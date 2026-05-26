Victor Rebengiuc, omagiat la Gala UNITER pentru aproape 70 de ani de carieră

Gala Premiilor UNITER a adus împreună unele dintre cele mai importante nume ale teatrului românesc, într-o seară dedicată excelenței artistice, marcată de decernarea celor mai importante distincții din domeniu și de momente emoționante.

„Lungul drum al zilei către noapte”, marele câștigător al serii

Premiul pentru Cel mai bun spectacol la cea de-a XXXIV-a ediție a Galei Premiilor UNITER a fost acordat producției „Lungul drum al zilei către noapte”, după Eugene O’Neill, în regia lui Timofei Kuliabin, spectacol realizat de Teatrul Național „Radu Stanca” din Sibiu. Gala s-a desfășurat luni seară, în sala Majestic a Teatrului Odeon din București.

Trofeul a fost înmânat directorului teatrului sibian, actorul Constantin Chiriac, de către scenograful Dragoș Buhagiar și actrița Rodica Mandache, care a mărturisit că alegerea câștigătorului nu a fost deloc una simplă.

Succesul producției sibiene a fost completat de premiul pentru Cel mai bun actor în rol principal, acordat lui Nicu Mihoc pentru interpretarea personajului Edmund Tyrone din același spectacol.

La eveniment a fost prezent și primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, care a subliniat rolul culturii în definirea identității unei societăți.

„Cultura este atât de importantă ca propria noastră identitate şi ca propria noastră apartenenţă. Evident că este importantă”, a spus primarul Capitalei.

Radu Afrim, premiat pentru cea mai bună regie

Premiul pentru Cea mai bună regie - Premiul „Lucian Pintilie” - i-a revenit regizorului Radu Afrim pentru spectacolul „Casa dintre blocuri”, producție a Teatrului Național Târgu-Mureș - Compania „Tompa Miklós”. Distincția i-a fost înmânată de actrița Emilia Popescu.

În discursul său, regizorul a mulțumit echipei teatrului și a transmis un mesaj adresat noii generații de artiști.

„Mulţumesc acestei trupe minunate - «Tompa Miklos», Teatrul Naţional din Târgu-Mureş, care m-a primit de foarte multe ori cu foarte multă căldură şi am scris pentru ei, am scris pentru vocile lor, pentru ochii lor, pentru trupurile, pentru sufletul lor, am făcut ceea ce voi numiţi personaje, eu îi numesc oameni. (...) O să fac ceva ce nu credeam că o să fac, o să dau un sfat celor mai tineri: Vorbiţi doar despre lucrurile care vă dor cu adevărat, lucrurile care vă bucură cu adevărat, pentru că doar aşa veţi fi fericiţi, bucuroşi şi îi veţi face fericiţi şi pe spectatori, şi vă rog nu vă lăsaţi seduşi de nicio ideologie extremă din această lume”, a transmis Radu Afrim.

Victor Rebengiuc, omagiat pentru întreaga carieră

Unul dintre cele mai emoționante momente ale galei a fost acordarea distincției „Omagiul UNITER” actorului Victor Rebengiuc, pentru cariera sa impresionantă.

Premiul i-a fost oferit de președintele UNITER, Dragoș Buhagiar, și vicepreședintele Aura Corbeanu. În mesajul său, Buhagiar a vorbit despre rolul esențial pe care marele actor l-a avut în susținerea instituției.

„Când ne naştem avem nişte părinţi naturali. Pe parcursul vieţii avem şansa să ne alegem părinţii culturali, iar dumneavoastră sunteţi pentru câteva generaţii realmente un părinte spiritual. (...) Vă mulţumesc foarte mult, în numele Uniunii, pentru că atunci când au fost nori negri deasupra Uniunii noastre, în timp ce mulţi se ascundeau, dumneavoastră aţi apărat UNITER-ul fără nicio rezervă”, i-a transmis Dragoş Buhagiar lui Rebengiuc.

Actorul a vorbit, la rândul său, despre oamenii care i-au marcat parcursul profesional și despre generația din care a făcut parte.

