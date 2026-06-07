Regizoarea australiană Kitty Green (41 de ani), una dintre vocile cinemaului independent care s-au remarcat în ultimii ani, va veni în România, la ediția din acest an a American Independent Film Festival, desfășurat între 5 și 11 iunie, la Cinema Muzeul Țăranului și Cinema Elvire Popesco. Cunoscută pentru filmele sale despre dinamici de gen, structuri de putere și oameni prinși în sisteme toxice, Green s-a remarcat în ultimul deceniu prin documentare și prin filme de ficțiune prezentate la unele dintre cele mai importante festivaluri din lume, precum Sundance, Berlin, Veneția sau Telluride.

Într-un interviu pentru „Weekend Adevărul“, Kitty Green a vorbit despre #MeToo, burnout, relațiile de putere din industria filmului, influența cinemaului românesc asupra muncii sale, dar și felul în care construiește povești despre sisteme și oamenii prinși în interiorul lor.

„Weekend Adevărul“: Privind înapoi spre începuturile carierei tale, aș vrea să te întreb ce te-a atras prima dată la lumea filmului? Cum au influențat experiențele de atunci tipul de povești pe care ai ajuns să le spui mai târziu?

Kitty Green: Mereu mi-am dorit să fac videoclipuri și filme. Când aveam 11 ani, bunica m-a întrebat ce vreau de Crăciun și i-am spus că vreau o cameră video. Am primit una și am devenit obsedată de ea. Făceam tot timpul mici filme acasă, în curte, cu jucăriile mele sau cu prietenii. A devenit pur și simplu o obsesie, așa aș numi-o. Așa că mi s-a părut firesc să merg la școala de film și să încerc să văd dacă pot face asta pe bune. Știam că e aproape imposibil să îți construiești o carieră din asta, dar speram. Mi-am dat puțin timp să încerc și să văd dacă funcționează. Părinții mei sunt artiști. Mama e fotografă. Tocmai de asta nu era foarte încântată de ideea asta – își dorea să am o meserie „serioasă“, în medicină sau drept. Dar am făcut exact invers decât își dorea ea și, până la urmă, a ieșit bine. Cred că acum e mulțumită.

Ți-ai început cariera în zona documentarului, înainte să treci spre ficțiune și proiecte mai hibride. Cum a fost tranziția?

Am ajuns spre documentar mai ales din motive practice. Eu studiasem film de ficțiune, dar aveam 21 de ani când am terminat facultatea și nimeni nu avea să-mi ofere un milion de dolari ca să fac un lungmetraj de ficțiune. Așa că documentarul era varianta prin care puteam face filme cu bani puțini. Am ieșit direct din școala de film și nu aveam nevoie de o echipă mare. Puteam să lucrez singură sau cu un operator de imagine ori de sunet. Era totul foarte lo-fi. În același timp, a fost și o metodă foarte bună să învăț cum funcționează toate instrumentele astea, montajul, felul în care construiești ceva filmat. Și cred că a fost un punct foarte bun de plecare pentru ficțiune. După aceea am început să fac proiectele mai hibride, undeva între ficțiune și non-ficțiune. Și cred că tocmai pentru că făcusem genul ăsta de proiecte, oamenii au prins încredere să-mi dea bani pentru primul meu lungmetraj de ficțiune, acum câțiva ani.

„Microagresiunile sunt lucruri subtile, dar pot fi foarte dureroase“

Sunt mulți tineri care încearcă acum să intre în industria filmului și care se lovesc de toate dificultățile de la început – lipsa banilor, joburi instabile, o industrie destul de greu de accesat. Ce le-ai spune celor care încearcă să își construiască acum un drum în domeniu?

