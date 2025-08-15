search
Vineri, 15 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Cum pot fi „auzite” gândurile. Pasul important făcut de cercetători

0
0
Publicat:

Oamenii de ştiinţă au reuşit să facă un pas surprinzător în direcţia decodării gândurilor, demonstrând că un computer conectat la electrozi implantaţi în creier poate interpreta nu doar cuvintele rostite sau pe cele pe care o persoană încearcă să le rostească, ci şi pe cele doar gândite, fără intenţia de a fi rostite.

Gândurile pot fi citite FOTO: Aevărul (arhivă)
Gândurile pot fi citite FOTO: Aevărul (arhivă)

De zeci de ani, oamenii de ştiinţă visează să redea vocea persoanelor care şi-au pierdut capacitatea de a vorbi cum sunt pacienţii cu scleroză laterală amiotrofică (SLA) sau cu leziuni cerebrale în urma unui AVC.

Ideea este simplă, dar ambiţioasă: dacă muşchii nu mai pot produce vorbire, poate fi creierul „citit” direct, iar gândurile transformate în cuvinte?

Acum, o echipă de cercetători a făcut un pas important către acest obiectiv. Anterior, ei au reuşit să decodeze semnalele produse când oamenii încercau să vorbească, scrie News.

În noul studiu, publicat joi în revista Cell, computerul a ghicit corect de multe ori cuvintele pe care subiecţii le gândeau. Acest test face parte dintr-un studiu mai amplu, pe termen lung, derulat la UC Davis Health, numit BrainGate2, care a avut deja succese remarcabile.

Oamenii de ştiinţă au implantat electrozi minusculi în creierul unor voluntari, într-o zonă numită cortex motor, responsabilă de trimiterea comenzilor către muşchii implicaţi în vorbire.

Un computer conectat la aceşti electrozi a înregistrat semnalele electrice generate atunci când voluntarii încercau să spună anumite cuvinte. Folosind inteligenţa artificială (AI), sistemul a învăţat să recunoască aproape 6.000 de cuvinte cu o acurateţe de peste 97% şi chiar să le redea cu vocea pacientului.

Noutatea adusă de recentul studiu este că sistemul poate „ghici” corect şi cuvinte pe care pacientul doar le gândeşte, fără intenţia de a le rosti. Practic, atunci când ne gândim la un cuvânt sau o propoziţie, creierul produce un tipar de activitate asemănător cu cel creat atunci când încercăm să vorbim, doar că mai slab.

După antrenament suplimentar, computerul a reuşit să decodeze chiar şi propoziţii întregi gândite de voluntari, nu doar cuvinte izolate.

Acest lucru ar putea fi extrem de util pentru pacienţii care obosesc repede atunci când încearcă să vorbească, pentru că ar elimina efortul fizic. Însă, în acelaşi timp, ridică probleme legate de intimitatea gândurilor: dacă tehnologia poate accesa ceea ce gândim, cum ne asigurăm că decodează numai ce vrem noi să transmitem?

Rezultatele arată că tehnologia funcţionează, dar este încă la stadiul de experiment. Dacă va fi perfecţionată, ar putea schimba viaţa multor oameni, însă trebuie însoţită de reguli clare pentru a proteja confidenţialitatea a ceea ce gândim.

Christian Herff, neurocercetător la Universitatea Maastricht din Olanda, care nu a fost implicat în cercetare, a declarat pentru New York Times că rezultatul depăşeşte partea pur tehnologică şi face lumină asupra misterului limbajului.

Până acum sistemul a permis unui participant diagnosticat cu scleroză laterală amiotrofică să „vorbească” printr-un computer în timp real cu familia sa, să îşi modifice intonaţia şi să „cânte” melodii simple, după ce SLA i-a afectat vocea, făcându-i vorbirea neinteligibilă.

În 2023, el a acceptat implantarea unor electrozi în creier. Chirurgii au plasat patru reţele de ace minuscule pe partea stângă, într-o zonă numită cortex motor, activă atunci când creierul dă comenzi muşchilor pentru a produce actul vorbirii.

Un computer a înregistrat activitatea electrică în timp ce bărbatul încerca să rostească diverse cuvinte. Cu ajutorul AI, computerul a prezis corect aproape 6.000 de cuvinte, cu o acurateţe de 97,5%, şi apoi le-a sintetizat cu vocea lui, bazată pe înregistrări făcute înainte de boală.

Citește și: Regula 2-7-30: trucul unui psiholog pentru a îmbunătăți și accelera memoria la orice vârstă

Însă acest succes a ridicat o întrebare: ar putea un computer să înregistreze mai mult decât ceea ce pacientul vrea să spună? Ar putea „asculta” vocea interioară?

Dr. Erin Kunz, neurocercetător la Universitatea Stanford, şi echipa sa au vrut să afle dacă există riscul ca sistemul să decodeze cuvinte care nu erau menite să fie spuse. De asemenea, s-au întrebat dacă pacienţii ar prefera să folosească vorbirea interioară, deoarece au observat că aceştia oboseau încercând să vorbească, iar doar imaginarea propoziţiilor ar putea fi mai uşoară şi ar accelera procesul.

