatului și o declarație a angajatorului care atestă că nu a existat un raport de muncă anterior în ultimele 12 luni între cele două părți.

În practică, plata se face în două etape, ceea ce înseamnă că beneficiarul trebuie să rămână angajat cel puțin trei luni pentru a încasa integral suma. Dacă raportul de muncă încetează mai devreme, există situații în care dreptul poate fi pierdut sau suspendat, în funcție de condițiile legale.

Dincolo de partea administrativă, măsura are un rol de reducere a șomajului și stimularea angajării rapide, în special în rândul persoanelor care au dificultăți în a reveni pe piața muncii.

Nu beneficiază de prima de activare:

           a) persoanele care se încadrează în muncă, conform legii, pe perioadă determinată de cel mult 3 luni, iar ulterior încadrării în muncă se schimbă durata încadrării în muncă pe perioadă determinată mai mare de 3 luni sau nedeterminată;

           b) persoanele care se încadrează în muncă, conform legii, pentru o perioadă mai mare de 3 luni, în termen de 30 de zile de la data încetării plăţii indemnizaţiei de şomaj conform art. 44 lit.l) din Legea 76/2002.

Documente necesare

Pentru acordarea primei de activare, persoanele vor depune la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, unde se află în evidenţă, în termen de maximum 30 de zile de la data angajării, următoarele documente: :

1.  Cerere – conform model – Anexa nr. 32 la norme

2.  Actul în baza cărui persoana a fost încadrată în muncă sau dovada emisă de angajator – copie

3.  Angajament

4.  Declaraţie pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că în ultimele 12 luni anterioare angajării, acesta nu a mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoana respectivă

5.  Declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte ca persoana solicitantă nu a mai beneficiat de prima de activare în ultimele 12 luni anterioare angajării