Ca să fiu sinceră, e greu peste tot. Mai ales la început, când industria e atât de complicată. Eu îi încurajez mereu pe oameni să facă pur și simplu lucruri. Să iasă și să filmeze. Acum poți să faci filme și cu telefonul. Nu ai nevoie de o cameră uriașă ca să începi. Le poți urca pe YouTube, poți găsi singur metode prin care să le distribui și să ajungă să fie văzute. Și cred că e important să poți face asta în timp ce ai și alt job. Eu am avut mereu un job în paralel. Locuiam în Australia și vara vindeam costume de baie. Era foarte mult de muncă în perioada aceea. Iarna, în schimb, nu mai aveam aproape deloc de lucru și atunci puteam să produc filme și să mă ocup de proiectele mele creative. Cred că ține foarte mult de alegerea unui job care să îți lase suficientă libertate cât să poți lucra și la proiectele tale, măcar până ajungi într-un punct mai stabil. Și chiar și atunci e greu să trăiești doar din a face filme. Mulți regizori au și alte surse de venit – predau, sunt regizori în televiziune, produc reclame sau alte proiecte comerciale. În general, oamenii au nevoie de ceva în plus ca să se poată susține. Pentru că, în momentul de față, industria cinematografică independentă e foarte greu de finanțat și foarte greu de transformat într-o sursă stabilă de venit.

Care a fost momentul în care ai simțit că ai fost „descoperită“ și că munca ta a început să fie apreciată la o scară mai mare?

Făceam documentare în Australia când am văzut un articol despre FEMEN, mișcarea feministă topless din Ucraina. Era cam în perioada Pussy Riot și mi s-a părut foarte interesant. Bunica mea e ucraineancă. Nu știam foarte multă ucraineană, doar câteva cuvinte, dar simțeam totuși o legătură cu țara. Așa că am decis să plec într-o călătorie prin Europa, pentru care strânsesem bani, și am ajuns în Ucraina. Am aflat unde protestau fetele din FEMEN și le-am filmat cu camera mea. După protest le-am găsit, le-am arătat clipurile și le-am spus: „Uite, dacă vreți să faceți ceva cu ele, am filmat asta pentru voi“. Le-au plăcut imaginile și mi-au spus să vin și la următorul protest. Așa am ajuns să rămân în Ucraina, să lucrez cu ele și, în paralel, să-mi fac propriul film, care, în cele din urmă, a ajuns la Festivalul de la Veneția și acesta a fost, practic, marele pas înainte pentru mine. Dintr-odată am avut expunere internațională și a fost un moment uriaș în cariera mea. După aceea am făcut încă un scurtmetraj, iar filmul respectiv a câștigat un premiu la Sundance. Iar când câștigi la Sundance, se deschid foarte multe uși – inclusiv pentru finanțări.

În multe dintre filmele tale apare interesul pentru relațiile de putere, dinamica de gen și mediile construite în jurul controlului sau al tăcerii. Ce te atrage la genul acesta de povești?

Cred că totul a început în perioada în care lucram la documentarul despre FEMEN. Până atunci aveam impresia că lumea e, în general, egală. Nu vedeam foarte clar diferențele de gen. Părinții mei sunt artiști, am crescut într-o comunitate destul de liberă, unde femeile puteau să facă ce voiau și unde toată lumea părea tratată corect. Apoi am ajuns în Ucraina și am început să înțeleg mai bine cât de nedreaptă poate fi lumea și cât de complicate sunt lucrurile, de fapt. Documentarul acela m-a făcut să devin mult mai interesată de subiectele acestea.

Și apoi, sincer, a contat și reacția pe care am primit-o după un alt film de-ale mele. Simțeam că există o diferență foarte clară între felul în care eram intervievată eu, ca tânără regizoare, și felul în care erau intervievați colegii mei bărbați. Nu era neapărat hărțuire, dar existau tot felul de mici remarci sau atitudini foarte minimizante. Acum le numim microagresiuni. Sunt lucruri subtile, dar care pot fi foarte dureroase. Iar „The Assistant“, primul meu lungmetraj de ficțiune, a pornit tocmai din dorința de a scoate la lumină genul acesta de momente mici. Mi-a plăcut să lucrez cu ele și am simțit că știu cum să le construiesc prin cameră, prin close-upuri, prin jocul actoricesc. Și cred că de acolo a devenit o temă care mă interesează constant: sistemele astea invizibile prin care oamenii trec zi de zi fără să le observe cu adevărat și încercarea de a le pune sub microscop.

