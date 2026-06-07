Arderea vaselor de lut ca acum mii de ani, accesibilă publicului. „Vezi obiectul descoperit și încerci să afli cum a fost făcut”

Publicul larg are din când în când ocazii aparte de a afla cum au fost realizate obiectele pe care le admiră în muzee și își pun, poate, întrebări despre cum au fost acestea realizate.

Arheologia experimentală începe deseori ca o joacă. Asta percep într-o primă fază copiii, care adoră să modeleze lutul cu mâinile goale. La Muzeul Județean Olt, pe perioada verii, se organizează ateliere de vacanță, iar copii de toate vârstele au ocazia, la Casa „Gunka și Spiru Vergulescu”, o secție a muzeului, să afle, practicând, cum se realizau obiectele din ceramică acum 7.000 de ani.

Arheologul Lucian Truță are răbdarea și pasiunea necesare pentru a le ghida curiozitatea. Este o altfel de lecție de istorie, pe care copiii - și nu doar ei, pentru că atelierele sunt deschise și adulților - o învață fără să-și dea seama.

Astfel, expozițiile de arheologie capătă o altă dimensiune.

„Este ca și când ai citi o carte, dar de la sfârșit. Tu vezi obiectul finit, obiectul descoperit, și încerci să afli cum a fost făcut, mergând înapoi, cumva”, explică Lucian Truță ce este arheologia experimentală.

Arheologul desfășoară anual activități de modelare a lutului în cadrul muzeului, în special pe perioada vacanței copiilor. Nu folosește roata olarului, ci un procedeu anterior descoperirii acesteia, iar o dată pe an vasele realitate din lut sunt arse în cuptorul construit în curtea secției „Casa Gunka și Spiru Vergulescu”, din Slatina.

Locul în care se întâmplă totul - casa pictorului Spiru Vergulescu, donată municipalității slătinene, astăzi muzeu – a permis ca în curte arheologul să construiască și un cuptor de ardere. Astfel, vasele modelate sunt transformate în obiecte utilitare.

„Dacă depășim temperatura - se topesc, dacă este prea puțin - nu se ard”

Și dacă atelierul în care vase și diverse alte obiecte din lut sunt modelate este deschis multe zile pe an, arderea experimentală are loc, de regulă, o singură dată în 12 luni. Cuptorul, construit după principiile cuptoarelor din epoca eneolitică, trebuie să fie plin pentru o ardere eficientă, iar într-un an se adună suficient de multe vase.

Arderea obiectelor realizate în ultimul an a avut loc recent. A fost una dintre acțiunile propuse de „Noaptea muzeelor”, stârnind destul de mult interes. Procesul s-a definitivat cu mult după încheierea programului pentru vizitatori, pentru că arderea se face controlat, cu grijă pentru a nu se depăși temperatura optimă, pentru că un astfel de accident ar compromite rezultatul.

„Este un cuptor care era folosit și în perioada eneolitică. Nu era făcut din cărămidă, ci săpat în pământ. Noi a trebuit să recurgem la asta pentru că aici avem un pământ foarte instabil. Arderea durează minimum opt ore, în funcție de tipul de lemn”, a explicat Lucian Truță.

În timpul sesiunii de ardere temperatura trebuie menținută între 700-900 grade Celsius. „Dacă depășim - se topesc, dacă este prea puțin - nu se ard. Dacă sunt diferențe mari de temperatură în timpul arderii - se sparg”, a explicat arheologul. Sunt detalii care, deși le știa în teorie, au căpătat o cu totul altă semnificație experimentând, pentru că Lucian Truță a construit până acum cel puțin șase cuptoare de ardere. A experimentat alături de generații întregi de copii - mai întâi la Palatul Copiilor, ulterior în ateliere de la școală și acum la muzeu - îndeletnicirea veche pe care e greu de spus dacă, cercetând ce se descoperă în șantierele arheologice și coroborând cu ce s-a transmis în practică până astăzi, am deslușit-o pe deplin.

La aproximativ 48 de ore de la finalizarea arderii a venit și rezultatul: din peste 20 de vase de lut, doar trei s-au spart, ceea ce arată că procesul a fost condus atent, arderea fiind una reușită. Alături de vasele ceramice care vor putea fi folosite efectiv pentru prepararea hranei au fost arse și obiecte realizate de copii, pe care, dacă se întorc la muzeu, vor putea chiar să le ia acasă.

„Aș vrea să vină și adulți”

Activitatea din atelierul de modelat lut este privită mai degrabă ca o joacă de cei mici. Muzeograful și-ar dori să atragă, în timp, și adulți care să facă asta. Iar interes există, programul încărcat al adulților pare să fie în schimb piedica. Pe de altă parte, câștigul ar fi enorm, sunt convinși cei care au încercat asta și care vorbesc de un adevărat efect terapeutic, dincolo de lucrurile pe care le afli.

