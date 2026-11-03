Horoscop miercuri, 4 noiembrie. Gemenii ascund nemulțumiri, iar Taurii sunt copleșiți de stres

Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de miercuri, 4 noiembrie.

Foto: Shutterstock

Berbec

Iubire - Vă simțiți luați peste picior. Nu inițiați discuții fără a fi siguri că nu ați interpretat greșit.

Sănătate - Disciplinați-vă mintea să aleagă produsele optime și nu neglijați circulația limfatică.

Bani - Fiți convins că aveți nevoie de produsele de pe listă. Puteți cumpăra în plus sau plăti prea mult.

Taur

Iubire - Ați pus ștacheta prea sus și căutați vinovați printre cei dragi. Fiți mai indulgent! Toată lumea greșește.

Sănătate - O obligație socială oficială vă scoate din echilibru. Aveți emoții, sunteți stresați, iar corpul reacționează.

Bani - Publicitatea e cea care aduce clienți. Fiți creativi dar și convingători. În plus, lucrați în echipă!

Gemeni

Iubire - Vreți să arătați că sunteți cel care deține controlul, dar nu arătați ce vă deranjează și asta aduce tensiune.

Sănătate - Tendința de a fi expertul la care vine toată lumea și nemulțumirea că mereu rămâne ceva ce nu știți, poate aduce probleme de sănătate.

Bani - Revizuiți sarcinile finalizate, pentru a nu vă asuma riscuri inutile datorate neglijării unor detalii.

Rac

Iubire - Rutina vă frustrează și puteți să vă apucați de activități care să nu fie chiar pe gustul celorlalți.

Sănătate - Dacă veți alterna eforturile la job cu perioadele de odihnă și relaxare, n-aveți de ce să vă îngrijorați.

Bani - Acceptați că unele situații dificile vor persista. Nu vă opuneți la nesfârșit și aliați-vă cu colegii pentru a găsi soluții.

Leu

Iubire - Amabilitatea poate fi interpretată ca slăbiciune și unii pot încerca să profite. Fiți vigilent.

Sănătate - Bazați-vă pe cei apropiați să vă susțină în eforturile de schimbare a stilului de viață.

Bani - Speculațiile sau profitul ușor obținut se dovedesc iluzii și în final pierdeți investiția inițială.

Fecioară

Iubire - Vizați limbajul non-verbal. Curiozitatea crește și doriți să știți mai multe despre cei apropiați.

Sănătate - Vă sporiți confortul dacă vorbiți. Exprimați ce trăiți și ce vă deranjează.

Bani - Provocați-vă să găsiți noi clienți pentru serviciile oferite în afara orelor de program. Faceți autopromovare.

Citește mai departe pe Click!

*Informațiile din acest articol nu au bază științifică.