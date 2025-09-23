search
Marți, 23 Septembrie 2025
Horoscop miercuri, 24 septembrie. Se anunță noi conexiuni pentru Pești, contradicții și momente de singurătate pentru Vărsători

Publicat:

Horoscopul zilei de miercuri, 24 septembrie, aduce un context favorabil pentru afaceri nativilor din zodia Taur. Leilor li se recomandă să nu fie posesivi față de cei dragi. Lorina, astrologul Click!, are predicții pentru toate zodiile.

Horoscop miercuri, 24 septembrie. FOTO: Shutterstock
Horoscop miercuri, 24 septembrie. FOTO: Shutterstock

 Berbec 

Iubire - Sunteți prea direcționați spre detalii la muncă și vă doriți perfecțiune. De la alții. Nu rămâne timp de viață privată.

Sănătate - Ocupați-vă de voi, faceți îmbunătățirile pe care le-ați stabilit dar ați amânat să le puneți în practică. Orice amânare e-n defavoarea voastră.

Bani - Moment bun pentru prezentarea unor proiecte mentale, pentru preocupări intelectuale și discuții deschise.

Taur

Iubire - Sunteţi un partener nobil dar convenţional, aveţi tendinţa de a vă juca de-a șoarecele si pisica.

Sănătate - Mintea este hiperactivă și asta favorizează idei noi pe de o parte, şi stres pe cealaltă parte.

Bani - Astazi, simţul afacerilor este puternic dezvoltat și îndreptat spre relaţii. Produceți mai bine în echipă decât singuri.

Gemeni 

Iubire - Este o perioadă activă, marcată de comunicare. Aşa vă puteţi face noi relaţii și poate printre ele vă veți găsi un partener pe placul inimii.

Sănătate - Puneţi la cale un plan privind îmbunătăţiri în starea de sănătate şi puteţi cere sfatul unui specialist.

Bani - Sunteţi mai motivați să munciţi suplimentar pentru a câştiga mai mulţi bani.

Rac 

Iubire - Sunteți disponibil pentru prieteni, vreți aventură, distracție și fugiți de discuții cu notă serioasă.

Sănătate - Sunteți nehotărât legat de metodele de menținere a stării de sănătate. Sportul moderat însă e sfânt.

Bani - Devine mai important networkul, socializarea cu persoanele din domeniu cu voi. Nu stați retras.

Leu 

Iubire - Nu fiți foarte posesiv față de cei dragi. Adaptați-vă energiei de grup și bucurați-vă de companie.

Sănătate - Vreți să preluați controlul asupra rutinei de sănătate și nu acceptați sfaturi de la nimeni.

Bani - Doriți să vă actualizați lista de obiective, să vă faceți planurile pentru următoarea perioadă.

Fecioară

Iubire - Fiți atenți la reacțiile și afirmațiile celor cu care relaționați. Devine importantă autocenzura, pentru a nu-i supăra.

Sănătate - Faceți pace cu cei din jur, cu partenerul în special. Armonia externă creează și armonie internă

Bani - Sunteți motivat să vă asumați sarcini în plus sau vă interesați de un job nou. Negociați și la actualul loc de muncă.

Horoscop

Horoscop

