Horoscop vineri, 24 octombrie. Se anunță surprize pentru Berbeci și oferte promițătoare de muncă pentru Vărsători

Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de vineri, 24 octombrie.

Berbec

Iubire - Îmbrăţişaţi surprizele primite. Cei dragi au pus resursele proprii la bătaie şi recunoştinţa voastră e importantă.

Sănătate - Aveţi momente când stăpâniţi lumea, şi momente când ezitaţi între cafea sau ceai. Nu serviți ce știți că vă face rău!

Bani - Ştiţi valoarea propriilor eforturi şi talente, dar e important cum o evidenţiaţi.

Taur

Iubire - S-ar putea să aveți surpriza ca reacțiile și capriciile partenerului să blocheze buna înțelegere și comunicare.

Sănătate - Dacă vă simțiți deprimați ori aveți frici nejustificate, nu ezitați să vă consultați psihologul.

Bani - Sunteți îndemnați de parteneri pentru a contribui la o investiție. Poate fi riscantă.

Gemeni

Iubire - Lărgiţi cercul de cunoştinţe. Faceţi vizite, mergeţi la evenimente culturale sau pur şi simplu ieşiţi cu prietenii.

Sănătate - Gândiţi pozitiv. Orice schimbare în stilul de viaţă poate avea consecinţe iniţiale mai puţin confortabile.

Bani - Staţi la birou şi evitaţi socializarea superficială cu colegii. Puteţi scăpa informaţii care e bine să rămână secrete.

Rac

Iubire - E un moment de reorganizare, de schimbare de atitudine raportat la anumite persoane.

Sănătate - Exercițiul fizic și îmbunătățirea dietei se dovedesc foarte benefice acum.

Bani - Vă puteți cheltui banii pe cărți sau cursuri, căutați să înțelegeți subiecte mai largi, cu viziune de ansamblu.

Leu

Iubire - Mergeți la film cu partenerul! Dacă nu, măcar accesați Netflix pe un film ușor și organizați o seară plăcută cu oamenii dragi de acasă.

Sănătate - Starea nu este în permanență stabilă. Căutați să vă autocontrolați la intervale periodice.

Bani - Nu cheltuiți pe ce nu aveți nevoie, chiar dacă e vorba de sume insignifiante. Mai bine economisiți.

Fecioară

Iubire - Dispoziția prietenoasă vă ajută dar păstrați o limită de discreție.

Sănătate - Programați un set de analize generale dacă sunt semnale, pentru a vă liniști.

Bani - Vă abțineți o perioadă, iar apoi, deodată, dați toate economiile pe un singur produs.

