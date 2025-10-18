search
Sâmbătă, 18 Octombrie 2025
Horoscop duminică, 19 octombrie. Ziua aduce energie suplimentară Gemenilor şi probleme de sănătate Leilor

Publicat:

Ziua de duminică, 19 octombrie le reaminteşte Berbecilor pasiunea lor pentru muzică şi le dă energie Gemenilor, în timp ce Fecioarele sunt focusate pe rezultate. Lorina, astrologul Click!, ştie ce le-au pregătit astrele tuturor celor 12 semne zodiacale.

Berbec

Iubire - Hobby-uri legate de muzică sau chiar dans, vă fac să vă integrați în grupuri noi și, pornind de la un interes comun, vă faceți noi prieteni.

Sănătate - Nu neglijați regulile de siguranță, nici la volan, nici la serviciu sau acasă.

Bani - Cheltuielile sunt preponderent pentru casă sau unul din părinți solicită acum sprijinul.

Taur

Iubire - Vă comportați cum credeți că se așteaptă de la voi. Adevăratele sentimente le ascundeți și pot răbufni.

Sănătate - Găsiți metode să vă descrețiți fruntea. Faceți lucruri creative și amuzante.

Bani - Fiți voi înșivă. Nu cumpărați lucruri doar pentru că toată lumea are același tip de gadget sau accesoriu.

Gemeni

Iubire - Sunteţi într-o dispoziţie de a flirta, dar e indicat să vă stabiliţi o limită, indiferent de statutul social.

Sănătate - Sunteţi plin de energie şi entuziasm iar asta vă dă imboldul necesar să faceţi schimbările ce se impun şi indică.

Bani - Alegeţi să staţi mai în fundal, să evitaţi să luaţi partea cuiva în conflicte de birou. Faceţi sarcinile individuale.

Rac 

Iubire - Prietenii vă trag de mânecă. Ascultaţi, lăsaţi-vă tras din casă. Ieşiţi măcar la cină şi bucuraţi-vă de bucuria lor.

Sănătate - Vă simţiţi cam inconfortabil, nu prea vă găsiţi locul şi aveţi tendinţa de a deveni anxios. Nu vă faceţi griji pentru aparenţe.

Bani - Mergeţi în mai multe locuri, căutaţi variante online de preţ. Apoi decideţi, după ce aţi studiat ofertele.

Leu 

Iubire - Vă este greu să spuneți NU propunerilor venite de la prieteni, chiar dacă vi se dă programul peste cap.

Sănătate - Persoanele cu constituția mai delicată trebuie să ia suplimente pentru sporirea imunității.

Bani - Acceptați orice vi se propune, în ideea că dovediți că ați ajuns la nivelul la care vă puteți ocupa de orice tip de sarcină cu succes.

Fecioară

Iubire - Totul ține de atitudine, e singura pe care o puteți modifica. Comportamentul partenerului e același, doar reacția voastră diferă.

Sănătate - Dezvoltați metode proprii care vă motivează să preveniți reapariția unor simptome și să evitați să ajungeți la medicamente.

Bani - Identificați ce a adus rezultate bune și îmbunătățiți acel talent.

Citiţi predicţiile complete în Click!”.

