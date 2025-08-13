search
Miercuri, 13 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Horoscop joi, 14 august. Zodia care trebuie să asculte mai mult de sfaturile celor dragi

0
0
Publicat:

Ziua de joi, 14 august, vine cu provocări emoționale și impulsuri financiare pentru toate zodiile. Lorina, astrologul Click, recomandă echilibru și prudență pentru a evita tensiunile, iar introspecția poate aduce claritate în relații și sănătate.

FOTO: arhivă
FOTO: arhivă

Berbec

Iubire - Folosiți-vă mintea pentru a vă simți bine împreună cu prietenii!

Sănătate - Aveți grijă la alimentație și la regimul de somn.

Bani - Lucrați deschis! Găsiți potențiali clienți prin reputația personală care vă precede.

Taur

Iubire - Colaborați cu cei dragi, cereți-le sfatul la dilemele personale și aveți încredere că primiți răspunsul optim.

Sănătate - Participați la sesiuni de consiliere, pentru a avea clar stabilite obiectivele. Nu știți cum să procedați ca să vă mențineți starea de bine.

Bani - Sunteți indecis, vorbiți prea mult despre planurile de viitor personale. Fiți mai discret cu situația financiară.

Gemeni

Iubire - Aveţi mici accese de revelaţii interioare, iar cei din jur vi se pare că vă trag în jos acum. Staţi mai retras.

Sănătate - Ştiţi ce rezultate vreţi să obţineţi de la terapiile urmate şi ştiţi ce să întrebaţi. Oricum, ar fi bine să cereţi sfaturi.

Bani - Cumpărăturile pot fi făcute sub impuls de moment. O să achiziţionaţi obiecte doar de dragul de a impresiona.

Rac

Iubire - Chiar dacă nu aveți cea mai reușită întâlnire, singura piedică în a vă simți bine rămâne atitudinea personală.

Sănătate - Echilibrul personal are întreruperi de ritm. Ori aveți momente de exces de energie, ori momente de pauză. Căutați compromisul ideal.

Bani - Apar situații care sunt în afara controlului. Nu vă dați cu părerea încă și așteptați deciziile superiorilor.

Leu

Iubire - Cumpăraţi cadouri pentru cei apropiaţi, şi apoi bucuraţi-vă de bucuria lor când le primesc.

Sănătate - Planificaţi mesele, cumpăraţi din timp produse de calitatea dorită şi ţineţi-vă dieta sub control.

Bani - Fiţi atenţi la chitanţe, la sumele plătite. Preţul ştiut trebuie să coincidă cu suma plătită la final.

Fecioară

Iubire - Vă este greu să vă deschideţi şi să treceţi peste bariera de curtoazie socială.

Sănătate - Vă simţiţi mai bine în singurătate. Retrageţi-vă din când în când, hidrataţi-vă corect şi reflectaţi la următorul pas.

Bani - Atenţie la superficialitate! Puteţi visa cu ochii deschişi şi nu vă stă mintea prea mult la sarcinile concrete.

Citiţi predicţiile complete aici.