ÎN ABSENȚA „MONSTRULUI“

„The Assistant“ a apărut la scurt timp după dezvăluirile despre Harvey Weinstein și a fost asociat rapid cu discuția mai largă din jurul mișcării #MeToo. În timp ce multe discursuri de atunci se concentrau pe anumite figuri individuale, filmul tău prezintă mai degrabă oamenii și sistemele din jurul lor – tăcerea, rutina și normalizarea anumitor comportamente. Ce te-a atras la perspectiva asta și cât de mult ai folosit și experiențe personale în film?

Am pornit de la propriile experiențe ca femeie în industria de film. Apoi, unul dintre producătorii mei lucrase pentru Harvey Weinstein și, imediat după ce au apărut dezvăluirile despre el, am început să mă întreb cum arăta viața pentru femeile care lucrau în biroul acela. Cât de conștiente erau de ce se întâmpla? Cum funcționa tot sistemul? Iar după discuțiile acestea, producătorul meu m-a pus în legătură cu mai multe femei care lucraseră acolo. Am început să vorbim despre inegalitățile de gen și despre genul acesta de experiențe. Așa s-a construit, practic, filmul: din conversațiile cu asistente tinere care lucrau în industrie. Nu doar pentru Harvey Weinstein, ci și pentru alți oameni foarte puternici despre care se vorbea atunci în presă.

Cred că „The Assistant“ a fost, de fapt, primul film asociat cu mișcarea #MeToo. Există chiar și un poster al filmului la Academy Museum din Hollywood, într-o secțiune dedicată filmelor #MeToo. Și sunt destul de sigură că am fost primii, pentru că filmul a apărut foarte repede după izbucnirea scandalului. Dar filmul nu este, de fapt, despre Harvey Weinstein. E despre o problemă mai mare din industrie: faptul că femeile nu primesc aceleași șanse și nu sunt lăsate să avanseze în același mod în care sunt lăsați bărbații. Asta era, de fapt, tema care mă interesa.

Una dintre cele mai interesante alegeri din „The Assistant“ este faptul că nu îl vedem niciodată pe șef. De ce ai vrut ca acesta să rămână mereu nevăzut?

Mi s-a părut mai înfricoșător să nu-l vezi. Mă gândeam la filmul „Jaws“. Nici acolo nu vezi prea mult rechinul și tocmai asta îl face mai înfricoșător. Cred că există ceva în felul în care figura lui plutește constant în jurul ei, în amenințarea pe care o simți mereu, chiar dacă nu îl vezi efectiv. E prezent peste tot; ea lucrează în lumea lui, e mereu în preajma lui, dar cred că dacă i-am fi văzut fața, filmul și-ar fi pierdut puțin din forță. În același timp, mă interesa să spun o poveste despre femei. Iar în momentul în care îl introduci direct pe „tipul rău“, el devine automat centrul atenției.

Eu voiam ca filmul să rămână concentrat pe ea și pe experiența ei, și să ofere publicului șansa de a vedea cum arată viața celei mai tinere femei din biroul acela, în perioada respectivă. Cred că așa am reușit să fac exact filmul pe care mi-l doream. A fost o alegere interesantă, dar cred că a fost una bună.

Cred că tocmai faptul că nu îi vedem niciodată fața păstra o tensiunea constantă...

