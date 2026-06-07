Coșmar în aer: un avion plin cu pasageri, zguduit violent spre Germania. Stewardesă proiectată în tavan și patru răniți din cauza fenomenului wake turbulence

Un avion plin cu pasageri a fost zguduit violent în timpul unui zbor spre Germania, după ce a intrat în turbulențe extreme generate de un Airbus A380. O însoțitoare de bord a fost aruncată în tavan, iar mai multe persoane au fost rănite.

Un zbor al companiei Airbus A320 operat de Eurowings a fost implicat într-un incident serios de turbulențe pe 30 mai, după ce aeronava a traversat urma de turbulență (wake turbulence) lăsată de un Airbus A380 aparținând Emirates, în spațiul aerian al Bosniei și Herțegovinei, scrie aerospaceglobalnews.

Zborul EW-635, care efectua ruta Rhodos (Grecia)– Köln (Germania), se afla în faza de croazieră la aproximativ 36.000 de picioare, când controlul traficului aerian a autorizat urcarea la 38.000 de picioare. În același timp, în zonă se afla zborul EK-1 Dubai – Londra Heathrow, operat de Emirates, aflat la același nivel de zbor superior.

Potrivit datelor citate de Aviation Herald, cele două aeronave respectau separarea minimă recomandată de Organizația Aviației Civile Internaționale (ICAO)-aproximativ 7 mile nautice între un avion de tip superjumbo și unul de categorie medie. Cu toate acestea, distanța nu a fost suficientă pentru a elimina riscul generat de turbulențele de siaj (wake turbulence).

În timpul urcării, la aproximativ 37.600 de picioare, aeronava Eurowings a intrat brusc în zona de turbulențe puternice generate de Airbusul A380 care zbura în față. Impactul a fost suficient de violent încât o însoțitoare de bord aflată în cabină a fost aruncată în tavanul aeronavei, iar alți patru pasageri au suferit răni ușoare.

Imediat după incident, piloții au decis coborârea rapidă a aeronavei înapoi la 36.000 de picioare, cu o rată de coborâre de până la 3.000 de picioare pe minut. Zborul a continuat ulterior în condiții normale și a aterizat în siguranță la Köln, unde echipe medicale au intervenit pentru îngrijirea răniților.

Aeronava Eurowings a rămas la sol aproximativ patru ore și jumătate după aterizare, timp în care au fost securizate înregistratoarele de zbor (CVR și FDR). Ulterior, avionul a fost repus în serviciu.

Specialiștii în aviație subliniază că turbulențele de siaj sunt generate în mod natural de toate aeronavele, însă cele produse de A380 sunt semnificativ mai puternice din cauza dimensiunii sale. Din acest motiv, ICAO recomandă o separare de minimum 7 mile nautice între un A380 și aeronave mai ușoare.

Totuși, Agenția Europeană pentru Siguranța Aviației (EASA) a precizat anterior că aceste minime reduc riscul, dar nu îl elimină complet, întrucât turbulențele pot varia în funcție de condițiile atmosferice și de disiparea lor în aer.

Un risc cunoscut în aviația modernă

Fenomenul wake turbulence este bine documentat în aviația civilă. În ianuarie 2017, o aeronavă business de tip Bombardier Challenger a intrat într-o zonă similară de turbulențe generate de un A380 Emirates, pierzând temporar aproximativ 9.000 de picioare altitudine, incident soldat cu mai mulți răniți.

De asemenea, au fost raportate mai multe incidente similare între 2009 și 2012, inclusiv situații care au implicat aeronave de tip Boeing 747 și Antonov An-124.