Nu era clar dacă vor reuşi să decodeze vorbirea interioară şi, până acum, oamenii de ştiinţă nici nu au căzut complet de acord asupra definiţiei acesteia.

Creierul produce limbaj folosind mai multe regiuni interconectate. Semnalele din reţeaua limbajului pot fi folosite pentru a da comenzi muşchilor, pentru vorbire, limbajul semnelor sau scris, dar mulţi oameni au şi senzaţia că folosesc limbajul pentru a gândi, auzindu-şi gândurile ca o voce interioară.

Unii cercetători susţin că limbajul este esenţial pentru gândire. Însă alţii, bazându-se pe studii recente, consideră că mare parte din gândirea noastră nu implică deloc limbajul şi că persoanele care aud o voce interioară percep, de fapt, un fel de comentariu sporadic în mintea lor.

Kunz şi colegii au dat participanţilor şapte cuvinte, precum „zmeu” şi „zi”, şi au comparat semnalele cerebrale în timp ce aceştia le rosteau şi în timp ce doar le gândeau.

Imaginarea unui cuvânt a produs un tipar similar, dar mai slab. Computerul a prezis destul de bine cuvântul gândit, iar după un antrenament specific pe vorbire interioară, acurateţea a crescut, astfel încât propoziţii întregi puteau fi decodate corect.

Cercetătorii au fost surprinşi, deoarece credeau că vorbirea interioară este fundamental diferită de semnalele cortexului motor, dar studiul a arătat că pentru unii oameni diferenţa nu este mare.

Dr. Kunz a precizat că performanţa atinsă în prezent nu este suficientă pentru conversaţii reale, dar este optimistă că ar putea deveni standardul în interfeţele creier-computer şi că acurateţea şi viteza vor creşte graţie studiilor recente.

În ceea ce priveşte intimitatea mentală, au existat cazuri în care sistemul a detectat cuvinte pe care participanţii nu le gândeau pentru a le rosti.

Într-un experiment, participanţilor li s-a arătat un ecran plin cu 100 de dreptunghiuri şi cercuri roz şi verzi. Apoi, aceştia trebuiau să determine numărul formelor de o anumită culoare, de exemplu, cercuri verzi.

Citește și: Inteligența artificială care „citește gândurile”, fără implantur: poate transforma activitatea cerebrală în propoziții scrise

Pe măsură ce participanţii rezolvau problema, computerul a decodat uneori cuvântul corespunzător unui număr. Practic, participanţii numărau în gând formele, iar computerul „îi auzea”.

Acest lucru sugerează că limbajul ar putea fi implicat în multe forme de gândire.

Pentru a preveni interceptarea gândurilor private, echipa a propus două soluţii: sistemul să fie setat să decodeze doar vorbirea intenţionată, nu şi pe cea interioară, sau activarea decodării să înceapă numai după o „parolă mentală”, o frază neobişnuită, gândită intenţionat.

Cercetătorii au ales fraza Chitty Chitty Bang Bang, iar un participant a reuşit să o folosească cu o acurateţe de 98,75%, astfel încât decodarea începea doar după recunoaşterea parolei.

Această abordare ar putea oferi pacienţilor un control mai mare asupra informaţiilor împărtăşite.

Totuşi, unii experţi sunt sceptici că un implant ar putea surprinde mare parte din gândurile spontane, deoarece acestea nu sunt de obicei fraze bine închegate.

Deşi acest studiu este mai degrabă o dovadă a conceptului decât o tehnologie gata de utilizare, sugerează că decodarea gândurilor este posibilă, şi că ar putea deveni o opţiune viabilă pentru persoanele care nu îşi pot folosi vocea.

Reuşita aduce, însă, în prim-plan şi provocări etice majore, precum protejarea intimităţii gândurilor, ceea ce înseamnă că progresul tehnologic trebuie să fie însoţit de reglementări riguroase şi garanţii de siguranţă.