Da, cred că există tensiunea asta a așteptării, a momentului în care ar putea să apară. Filmul a fost foarte influențat de „Jeanne Dielman“, filmul feminist al lui Chantal Akerman. E unul dintre filmele mele preferate. Practic, urmărești o femeie care face treburi casnice, dar filmul funcționează aproape ca o formă de protest. Prin rutina ei, prin sarcinile zilnice și felul în care își trăiește viața, începi să vezi și problemele prin care trece. Cred că asta încercam și noi să facem în „The Assistant“. Filmul era mai degrabă despre rutină, despre munca unei femei, despre locul ei într-un sistem, decât despre el și comportamentul lui.

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Toată lumea privește în altă parte

De asemenea, o mare parte din tensiunea filmului vine și din detalii indirecte – canapeaua pătată, cercelul pierdut, glumele colegilor sau mailurile de scuze pe care Jane e presată să le scrie. De ce a fost important pentru tine să construiești filmul mai degrabă prin sugestii și implicații decât arătând lucrurile direct?

Îmi doream ca filmul să poată fi înțeles nu doar de femei, ci de oricine a trecut printr-o experiență în care a fost exploatat sau tratat nedrept la muncă. Când vorbeam cu femeile care lucraseră acolo, multe îmi povesteau episoade aproape ireale și aproape absurde despre Harvey Weinstein: elicoptere, serviete pline cu bani, iahturi. Dar simțeam că lucrurile astea nu erau experiențe în care majoritatea oamenilor să se poată regăsi. Eu voiam să fac un film în care oricine să se poată regăsi, indiferent de industria în care lucrează. Iar genul acesta de lucruri mici – faptul că cineva te obligă să îți ceri scuze pentru ceva ce nu ai greșit – sunt experiențe pe care foarte mulți oameni le înțeleg sau prin care au trecut. Și cred că asta s-a văzut și în reacțiile la film. Mulți oameni mi-au scris după ce l-au văzut și mi-au spus: „M-am simțit văzut pentru prima dată într-un film“ sau „Personajul ăsta semăna cu mine, am trecut și eu prin asta“. Pentru mulți a fost important pur și simplu să vadă genul acesta de probleme puse pe ecran.

Legat de ideea asta de subtilitate și sugestie: „The Assistant“ e un film despre agresiune sexuală, dar nu despre actul în sine. Filmul e, mai degrabă, despre cum împiedici lucrurile să ajungă până acolo. Cred că, pentru a opri lucrurile cu adevărat grave, trebuie să oprești mai întâi comportamentele mai mici. Dacă accepți A, inevitabil ajungi la B și totul escaladează. Filmul încearcă să scoată în evidență tocmai momentele astea aparent minore, cu speranța că, dacă oamenii recunosc comportamentele respective și le opresc imediat, ele nu vor mai ajunge să se transforme în ceva mult mai grav. Și, sincer, aproape toată lumea din Hollywood a văzut filmul, ceea ce mi se pare incredibil, având în vedere că vorbea exact despre problemele din industria aceasta. Faptul că oamenii urmăresc un film despre microagresiuni foarte subtile mi se pare, într-un fel, o victorie. Speranța mea e că îi face să se gândească puțin la propriul comportament și poate să îl schimbe înainte să facă ceva cu adevărat greșit.

Și cred că scena cu HR-ul duce foarte bine mai departe ideea asta, a sistemului care normalizează anumite comportamente. Pentru mine, e una dintre cele mai puternice secvențe din film, pentru că arată o instituție care pare mai preocupată să se protejeze pe sine decât să își protejeze angajații. Ce voiai să evidențiezi prin scena aceea despre cultura din multe locuri de muncă?

