Prima de activare 2026. Românii care pot primi bani de la stat la angajare

Pe o piață a muncii în care angajarea rapidă nu este întotdeauna ușoară, statul român încearcă să stimuleze reintegrarea profesională printr-un mecanism puțin cunoscut, dar relativ simplu: prima de activare.

În 2026, acest sprijin financiar în valoare de 1.000 de lei continuă să fie acordat anumitor persoane care se angajează după o perioadă de șomaj, însă doar dacă sunt respectate condițiile prevăzute de lege. Măsura este reglementată prin Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și este gestionată de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM).

Ce este prima de activare și cui se acordă

Prima de activare este un stimulent financiar acordat persoanelor înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, cu scopul de a încuraja revenirea rapidă pe piața muncii. Potrivit datelor oficiale ANOFM, suma acordată este de 1.000 de lei, neimpozabilă, și se plătește în două tranșe egale: jumătate la momentul angajării și cealaltă jumătate după împlinirea a trei luni de activitate la noul loc de muncă.

Pentru a beneficia de acest sprijin, persoana trebuie să fie înregistrată în evidențele ANOFM de cel puțin 30 de zile, să nu primească indemnizație de șomaj și să se angajeze cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de trei luni. De asemenea, este necesar ca în ultimele 12 luni solicitantul să nu fi lucrat la același angajator și să nu fi beneficiat de o altă primă de activare în ultimul an.

Cu alte cuvinte, statul încurajează în mod direct trecerea rapidă din șomaj în muncă stabilă, dar condiționează acest sprijin de o serie de criterii menite să evite utilizarea abuzivă a programului.

Ce trebuie să faci pentru a încasa prima de activare în 2026

Procesul de obținere a primei de activare nu este complicat, dar presupune respectarea unor termene stricte. În primul rând, persoana interesată trebuie să fie luată în evidența agenției teritoriale de ocupare a forței de muncă ca șomer aflat în căutarea unui loc de muncă. După minimum 30 de zile de la această înregistrare, dacă apare o angajare cu normă întreagă și pe o perioadă mai mare de trei luni, se poate solicita prima.

Un element esențial este termenul de depunere a documentelor: acestea trebuie transmise către ANOFM în maximum 30 de zile de la data angajării. Dosarul include, în principal, cererea tip, copia contractului de muncă sau dovada angajării, o declarație pe propria răspundere a angajatului și o declarație a angajatorului care atestă că nu a existat un raport de muncă anterior în ultimele 12 luni între cele două părți.

În practică, plata se face în două etape, ceea ce înseamnă că beneficiarul trebuie să rămână angajat cel puțin trei luni pentru a încasa integral suma. Dacă raportul de muncă încetează mai devreme, există situații în care dreptul poate fi pierdut sau suspendat, în funcție de condițiile legale.

Dincolo de partea administrativă, măsura are un rol de reducere a șomajului și stimularea angajării rapide, în special în rândul persoanelor care au dificultăți în a reveni pe piața muncii.

Nu beneficiază de prima de activare:

a) persoanele care se încadrează în muncă, conform legii, pe perioadă determinată de cel mult 3 luni, iar ulterior încadrării în muncă se schimbă durata încadrării în muncă pe perioadă determinată mai mare de 3 luni sau nedeterminată;

b) persoanele care se încadrează în muncă, conform legii, pentru o perioadă mai mare de 3 luni, în termen de 30 de zile de la data încetării plăţii indemnizaţiei de şomaj conform art. 44 lit.l) din Legea 76/2002.

Documente necesare

Pentru acordarea primei de activare, persoanele vor depune la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, unde se află în evidenţă, în termen de maximum 30 de zile de la data angajării, următoarele documente: :

1. Cerere – conform model – Anexa nr. 32 la norme

2. Actul în baza cărui persoana a fost încadrată în muncă sau dovada emisă de angajator – copie

3. Angajament

confom model – Anexa nr. 33 la norme

4. Declaraţie pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că în ultimele 12 luni anterioare angajării, acesta nu a mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoana respectivă

5. Declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte ca persoana solicitantă nu a mai beneficiat de prima de activare în ultimele 12 luni anterioare angajării

Depunerea documentelor se poate face personal la sediul agenției, prin scrisoare recomandată sau e-mail.