Depunerea documentelor se poate face personal la sediul agenției, prin scrisoare recomandată sau e-mail.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Financial Times: Dacă Nicușor Dan eșuează, UE se va confrunta cu cel mai combativ membru eurosceptic de până acum
digi24.ro
image
După parlamentari, Peter Magyar vrea să taie cu 40% și lefurile primarilor. Salariul edilului din Budapesta vs București
stirileprotv.ro
image
Săptămână de foc pentru formarea Guvernului Tomac. Loteria potențialilor miniștri, nume noi în fiecare zi. Programul negocierilor cu partidele
gandul.ro
image
Se oprește apa în București. Lista completă a străzilor afectate
mediafax.ro
image
Gică Hagi, revoluție la lot! Dezvăluiri din cantonamentul de la Mogoșoaia, chiar de la omul din interior: „Ceva ce dispăruse la echipa națională”
fanatik.ro
image
„Matematicianul vs. fostul huligan de fotbal”. Financial Times scrie despre ascensiunea populismului în România, lupta Dan-Simion și o nouă furtună anti-UE
libertatea.ro
image
Ambiții SF în China: potențiali disidenți, preziși cu AI
digi24.ro
image
Denis Alibec s-a căsătorit discret cu fosta gimnastă. Detaliul evidențiat de rochia de mireasă
gsp.ro
image
A revenit în spațiul public, la 15 ani după ce Gardoș i-a "nenorocit" cariera! Cu ce se ocupă acum
digisport.ro
image
Neurologii recomandă 5 hobby-uri care îți mențin creierul ager și sănătos, la orice vârstă
click.ro
image
O vilă istorică din București, cu o poveste fascinantă, e virală după ce a fost umplută cu 1.000 de ghivece. Cum arată Casa Plantelor
antena3.ro
image
Cum se explică faptul că un croissant cu unt sau o baghetă costă de două ori mai puţin la Paris decât la Bucureşti, deşi salariile sunt duble în Capitala Franţei versus local?
zf.ro
image
Filmul incidentului de la petrecerea din Cluj, unde o elevă ar fi fost drogată şi violată de 3 tineri
observatornews.ro
image
S-a aflat cauza morții medicului rezident de la Spitalul Floreasca! Bărbatul nu a mai putut fi salvat
cancan.ro
image
Lovitură la pensie pentru pensionarii cu grupe de muncă. Justiția a decis: „Totul e oprit”. Cine pierde bani?
newsweek.ro
image
FOTO. Kim Kardashian, apariție fără inhibiții la Monaco. Și-a arătat bustul generos după ce a venit direct de pe iaht la Marele Premiu de Formula 1
prosport.ro
image
Ce se întâmplă cu bagajele nerevendicate de pe Aeroportul Otopeni. Cât timp sunt păstrate și ce se întâmplă cu ele după un an
playtech.ro
image
Incredibil! Meciul la care Christian Eriksen s-a prăbușit din nou pe gazon fusese ales special ca un omagiu pentru starul danez. S-a jucat lângă locuința lui, pentru ca familia să-l poată vedea
fanatik.ro
image
Criza dezertărilor din armata rusă începe să capete proporțiile Primului Război Mondial, susține un activist politic stabilit la Erevan
ziare.com
image
A venit reacția UEFA, după ce Christian Eriksen s-a prăbușit pe teren în Danemarca - Ucraina
digisport.ro
image
Cum să pregătești cartofi copți crocanți și aromați în doar câteva minute. Trucul simplu pe care trebuie să-l faci înainte de a-i pune la cuptor
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
AVEM LISTA cu nume SURPRIZĂ în Guvernul Tomac. Plin de oameni ai lui Băsescu și Nicușor Dan
romaniatv.net
image
Cum arată și cu ce se ocupă fiica cea mare a lui Cabral. Inoke Ibacka se întreține singură la 23 de ani
mediaflux.ro
image
Christian Eriksen s-a prăbușit din nou pe teren în timpul meciului
gsp.ro
image
Filmul care a cucerit Netflix și a ajuns neașteptat pe locul 1, urmărit de aproape 19 milioane de ori într-o singură săptămână
actualitate.net
image
Tatăl lui Alex Nedea de la Recorder, poveste de viață spectaculoasă: copilăria într-un grajd, fuga din sărăcie și profesorul care „a început să facă medici” la pensie
actualitate.net
image
Lecțiile scumpe primite de o familie de români care a cumpărat un teren la țară: „Am ajuns acasă convinși că am dat lovitura”
click.ro
image
Nuntă de lux pentru Simona Trașcă! Cu ce preparate își răsfață invitații și ce vedete din showbiz vor participa la eveniment
click.ro
image
Ce i-a atras atenția unui bărbat care vizitează satele României: „Două lucruri mi-au dat de gândit”
click.ro
Nuntă Harriet Sperling și Peter Phillips profimedia 1108514112 jpg
O domnișoară de onoare superbă. Fiica miresei a fost primită cu brațele deschise în familia Regelui Charles, la fel ca mama ei
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Epava unei nave din secolul al V-lea î.Hr., descoperită în apele Mării Ionice (© Soprintendenza ABAP per la città di Reggio Calabria e Vibo Valentia)
Epava unei nave din secolul al V-lea î.Hr., cu peste 300 de amfore, descoperită în apele Mării Ionice
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Obiectele de care trebuie să scapi din casă. Îți pot face locuința să arate ieftin și lipsită de stil
image
Lecțiile scumpe primite de o familie de români care a cumpărat un teren la țară: „Am ajuns acasă convinși că am dat lovitura”

OK! Magazine

image
O domnișoară de onoare superbă. Fiica miresei a fost primită cu brațele deschise în familia Regelui Charles, la fel ca mama ei

Click! Pentru femei

image
Taylor Swift și Travis Kelce, la un pas de altar. Pregătirile pentru nuntă sunt în toi

Click! Sănătate

image
Scleroză multiplă: Persoanele născute înainte de 1976 ar trebui să fie atente la acest simptom