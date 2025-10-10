search
Vineri, 10 Octombrie 2025
Alimentele la care renunță Fuego pentru a slăbi: „Am sacouri pentru fiecare categorie de kilograme"

Publicat:

Deși are peste trei decenii de carieră, Fuego, pe numele său real Paul Surugiu, nu încetinește ritmul. Spune că anul 2025 a fost unul extrem de aglomerat, fără vacanțe sau zile libere, plin de concerte, filmări și expoziții. Chiar dacă are un program plin, artistul recunoaște că lucrează în permanență la forma sa fizică, dar și la echilibrul interior.

Fuego. FOTO: arhivă
Fuego. FOTO: arhivă

„Mărturisesc că am avut un an plin. Uneori stau și mă gândesc dacă se merită. N-am avut, spre exemplu, nici o vacanță în acest an, nu am ajuns pe nicăieri, să mă pot relaxa sau să văd un loc nou. Mi-am canalizat energia pe activitate, proiecte multe, evenimente, concerte, expoziții cu tablourile prin muzeele din România și tot felul de activități. Ce este cel mai complicat sunt drumurile lungi, pe care le fac cu mașina. Dar mergem înainte. În fond, asta mi-am ales și asta știu să fac cel mai bine. Spre exemplu, ultima lună a fost cu activitate în fiecare zi. Pare greu de crezut, dar așa a fost. Am făcut expoziții, am avut concerte în diverse locuri, apoi am filmat tot sezonul 15 al emisiunii ”Drag de România mea!”, care va debuta pe 17 și 18 octombrie, la TVR 2”, a declarat artistul pentru Click!.

Fuego recunoaște că lucrează în permanență la forma sa fizică, dar și la echilibrul interior.

„Eu trec mereu prin diverse etape, pe parcursul unui an. Am momente în care mai adaug kilograme, altele în care slăbesc. Acum intru într-un proces de slăbire, dar nu unul dur, ci temeinic, cu anumite renunțări. Încerc să nu mai mănânc carbohidrați, adică pâine, cartofi, făinoase, foietaje și alte preparate din această categorie. Cantitățile sunt mai mici și mă chinui să am și un program fix, de asta este aproape imposibil, la volumul de muncă, la drumurile și evenimentele pe care le am. Mănânc în pauze de filmări și în alte momente mai puțin fericite, în special noaptea, după ora 23.00.

Dar reușesc să dau câteva kilograme, să ajung la o formă optimă. Ce e mai nostim este faptul că am sacouri pentru fiecare categorie de kilograme pe care o am. Atunci când dau 5-6 kilograme iau anumite sacouri, când am mai multe altele și tot așa. Evit să le modific pentru că nu am frecvența clară. Dincolo de asta, de partea fizică, încerc să lucrez cu mintea, să am o stare generală bună și să pot crea, să pot produce, să pot face față provocărilor, iar anul acesta a fost intens din punctul de vedere al diversității activităților. Și încă nu s-a încheiat. Nu mă plâng, ba chiar este onorant, pentru un artist independent, cum sunt eu, cu nișa sa, cu 33 de ani de carieră, să fiu în continuare pe buzele oamenilor și să pot face performanță”, a spus artistul.

Turneu național de colinde, din noiembrie

Deși nu are timp să împodobească bradul, Fuego promite să aducă magia Crăciunului în toată țara. Turneul său tradițional de colinde, care a devenit o tradiție de 19 ani, va începe la sfârșitul lunii noiembrie, cu opriri în orașe precum Cluj, Oradea, Alba Iulia, Sibiu, Pitești, Galați, Iași, Brașov, Constanța și București.

„Eu nu prea împodobesc bradul, la propriu, de niște ani buni, pentru că nu am vreme și pentru că toată luna decembrie sunt plecat peste tot prin țară, cu turneul meu tradițional de colinde, care a devenit o tradiție, de 19 ani și în care mă întâlnesc cu mii de oameni. Da, merg și anul acesta să ”împodobesc” toți brazii României, de parcă asta ar fi singura glumă pe care o poate face cineva. Dar nu mă deranjează”, a spus Fuego, care va încheia seria spectacolelor cu un show special la Berăria H, pe 28 decembrie.

Vedete

