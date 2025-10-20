Valoarea coșului minim pentru un trai decent a depășit 11.000 de lei pe lună

O familie cu doi copii are nevoie de un buget cu aproximativ 9% mai mare în 2025 pentru un trai decent, comparativ cu anul trecut. Cele mai mari creșteri de costuri s-au înregistrat la cheltuielile cu locuința, care au urcat cu peste 22% față de septembrie 2024.

Fundația Friedrich Ebert România (FES) și Syndex România au actualizat valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent pentru anul 2025, în baza datelor furnizate de Institutul Național de Statistică.

În septembrie 2025, coșul minim de consum pentru un trai decent al unei familii cu doi adulți și doi copii a ajuns la 11.370 de lei pe lună. Față de 2024, valoarea acestuia a crescut cu 8,8%, de la 10.450 de lei lunar.

Față de 2024, valoarea coșului este cu 920 de lei mai mare. Creșterea valorii totale a coșului de consum în acest an este determinată de creșterea costurilor pentru majoritatea capitolelor, și în special alimentației (capitolul 1, +181 lei), achiziției unei locuințe (capitolul 3, +171 lei) și cheltuielilor cu locuința (capitolul 5, întreținere, utilități, +170 lei). Procentual, cheltuielile cu locuința au crescut cel mai mult (+22,6%).

Tabelele de mai jos prezintă actualizarea valorii coșului de consum pentru un trai minim decent la nivelul lunii septembrie 2025. Tabelele includ comparații cu coșul aferent lunii septembrie 2024.

Pentru alte tipuri de familii, calculele indică următoarele valori ale coșului minim de consum: 9.343 lei pe lună pentru o familie cu doi adulți și un copil, 7.002 lei pe lună pentru un cuplu fără copii și 4.322 lei pe lună pentru o persoană adultă singură.

Valoarea coșului minim de consum pentru un trai decent pentru alte familii decât cea de referință, actualizare Septembrie 2025

Recalcularea valorii coșului s-a realizat în baza indicilor de prețuri comunicați de Institutul Național de Statistică pentru luna septembrie 2025 raportat la luna septembrie 2024.

Ideea unui coș minim de consum pentru un trai decent presupune alcătuirea unui set de cheltuieli periodice necesare pentru îndeplinirea unor nevoi de bază pentru o familie cu o structură dată. Pe lângă nevoile imediat necesare supraviețuirii — adăpost, alimentație — coșul minim pentru un trai decent acoperă o serie cuprinzătoare de nevoi curente cum ar fi îmbrăcămintea, igiena personală, educația, îngrijirea sănătății, transportul, comunicațiile, recreerea, precum și eventualele cheltuieli neprevăzute (evenimente familiale, probleme de sănătate etc.).

Ce s-a scumpit cel mai mult în septembrie

Inflația a urcat la 9,88% în luna septembrie, de la 9,85% în luna august, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 11,09%, serviciile cu 10,36%, iar mărfurile alimentare cu 7,86%, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS).

În topul scumpirilor tronează energia electrică, cu 69,16% mai mult în septembrie 2025 față de septembrie 2024, pe locul doi clasându-se serviciile, precum cele de igienă și cosmetică cu aproape 20%, biletele de tren cu 18,59%, reparațiile auto, electronice și lucrări foto cu 15,76%, îngrijirea medicală cu 13,75%, restaurante, cafenele, cantine cu 13,27%,apă, canal și salubritate cu 12,9%, serviciile poștale cu 12,45%, transportul urban cu 11,74%, cel rutier cu 10,63%.

În ce privește ieftinirile, de la an la an au scăzut prețurile pentru bilete de avion cu 15% și gazele cu 2,04% (în condițiile în care prețurile sunt plafonate până în primăvara anului viitor).

În ce privește produsele alimentare, cel mai mult s-au scumpit fructele și legumele proaspete, cu 32,42%, cafeaua cu 17,08%, ouăle cu 9,01%, peștele cu 7,28%, lactatele cu 7,4%, carnea și produsele din carne cu 6,74%.

„Indicele preţurilor de consum în luna septembrie 2025 comparativ cu luna august 2025 a fost 100,36%. Rata inflaţiei de la începutul anului (septembrie 2025 comparativ cu decembrie 2024) a fost 8,5%. Rata anuală a inflaţiei în luna septembrie 2025 comparativ cu luna septembrie 2024 a fost 9,9%. Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (octombrie 2024 - septembrie 2025) faţă de precedentele 12 luni (octombrie 2023 - septembrie 2024) a fost 6,1%", se arată în comunicatul INS.