Vineri, 19 Septembrie 2025
Adevărul
Horoscop sâmbătă, 20 septembrie: Doi nativi sunt protejați de Dumnezeu. Zodia care are nevoie de relaxare

0
0
Publicat:

Lorina, astrologul Click!, ne aduce horoscopul pentru sâmbătă, 20 septembrie. Se anunță o zi excelentă pentru majoritatea nativilor.

Horoscop sâmbătă, 20 septembrie FOTO: Arhivă
Horoscop sâmbătă, 20 septembrie FOTO: Arhivă

Berbec 

Iubire - Vreți cu orice preț să ieșiți din cotidian și din oraș. Doar că perechea voastră dorește comoditatea de-acasă. 

Sănătate - Vă simțiți plin de avânt dar asta vă aduce surescitare. Vreți să cuprindeți cât mai multe activități pe ordinea de zi. 

Bani - Vreți la cursuri asupra unor subiecte față de care ați fost sceptic. Unele tehnologii noi se dovedesc utile. 

Taur  

Iubire - Dispoziţia avută îi influenţează pe cei din familie. Încurajaţi-i şi arătaţi-le că se pot baza pe voi. 

Sănătate - Vă plictisiţi repede şi orice tip de sport nu vă reţine atenţia foarte mult. Faceţi cât de puţin. 

Bani - Aveţi o rutină a magazinelor dar e momentul să cercetaţi şi ofertele de pe alte pieţe. 

Gemeni  

Iubire - Există nesiguranță în relația de parteneriat, lucru care irită mult. 

Sănătate - Feriți-vă de tendințe care v-ar putea împinge să vă angajați într-o dietă prea restrictivă. 

Bani - Dacă aveți ideea să achiziționați o casă, veți găsi o oportunitate interesantă. 

Rac 

Iubire - Pretindeți dovezi de loialitate, de fidelitate. Sunteți mai sensibil la gesturile și cuvintele celorlalți. 

Sănătate - Planul emoțional vă copleșește, puteți fi cu capul în nori. Alegeți să stați cu familia și să vă relaxați. 

Bani - Doriți aprobare și recunoaștere concretă a meritelor. Dacă sunt nemulțumiri, acum e posibil să rabufnească. Vedeți cum puneți problema! 

Leu  

Iubire - Atenție să nu vă implicați în activități doar de bravadă, pentru a demonstra celor din anturaj cât de important sunteți! 

Sănătate - Fiți practici, faceți exerciții fizice în limitele personale, mâncați ce vă face să vă simțiți bine, fără să-i lăsați pe ceilalți să pună presiune pe voi. 

Bani - Puteți cheltui inutil și impulsiv, fără a lua în cacul consecințele asupra bugetului. 

Fecioara 

Iubire - Stabiliţi întâlnirile de afaceri într-un cadru informal. Socializarea pe linie profesională e favorizată. 

Sănătate - Nu lăsaţi la voia întămplării programul. Includeţi o oră de sport, pauzele de cumpărături. 

Bani - Fiţi meticulos şi faceţi liste cu ce doriţi. Riscaţi să vi se reproşeze că aţi uitat ceva şi să vă reîntoarceţi.

Citește continuarea pe Click!.

Horoscop

loading Se încarcă comentariile...
