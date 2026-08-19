 A vrut să-și verifice soldul după o ieșire în oraș și a aflat că are datorii de 50 de miliarde de dolari | adevarul.ro
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Video A vrut să-și verifice soldul după o ieșire în oraș și a aflat că are datorii de 50 de miliarde de dolari

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O tânără din Statele Unite a avut parte de un adevărat șoc după ce a văzut că în contul ei bancar era afișat un sold negativ de 50 de miliarde de dolari, după o ieșire în oraș. 

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Aplicația bancară îi indică o datorie de 50 de miliarde de dolari FOTO: captură X

Americanca Maddie McGivern și-a verificat aplicația bancară după ce a ajuns acasă de la bar. Prietenul ei, Gabe Floress, a profitat de ocazie pentru a filma această situație, iar clipul a devenit viral pe TikTok, scrie Lab Bible.

Se aud prietenii lor din fundal recunoscând că au crezut că McGivern „exagera”, așa cum se arată în descriere: „Am fost la bar, iar Maddie și-a verificat telefonul când am ajuns acasă și are o datorie de 50 de miliarde de dolari.”

„Ce să fac?”, a întrebat ea disperată, dar părând totuși să vadă partea amuzantă a acestei situații nebunești.

Din fericire, se pare că avea un sold bancar de puțin peste 76 de dolari disponibili, deși, în fața unei facturi de 50 de miliarde de dolari, această sumă este practic o picătură în ocean.

Când McGivern și-a sunat banca pentru a întreba despre datoria absurd de mare în care se afla, angajații erau la fel de confuzi ca și ea.

Cumva, contul ei indica, de asemenea, că trebuia să primească o plată de 50 de miliarde de dolari până în 2099, deși, în mod firesc, femeia nu era sigură că va mai fi în viață atât de mult timp încât să încaseze banii.

Oficialii băncii au transmis într-un comunicat că a avut loc o „problemă tehnică în weekend”, care a dus la apariția unor cifre ciudate în aplicațiile bancare ale câtorva persoane, și a precizat că, între timp, a rezolvat problema în mod corespunzător.

Iar acest incident a stârnit destulă teamă în rândul utilizatorilor de pe rețelele sociale, unul dintre ei scriind: „Aș putea face un atac de cord din cauza acestei erori. Nu e deloc amuzant.”

„Panica a fost justificată”, a fost de acord un altul, în timp ce altcineva e de părere că „asta i-ar provoca oricui un accident vascular cerebral, oricât de sănătos ar fi.”

„Doamnă, tocmai vi s-au atribuit toate datoriile noastre de studenți”, a glumit alt internaut.

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