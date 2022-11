Dator la fiscul german cu 180.000 de euro după ce i-a fost furată identitatea. Coșmarul trăit de un român

Un ghinion teribil, și extrem de păgubos, a căzut pe capul unui bucureștean care s-a trezit cu conturile blocate și, mai grav, riscă să-și piardă casa pentru o datorie uriașă acumulată de altcineva, în numele lui, în Germania. A aflat ulterior că un individ care i-a furat identitatea în 2019 a deschis o firmă în orașul Essen, cu buletinul și a datele personale ale românului, societatea acumulând datorii de peste 180.000 de euro.

Bucureșteanul Bogdan Iacob și familia sa trăiesc de trei ani un coșmar din care cu greu pare că mai pot ieși. Totul a pornit după ce un individ, român plecat de mai multă vreme peste graniță, și-a însușit identitatea lui Bogdan, cu buletin, nume și toate datele sale personale.

Cu ajutorul acestei cărți de identitate false, individul din străinătate a înființat o firmă, în anul 2019, cu sediul în Essen, Germania.

Peste puțin timp, societatea creată ilegal a acumulat datorii foarte mari către statul german, întrucât administratorul ei, falsul Bogdan Iacob, nu a plătit taxele și impozitele aferente.

Autoritățile din Essen au demarat anchete și la scurt timp l-au descoperit pe evazionist. Anchetatorii au ajuns însă la adevăratul Bogdan Iacob, un bucureștean care nu fusese niciodată în Essen.

„Acea firmă are datorii de 180.000 de euro, motiv pentru care autoritățile din Germania m-au identificat pe mine ca fiind administratorul și, automat, cel care trebuie să plătească suma. Mi s-a pus poprire pe conturi de atunci și am primit prin poștă un plic de la fiscul din Essen din care reiese că datorez suma de 180.000 de euro”, ne-a declarat Bogdan Iacob.

La sfârșitul anului 2019, Bogdan a făcut plângere la Poliția Municipiului București, pentru a reclama confuzia în urma căreia a ajuns dator statului german. În aprilie 2020, a fost lămurit de către polițiștii români că, într-adevăr, un bărbat născut în județul Neamț, Cristian Ungureanu, de 32 de ani, este cel care s-a ascuns sub identitatea lui Bogdan.

În procesul verbal întocmit de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale - Biroul Urmăriri, se arată că individul care avea domiciliul în Iași, era căutat și de autoritățile din Marea Britanie, pentru infracțiuni comise pe teritoriul acestui stat.

„În urma interogării bazei de date INTERID s-a constatat faptul că datele de identitate ale numitului Iacob Marisu Bogdan figurează ca Alias utilizat de Ungureanu Cristian Iulian, persoana solicitată de autoritățile judiciare din Marea Britanie”, se precizează în procesul verbal întocmit de ofițerii Poliției Capitalei.

Deși victima a mers la Poliția Capitalei pentru lămuriri și s-a s-a stabilit că este vorba despre o confuzie creată voit de un infractor, arestat între timp în Italia, coșmarul continuă. Fiscul german tot încearcă să recupereze banii de la adevăratul posesor al identității cu care a fost înregistrată firma și îi trimite acestuia înștiințări de executare silită.

„Am depus plângere la Judecătoria Sector patru, apoi am contestat cu ajutorul unui avocat și deciziile autorităților fiscale din Essen, însă nimic nu s-a rezolvat. S-a deschis dosar penal în colaborare cu autoritățile din Germania, s-au făcut verificări, s-a constatat că mi s-a furat identitatea, dar de un an de zile nu am mai primit nicio veste. Între timp, statul german vrea să mă execute silit și vrea să îmi ia locuința din Sectorul 4, pentru că figurez dator în Germania”, declară Bogdan Iacob.

Bucureșteanul cu identitatea căruia a fost săvârșită o infracțiune peste hotare este disperat și spune că, în timp ce autoritățile române și cele germane se bâlbâie în rezolvarea cazului său, are în continuare de suferit.

Primește de multe luni un salariu afectat de poprire și este nevoit să suporte diverse cheltuieli cu demersurile sale, peste 6.600 de lei fiind plătiți numai în dreptul unei cauțiuni puse de statul german. Cea mai chinuitoare temere, spune Bogdan, este aceea că și-ar putea pierde locuința, asupra căreia a fost instituită deja măsura sechestrului.

Frustrarea lui Bogdan este cu atât mai mare cu cât observă că demersurile sale nu au răspuns. Acesta mărturisește că are numeroase dovezi, inclusiv pontajele de la firma din România la care lucra atunci când „săvârșea” evaziunea în Germania, însă nu are cui să le prezinte.

De la Poliția Capitalei a aflat că dosarul de cercetare este trimis în Germania si că „nu avem ce face decât să așteptăm”, iar din Germania i s-a transmis că măsura îl vizează până la stingerea datoriei.