Horoscop

Top articole

Partenerii noștri

image
AUR vrea să ajungă la guvernare cu PSD, din toamnă, spune George Simion. „Este inevitabil”. Care este planul și cine ar fi premier
digi24.ro
image
Cele cinci condiții esențiale pe care aliații europeni ai Ucrainei le-au transmis lui Trump pentru un acord de pace
stirileprotv.ro
image
Ce conține, de fapt, NĂMOLUL „miraculos” de la Techirghiol. Mulți români îl cumpără fără să știe!
gandul.ro
image
Ilie Bolojan, anunț de ultimă oră privind reforma pensiilor magistraților
mediafax.ro
image
Țeapă la Easybox, noua metodă! Protecția Consumatorului și IGPR explică ce trebuie să facă păgubiții: „O problemă de furt ceea ce este un caz penal, adică o problemă de poliție”
fanatik.ro
image
Procurorul Antonia Diaconu: "Noi suntem foarte sus față de restul UE pentru că ne-am dorit să fim"
libertatea.ro
image
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”
digi24.ro
image
Boala cruntă de care suferă Monica Seleș. Ce este miastenia gravis și care au fost primele simptome
gsp.ro
image
S-a terminat: actele de divorț au fost semnate! Ce i-a luat fostului soț, după ce a înșelat-o
digisport.ro
image
Un zăcământ uriaș de aur, descoperit la doar 300 de kilometri de România. Opt platforme de foraj lucrează nonstop pentru exploatare
stiripesurse.ro
image
Un bărbat care a cumpărat cu 35 de lei o geacă din piele dintr-un second hand a găsit ceva cu totul neașteptat în buzunarul acesteia
antena3.ro
image
Cât va plăti un român care a acumulat o pensie privată de 100.000 de lei. Guda: "Numai din cauza acestor taxe"
observatornews.ro
image
Divorț-ȘOC în showbiz! Și-au spus ADIO după 13 ani de căsnicie
cancan.ro
image
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
prosport.ro
image
Metoda de spălat rufe care a devenit virală. Mulți au ajuns la concluzia că fac o greșeală când folosesc detergentul
playtech.ro
image
Orașul din Alaska unde se întâlnesc Donald Trump și Vladimir Putin. Este extrem de popular vara și oferă o experiență unică turiștilor 
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Anamaria Prodan i-a scris un mail lui Laurențiu Reghecampf, ajuns în Sudan: ”Pleacă de acolo urgent! Înseamnă moarte”
digisport.ro
image
Europa vrea să interzică total mașinile pe benzină și motorină: Un gigant european se opune puternic și cere o 'trezire la realitate'
stiripesurse.ro
image
Explozie puternică în Bacău, soldată cu patru răniți! A fost activat planul pentru transfer în străinătate prin Mecanismul european
kanald.ro
image
Nicuşor Dan, criticat de români pentru un detaliu. Deşi mulţi l-au...
playtech.ro
image
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
wowbiz.ro
image
Ozana Barabancea a slăbit 24 de kg în doar 3 luni! Cum a reușit: Îmbrac hainele fiicei mele. Am renunțat la îmbuibarea de care eram dependentă
romaniatv.net
image
Ne lovește o criză cruntă. Ministrul Finanțelor anunță cât de gravă este situația
mediaflux.ro
image
Boala cruntă de care suferă Monica Seleș. Ce este miastenia gravis și care au fost primele simptome
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Hoții de la Untold. Cine sunt infractorii de la festivalul de muzică și ce obiecte prețioase au furat
actualitate.net
image
Ce trebuie adăugat în apa porumbului fiert? Așa va fi mai moale și mai delicios ca niciodată
click.ro
image
Filmul plin de acțiune care a captivat publicul de pe Netflix din toate colțurile lumii. E în top și în România
click.ro
image
Sfatul astrelor pentru ultimele 2 săptămâni din august: Cum să închei vara în forță și de ce trebuie să ții cont ca să-ți fie bine, în funcție de zodia ta
click.ro
Kate Middleton sursa foto GettyImages jpg
Și-a extirpat uterul și nu mai poate face copii niciodată? Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Kate Middleton în ultimul an și jumătate
okmagazine.ro
Angelina Jolie foto Profimedia jpg
Își face bagajele și părăsește Hollywoodul. Angelina Jolie se pregătește de o nouă etapă în viața ei!
clickpentrufemei.ro
Dezvaluiri din raportul medico legal al lui Marilyn Monroe: «Avea sâni falşi și picioarele pline de păr» png
Dezvaluiri din raportul medico-legal al lui Marilyn Monroe: «Avea sâni falşi și picioarele pline de păr»
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Reacția acidă a lui Ion Lăceanu, aflat în azil, după ce fiica l-a scăpat pe Irinel Columbeanu de datorii: „A petrecut cu femeile, trebuia să pună bani și la saltea”
image
Ce trebuie adăugat în apa porumbului fiert? Așa va fi mai moale și mai delicios ca niciodată

OK! Magazine

image
Aceasta e Familia Regală non-europeană care deţine mai mult din Londra decât Regele Charles

Click! Pentru femei

image
Își face bagajele și părăsește Hollywoodul. Angelina Jolie se pregătește de o nouă etapă în viața ei!

Click! Sănătate

image
E dovedit: această vitamină previne pierderile de memorie