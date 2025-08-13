Horoscop joi, 14 august. Zodia care trebuie să asculte mai mult de sfaturile celor dragi

Ziua de joi, 14 august, vine cu provocări emoționale și impulsuri financiare pentru toate zodiile. Lorina, astrologul Click, recomandă echilibru și prudență pentru a evita tensiunile, iar introspecția poate aduce claritate în relații și sănătate.

Berbec

Iubire - Folosiți-vă mintea pentru a vă simți bine împreună cu prietenii!

Sănătate - Aveți grijă la alimentație și la regimul de somn.

Bani - Lucrați deschis! Găsiți potențiali clienți prin reputația personală care vă precede.

Taur

Iubire - Colaborați cu cei dragi, cereți-le sfatul la dilemele personale și aveți încredere că primiți răspunsul optim.

Sănătate - Participați la sesiuni de consiliere, pentru a avea clar stabilite obiectivele. Nu știți cum să procedați ca să vă mențineți starea de bine.

Bani - Sunteți indecis, vorbiți prea mult despre planurile de viitor personale. Fiți mai discret cu situația financiară.

Gemeni

Iubire - Aveţi mici accese de revelaţii interioare, iar cei din jur vi se pare că vă trag în jos acum. Staţi mai retras.

Sănătate - Ştiţi ce rezultate vreţi să obţineţi de la terapiile urmate şi ştiţi ce să întrebaţi. Oricum, ar fi bine să cereţi sfaturi.

Bani - Cumpărăturile pot fi făcute sub impuls de moment. O să achiziţionaţi obiecte doar de dragul de a impresiona.

Rac

Iubire - Chiar dacă nu aveți cea mai reușită întâlnire, singura piedică în a vă simți bine rămâne atitudinea personală.

Sănătate - Echilibrul personal are întreruperi de ritm. Ori aveți momente de exces de energie, ori momente de pauză. Căutați compromisul ideal.

Bani - Apar situații care sunt în afara controlului. Nu vă dați cu părerea încă și așteptați deciziile superiorilor.

Leu

Iubire - Cumpăraţi cadouri pentru cei apropiaţi, şi apoi bucuraţi-vă de bucuria lor când le primesc.

Sănătate - Planificaţi mesele, cumpăraţi din timp produse de calitatea dorită şi ţineţi-vă dieta sub control.

Bani - Fiţi atenţi la chitanţe, la sumele plătite. Preţul ştiut trebuie să coincidă cu suma plătită la final.

Fecioară

Iubire - Vă este greu să vă deschideţi şi să treceţi peste bariera de curtoazie socială.

Sănătate - Vă simţiţi mai bine în singurătate. Retrageţi-vă din când în când, hidrataţi-vă corect şi reflectaţi la următorul pas.

Bani - Atenţie la superficialitate! Puteţi visa cu ochii deschişi şi nu vă stă mintea prea mult la sarcinile concrete.