Știință

Top articole

Partenerii noștri

image
Un fost gardian la o închisoare pentru femei din California a fost condamnat la 224 de ani de închisoare. De ce a fost acuzat
digi24.ro
image
Trump și Putin se întâlnesc în Alaska. Liderul rus, așteptat cu covorul roșu, iar președintele SUA îl va întâmpina (presă)
stirileprotv.ro
image
Cum arată ACUM Corina Dănilă. Ce intervenție și-a făcut: „Medicul a zis că da, trebuia să facem asta”
gandul.ro
image
Beznă peste partidul lui Nicușor Dan! USR, chemată în instanță pentru o factură restantă de energie
mediafax.ro
image
Ultimul meci pe Voyo? Bătălie mare pe drepturile TV la Aberdeen – FCSB din Europa League!
fanatik.ro
image
„Bă, m-am gândit să mă dezbrac să-i fac o poză!”. O nouă gafă la Televiziunea Română, în Telejurnalul de la ora 20:00
libertatea.ro
image
Mesajul afișat pe îmbrăcămintea lui Lavrov. Cum îi sfidează ministrul rus de Externe pe americani, înainte de întâlnirea din Alaska
digi24.ro
image
Replica sarcastică a lui Kasparov, după ce Trump a comparat întâlnirea cu Putin cu o partidă de șah
gsp.ro
image
La 32 de ani, ”cea mai frumoasă femeie din lume” a apărut în fața tuturor fără machiaj și a spus ce operații are, de fapt
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul pregătește SUSPENDAREA PNRR: Contractele se denunță unilateral, NU se mai încheie contracte noi
stiripesurse.ro
image
Hackerii ruși au preluat controlul asupra unui baraj din Europa și au dat drumul la apă
antena3.ro
image
Momentul în care o femeie ar fi fost agresată de polițiști acasă, după ce un vecin s-a plâns de muzica tare
observatornews.ro
image
BREAKING | Doliu în lumea artistică. Cântăreața a murit răpusă de o boală nemiloasă
cancan.ro
image
Apariția care le-a tăiat respirația. Cea mai frumoasă prezentatoare TV din Albania a atras toate privirile
prosport.ro
image
Era de aşteptat, nu putea trăi fără el! Anunţul trist despre Nina Iliescu, văduva fostului preşedinte, a sosit. Ce se întâmplă în aceste momente e...
playtech.ro
image
Prima fotografie cu fiul cel mic al lui Vladimir Putin. Băiatul de 6 ani al liderului de la Kremlin are profesori privați, care sunt plătiți cu o mică avere în fiecare an
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Tatăl puștiului băgat în spital de un campion la box a reacționat, după scenele brutale de la Bacău
digisport.ro
image
Un zăcământ uriaș de aur, descoperit la doar 300 de kilometri de România. Opt platforme de foraj lucrează nonstop pentru exploatare
stiripesurse.ro
image
Cătălina și Andrei sunt cei doi soți implicați în accidentul grav din Târgu Frumos. Bărbatul a murit pe loc, iar soția sa și cele două fetițe se luptă acum pentru viața lor
kanald.ro
image
Klaus Iohannis, somat de ANAF să achite aproape un milion de euro pentru casa pe care a pierdut-o în instanță
playtech.ro
image
Accident grav pe Autostrada Soarelui! Nouă mașini au fost implicate, iar traficul blocat. Breaking news
wowbiz.ro
image
Romina Gingașu a făcut 33 de ani și s-a sărbătorit cu fast, la Monaco. Totul a fost ca în filme. Mult bun gust și rafinament. Rochia Rominei a costat o avere / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Sumele de 500 de lei virate pe carduri pot fi cheltuite doar până la 31 august 2025, apoi vor fi retrase! Avertisment pentru părinți privind banii elevilor
mediaflux.ro
image
Replica sarcastică a lui Kasparov, după ce Trump a comparat întâlnirea cu Putin cu o partidă de șah
gsp.ro
image
Recomandarea neurologilor: fructul pe care toate persoanele peste 50 de ani ar trebui să-l consume
actualitate.net
image
Kate Middleton cântărește 40 de kilograme după tratamentul de cancer VIDEO
actualitate.net
image
Horoscop rune 15 august - 1 septembrie. Zodiile ce vor depăși orice greutate în următoarele 2 săptămâni și vor primi sprijin neașteptat din partea destinului. Vor fi răsplătite pentru răbdarea lor
click.ro
image
Român blocat în Grecia, cu cheia în portbagaj și nevastă nervoasă: „Mă înjură de patru ore, fără să respire. Dau bere!”
click.ro
image
Dan Negru, vacanță într-o destinație unde merg doar cei care își permit: „Banii se întorc, anii nu” Ce loc din România are în suflet: „Nimic nu se compară” Revine pe tv cu „Jocul Cuvintelor”
click.ro
Kate Middleton și Prințul William în Scoția foto Profimedia (1) jpg
De ce Kate Middleton i-a cerut scuze public Prințului William! Deși i-a părut rău pentru el, zâmbetul nu i-a dispărut de pe buze
okmagazine.ro
Kalitsounia Sursa foto shutterstock 2040007535 jpg
Kalitsounia, desertul grecesc care îți cucerește familia!
clickpentrufemei.ro
https www cancan ro wp content uploads 2025 08 10 1200x686 webp
O civilizație îngropată în ocean: Descoperirea care pune sub semnul întrebării originile umanității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Pensionarii cu pensii peste 3.000 lei scapă de CASS. Guvernul a stabilit ziua
image
Horoscop rune 15 august - 1 septembrie. Zodiile ce vor depăși orice greutate în următoarele 2 săptămâni și vor primi sprijin neașteptat din partea destinului. Vor fi răsplătite pentru răbdarea lor

OK! Magazine

image
Vestea decesului a căzut ca un trăsnet peste Jeff Bezos. Abia se însurase, nici nu se gândea la o așa nenorocire

Click! Pentru femei

image
O mai țineți minte pe Lucy Ewing din „Dallas”? Iată cum arată actrița încercată de viață la 66 de ani!

Click! Sănătate

image
Poţi ghici numărul din imagine?