Cum a învățat George Simion limba engleză din desene animate: „Prindeam de la Cartoon Network”

Liderul AUR George Simion povestește cum și-a format cunoștințele de limbă engleză, încă din copilărie, cu ajutorul televiziunii.

Invitat în emisiunea „Dan Diaconescu Direct”, liderul AUR, George Simion, a povestit cum a învățat limba engleză, explicând că sursele principale au fost desenele animate, serialele și filmele americane pe care le urmărea în copilărie.

„Am dat și Bacalaureatul la Engleză, în școală, 87, București, după aceea Liceul Gheorghe Lazăr și să-mi aduc aminte dacă am făcut și la Universitate, am făcut Administrație Publică, trebuie să-mi aduc aminte dacă am făcut cursuri de engleză”, a declarat Simion.

Cartoon Network și Dallas, „profesorii” de engleză din copilărie

Liderul opoziției a mai spus că noțiunile de bază le-a învățat în școală, dar că adevărata familiarizare cu limba a venit din consumul media în limba engleză, încă din primii ani de viață. „Niște noțiuni înveți la școală, generația mea a fost imediat după Revoluție, prindeam de la Cartoon Network, filmele americane, Dallas, aveam 4-5 ani… Și am continuat”, a explicat acesta.

„Am dat și bacalaureatul la engleză, și plus, din filme, din desene, seriale”, a adăugat George Simion, subliniind că a continuat să-și îmbunătățească limba engleză prin expunerea constantă la conținut audiovizual.