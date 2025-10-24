Horoscop sâmbătă, 25 octombrie. Sfârșit de săptămână cu întâlniri familale pentru Capricorni, mici investiții pentru Fecioare

Ziua de sâmbătă, 25 octombrie, pot apărea discuții legate de bani pentru Gemeni, în timp ce Fecioarele se gândesc să intre într-o relație serioasă. Lorina, astrologul Click!, știe ce le-au pregătit astrele tuturor celor 12 semne zodiacale.

Berbec

Iubire - Distracția e prioritară. Organizați o seară de film, chemați familia. Simțiți-vă bine.

Sănătate - Nu exagerați cu răsfățul. Vă relaxați dar excesele au consecințe neplăcute.

Bani - Rezolvați erori din trecut. Supravegheați să nu se scape din vedere detalii care să aducă pierdere de timp.

Taur

Iubire - Mintea vă zboară, nu sunteți prezent la întâlniri, încurcați orele. Notați și studiați atent agenda încă de dimineață.

Sănătate - Faceți tot ce vă vine în minte pentru a avea armonie acasă și a avea o oază de relaxare. Nu lăsați tensiunea exterioară să intre.

Bani - Aveți interese variate, căutați să vedeți propuneri de serviciu și din domenii noi pentru. Nu vă faceți încă publice intențiile.

Gemeni

Iubire - Apar discuții legate de partea financiară. Fiecare contribuie în felul lui în relație și nu trebuie văzut exclusiv aportul material.

Sănătate - Faceți schimbările dorite în sistemul de valori. Dorințele vi s-au schimbat și căutați alte rezultate.

Bani - Investiți bani în proiecte casnice. Luați inițiativa și faceți cumpărăturile necesare.

Rac

Iubire - Petreceți timp cu cei apropiați sau în grupuri largi de persoane. Nu refuzați nicio solicitare de a ieși.

Sănătate - Starea de bine depinde și de starea membrilor familiei.

Bani - Vă doriți să fiți acceptați în grupul colegilor sau al colaboratorilor care gândesc la fel. Faceți anumite compromisuri.

Leu

Iubire - Nu vă lăsați influențat de cei din jur. Stabiliți un plan principal și unul alternativ și urmați-le!

Sănătate - Atenție la dietă! Urmați sfatul nutriționiștilor sau alegeți combinații clasice.

Bani - Pregătiți-vă să economisiți pentru a vă permite o investiție mai importantă în ceva ce vă doriți.

Fecioară

Iubire - Dacă vreți să intrați într-o relație pe termen lung, e cazul întâi să luați o decizie cu privire la tipul de persoană cu care doriți să fiți.

Sănătate - Nu exagerați cu exerciții grele de antrenament, deci mergeți ușor cu orice fel de activități fizice planificate!

Bani - Finanțele vă permit să faceți o mică investiție. Nu stați pe gânduri să vă cumpărați ceea ce vă place!