Am vorbit cu multe persoane care merseseră la HR cu plângeri și care nu primiseră nici ajutor, nici protecție. La un moment dat îți dai seama că HR-ul există, în primul rând, ca să protejeze compania, nu angajații. Și, din păcate, așa funcționează sistemul. Am inclus scena asta pentru că era un tipar care apărea constant în interviurile pe care le făceam. Filmul încearcă să arate felul în care funcționează întregul mecanism și cât de toxic poate deveni în toate straturile lui. Chiar și oamenii sau departamentele care ar trebui să fie acolo pentru tine ajung, de fapt, să lucreze împotriva ta. Și am avut și actorul perfect pentru scena asta, pe Matthew Macfadyen din „Succession“. E incredibil în rolul acesta. Scena a devenit mult mai nuanțată datorită lui și relației pe care a construit-o cu actrița. Au găsit împreună niște momente foarte interesante acolo.

Filmul transmite foarte puternic și senzația de epuizare continuă, emoțională și fizică, cu mult înainte ca lucrurile să devină explicit amenințătoare. Jane muncește constant, aproape mecanic. Cât de importantă a fost ideea de burnout în construirea atmosferei din „The Assistant“?

Ideea era să construim un portret cât mai real al cuiva care lucra într-un astfel de birou. Oamenii erau epuizați. Munciți peste limită. Obosiți tot timpul. Aveau prea multe de făcut. Și tocmai starea asta îi făcea să ia decizii proaste, să ignore anumite lucruri sau să privească în altă parte. Ajungi aproape să funcționezi ca un robot. Îți pierzi umanitatea într-un mediu atât de opresiv. Filmul vorbește despre un sistem care îi macină pe oameni, îi consumă și îi transformă în versiuni mai reci, mai distante, mai puțin empatice decât erau înainte. Iar Jane intră în poveste ca cineva curios, încă entuziasmat de jobul nou. Încă nu și-a pierdut partea aceea din ea. Dar până la finalul filmului, tot entuziasmul e practic smuls din ea și rămâne doar o persoană foarte singură și foarte rece.

După #MeToo și FEMEN

La câțiva ani după „The Assistant“ și după primul val al mișcării #MeToo, cum privești filmul astăzi? Simți că industria s-a schimbat între timp?

Sunt foarte mândră de „The Assistant“. Eu sunt genul de persoană care, de obicei, urăște tot ce face sau se jenează de anumite lucruri după ce termină un proiect. Dar de filmul acesta chiar sunt mândră, pentru că simt că a surprins foarte bine un anumit moment. Și cred că momentul acela s-a încheiat între timp. E un film despre tăcere. Despre lipsa unui loc unde să poți merge cu problemele sau temerile tale. Despre imposibilitatea de a vorbi deschis despre ce se întâmplă. Iar asta cred că s-a schimbat, într-o anumită măsură. Acum oamenii pot să vorbească. Există social media, există platforme prin care îți poți face vocea auzită și cred că, în prezent, oamenii chiar ascultă mai mult decât înainte.

Dar asta nu înseamnă că problemele au dispărut. Nu am rezolvat cauza de la bază. Există încă foarte multă inegalitate, multă hărțuire și multe lucruri toxice care se întâmplă atât în industria noastră, cât și în multe alte domenii. Nimic nu e rezolvat. Cred, însă, că am făcut un pas mare înainte. Doar că, de multe ori, după fiecare pas înainte vine și un pas înapoi și trebuie să găsești din nou o cale de a merge mai departe. E un proces haotic și complicat, dar sper că ne îndreptăm într-o direcție mai bună. Cel puțin eu văd mai multe femei din jurul meu care primesc acum oportunități să regizeze seriale sau filme decât primeau înainte.

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Sub umbrela acelorași teme

Aș vrea să vorbim puțin și despre celălalt film care va fi proiectat la festival, „Ukraine Is Not a Brothel“. Documentarul pornește de la activismul public al FEMEN, dar ajunge treptat să dezvăluie și relațiile de putere din interiorul mișcării. În ce direcție a început să meargă filmul pe măsură ce petreceai mai mult timp cu grupul?