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Atelierele de modelat lut au fost organizate la Muzeul Județean Olt prima dată în 2018. Cuptorul actual este refăcut, primul de la secția „Gunka și Spiru Vergulescu” datând din 2019-2020.

Adulții, spre deosebire de copii, sunt interesați să știe cât mai multe lucruri legate de procesul arderii obiectelor din ceramică. Așa au aflat că acest cuptor este inspirat din descoperirile arheologice, în special cuptoarele cucuteniene, cu două camere de ardere.

În zona Oboga din Olt, vestită cu o jumătate de veac în urmă pentru olărit, mai sunt și astăzi câteva familii de olari care ard vasele de lut în cuptoare, însă sunt diferite de cel construit la muzeu, precizează muzeograful.

„Și în ziua de astăzi la Oboga mai sunt cuptoare, dar sunt diferite de acesta, sunt cu două guri de ardere, este o vatră special amenajată pentru vase. Acesta este un cuptor care poate fi folosit și pentru ardere oxidantă și pentru ardere reducătoare, adică pot să iasă vasele fie cărămizii sau roșii, fie negre, în funcție de ce se dorește”, a mai precizat Lucian Truță.

Din explicațiile muzeografului cei interesați află că nu culoarea lutului determină culoarea vasului, ci tipul de ardere. În urma arderii oxidante se obțin vasele de culoare roșu-cărămiziu, iar atunci când se folosește arderea reducătoare vasele vor fi la final negre.

Cât despre tehnica de realizare a vaselor de lut, se folosesc tehnici care nu implică roata olarului. Una din acestea este ridicarea directă, vasul fiind construit dintr-o singură bucată de lut. Cel mai mult, explică Lucian Truță, folosește tehnici combinate – ridicare directă, la care adaugă suluri de lut, dar asta în funcție de mărimea vasului care se realizează. După ce vasul a fost realizat se lustruiește cu o piatră de râu foarte fină, pentru a astupa porii. Vasele au nevoie de o perioadă destul de mare pentru uscare, care nu trebuie să se producă în bătaia soarelui. De-abia după uscarea completă pot fi arse.

Secretul vaselor de lut care păstrează apa rece

După ardere, vasele pot fi efectiv folosite, fiind 100% ceramică utilitară. „Fiind vase de uz comun, și fiind nesmălțuite, chiar dacă sunt ele lustruite pe interior, tot sunt foarte-foarte poroase. Și atunci trebuie pregătite înainte. Adică trebuie umplute cu apă și apoi fierte cu apă cu făină sau cu ceva foarte bogat în amidon, care să intre și să astupe porii vasului, altfel acesta ar pierde apă. După câteva fierberi de genul acesta porii vasului se astupă”, a mai precizat Lucian Truță. Se mai poate folosi laptele, în același scop, sau chiar grăsimi vegetale sau animale pentru a astupa porii. Ulterior vasele pot fi folosite inclusiv utilizând foc deschis. Pot fi folosite de asemenea pentru depozitare.

Pentru a păstra apa rece, în schimb, porii nu ar trebui astupați, pentru că vasul va pierde apă prin pori, dar în același timp o menține rece. Este secretul pe care olarii îl știau, iar ulcioarele folosite pentru a păstra apa nu erau smălțuite, tocmai pentru a-i se menține temperatura scăzută. Astăzi, pentru că vasele le folosim în special în scop decorativ, le preferăm smălțuite, dar din motive pur estetice.

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Vasele arse experimental la muzeu nu sunt destinate comercializării, deși mulți vizitatori și le-ar dori. Vor fi în schimb folosite în cadrul unor activități viitoare, la evenimente culinare care sunt periodic găzduite de secția muzeului.

Anual celor vechi li se adaugă alte vase. Arheologul Lucian Truță se ocupă de întregul proces, de la aducerea lutului necesar modelării și până la ardere și pregătirea vaselor pentru utilizare, iar în anii de când derulează aceste activități a atras alături și alți colegi din muzeu, pasionați de întregul proces.

Lutul este adus „din toate locurile unde-l găsesc”, mai adaugă arheologul. Sunt luturi roșii, galbene, gri, negre chiar, culoarea variind în funcție de mineralele aflate în compoziție. Culoarea vaselor arse va depinde însă de tipul de ardere.

Cei care au trecut pe la atelierul de modelat lut încep să vadă cu alți ochi obiectele din ceramică pe care le descoperă ulterior în expozițiile arheologice.

Chiar și cercetătorii care experimentează au altă perspectivă. „Nu este doar un meșteșug. Este și o încercare de a înțelege anumite lucruri care ne scapă. Nu avem cum să le aflăm decât făcând asta”, mai spune arheologul. Experimentând cu obiecte asemănătoare, poți găsi semnificația diverselor obiecte descoperite în șantierele arheologice, despre care astăzi presupunem că ar fi putut fi utilizate într-un scop sau altul. Copiii sunt de departe mult mai curioși, au o imaginație bogată, iar atelierele desfășurate cu ei sunt de fiecare dată provocatoare, a mai precizat Lucian Truță.