S-a schimbat enorm. La început eram acolo pentru că mi se păreau fascinante. Fetele astea erau haotice, curajoase, ciudate în sensul bun și era foarte interesant să fii în jurul lor. Părea o mișcare incredibilă din care să faci parte. Dar am început destul de repede să îmi dau seama că exista o structură de putere internă foarte toxică și nesănătoasă. Aproape că devenise o mișcare patriarhală, nu una matriarhală. Pe măsură ce lucram cu ele, începeam să observ tot mai multe semne că lucrurile nu erau chiar ceea ce păreau la suprafață. Așa că am rămas și am încercat să înțeleg ce se întâmplă cu adevărat acolo. Filmul a devenit, într-un fel, și povestea mea ca regizoare, pe măsură ce descopeream cum funcționa de fapt mișcarea. L-am făcut acum mai bine de zece ani, chiar înainte de Maidan.

Și am pus enorm de mult din mine în filmul ăsta. Am petrecut aproape un an cu fetele, locuiam cu ele, mâncam cu ele, mergeam la proteste împreună cu ele. Era genul acela de documentar în care intri complet în lumea oamenilor pe care îi filmezi, în mijlocul a tot ce se întâmplă. Sunt foarte mândră de film. Sigur, dacă mă uit acum înapoi, probabil că aș schimba anumite lucruri. Dar sunt mândră de structura lui, de felul în care a fost primit și de conversațiile pe care le-a deschis despre mișcare. Și mă bucur foarte mult pentru felul în care Inna Shevchenko și-a reconstruit ulterior propria versiune a mișcării FEMEN la Paris.

Ca regizoare, vei continua să explorezi genul acesta de teme: sisteme de putere și medii construite în jurul abuzului sau controlului?

Mi-ar plăcea să spun că nu și că următorul lucru pe care îl fac va fi complet diferit, dar ajung mereu înapoi la temele astea, indiferent cât încerc să ies din zona lor. Sunt foarte atrasă de povești, mai ales povești centrate pe personaje feminine, despre femei care încearcă să navigheze în diferite sisteme și să își găsească locul în ele. Îmi place foarte mult să lucrez cu actorii și personajele construite prin interpretări foarte intense și intime, iar genul acesta de povești îți permit să intri foarte adânc în interiorul unui personaj și să îi înțelegi nucleul emoțional. Așa că probabil voi mai face câteva filme în direcția asta. După care poate o să mă mut spre altceva. Dar, momentan, asta e încă zona care mă interesează cel mai mult.

Fan Mungiu și Jude

Urmează să vii în România pentru festival. Ce înseamnă pentru tine invitația asta și relația pe care o ai cu cinemaul românesc?

Motivul pentru care vin acum e că atunci când am văzut „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile“ – și asta se întâmpla cu foarte mulți ani în urmă – a fost unul dintre filmele care au avut un impact uriaș asupra mea și asupra felului în care fac cinema. Modul în care Cristian Mungiu construiește tensiunea în filmul acela e incredibil. Totul e atât de tensionat și cred că există ceva în stilul lui care a influențat mult din ceea ce fac și eu. „The Assistant“ funcționează foarte mult pe tipul acesta de tensiune. La fel și „The Royal Hotel“. E aproape motorul acestor filme. Așa că atunci când m-a invitat, am fost foarte entuziasmată să îl cunosc și să vorbim despre filme. Și sunt și o mare fană a lui Radu Jude. Cred că există o scenă cinematografică foarte interesantă acum în România. Sunt foarte curioasă să întâlnesc regizori și să avem astfel de conversații. Pur și simplu sunt foarte fericită că voi fi acolo. Nu va fi însă prima mea vizită. Am mai fost în ianuarie. Cred că atunci am și vorbit prima dată despre revenirea la festival. Era atât de multă zăpadă încât n-am văzut aproape nimic din oraș. A fost unul dintre weekendurile alea complet haotice. Așa că vreau neapărat să mă întorc și să văd România cum trebuie.