„Am cunoscut, poate o să-i surprindă pe unii, nişte oameni care m-au ajutat mult în carieră, începând cu Vlad Mugur, pe urmă doamna Bulandra, şi înainte de toţi doamna Aura Buzescu, profesoara mea. După asta Ciulei, Pintilie, Vlad Mugur, Radu Penciulescu şi încă mulţi alţii în cei aproape 70 de ani de carieră, carieră pe care am trecut-o. Acum mă odihnesc şi asta e. Am venit, am făcut prezenţa aici, mulţumesc pentru premiu şi sper ca în curând să-mi întâlnesc foştii colegi. Fac parte dintr-o generaţie care a însemnat mult pentru teatrul românesc. Generaţiei 1956 i se spunea - mie nu-mi venea să spun chestia asta, dar aşa se spunea - Generaţia de Aur. Aşa că sper să-i întâlnesc pe toţi acolo. Sunt ultimul din această generaţie care încă mai vorbeşte la microfon”, a spus Victor Rebengiuc.

Actorul Victor Rebengiuc se retrage de pe scena teatrului românesc: „Nu mai pot, e suficient”

Lista completă a premiilor acordate la Gala UNITER

• Cel mai bun spectacol – „Lungul drum al zilei către noapte” după Eugene O'Neill, regia Timofei Kuliabin, producție a Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu;

• Cea mai bună regie – Premiul „Lucian Pintilie” – Radu Afrim pentru regia spectacolului „Casa dintre blocuri”, producție a Teatrului Național Târgu-Mureș – Compania „Tompa Miklós”;

• Cel mai bun debut – Larisa Popa pentru regia spectacolului „Acest loc blestemat” de Anamaria Feraru și Ruxandra Simion, producție a Centrului de Teatru Educațional Replika București;

• Cel mai bun spectacol de teatru radiofonic – „Fereastra care n-avea somn” de Selma Dragoș, adaptarea radiofonică și regia Mihnea Chelaru, Societatea Română de Radiodifuziune;

• Cea mai bună scenografie – Oana Micu pentru scenografia spectacolului „Livada de vișini” de A.P. Cehov, regia Andrei Măjeri, producție a Teatrului de Stat Constanța;

• Cel mai bun actor în rol secundar – Tibor Pálffy pentru rolul Jean din spectacolul „Rinocerii” de Eugene Ionesco, regia László Bocsárdi;

• Cea mai bună actriță în rol secundar – Alexandra Caras pentru rolul Mica din spectacolul „Dealul florilor” de Calița Nantu, regia Mark Cristopher Demeter;

• Cel mai bun actor în rol principal – Nicu Mihoc pentru rolul Edmund Tyrone din „Lungul drum al zilei către noapte”;

• Cea mai bună actriță în rol principal – Cătălina Mihai pentru rolul Janis din spectacolul „Club 27”, regia Alex Bogdan;

• Cel mai bun critic de teatru – Premiul „George Banu” – Kinga Boros pentru analizele critice privind teatrul din Transilvania, din perspectivă multiculturală;

• Cel mai bun text dramatic românesc montat în premieră absolută – „În zori, lumina e mai aspră” de Mihaela Michailov, regia Radu Apostol;

• Cel mai bun spectacol de teatru de animație / teatru pentru copii – „The Window”, dramatizarea Robert Copoț, Laurențiu Pleșa și David Zuazola, regia David Zuazola;

• Cea mai bună muzică originală și sound design – Vasile Șirli pentru muzica spectacolului „Neasemuita poveste a lui Abul Hossein Yemenitul şi a fugii lui în pustie (după 1001 de nopţi)”, regia Silviu Purcărete;

• Cel mai bun video design – Bogdan Slăvescu pentru spectacolul „Dark Play” de Carlos Murillo, regia Radu Apostol;

• Cel mai bun lighting design – Nichita Teodorescu pentru spectacolul „Iarna” de Jon Fosse, regia Hunor Horváth;

• Cea mai bună coregrafie / mișcare scenică – Andrea Gavriliu pentru coregrafia spectacolului „Rave de Ravel”.

Premiile speciale și distincțiile pentru întreaga activitate

Premii speciale au fost acordate:

• Festivalului ȘI – Festival de Teatru și Film, ediția a V-a, realizat de Asociația Șerban Ionescu, pentru dezvoltarea unui spațiu de creație și identitate culturală în localitatea 2 Mai;

O fotografie cât o mie de cuvinte. David Popovici, întâlnire de excepție cu Victor Rebengiuc: „Unele momente nu se uită niciodată”. Ce a spus actorul despre campion

• Teatrului de Artă București, pentru rezistență și contribuția la cultura independentă, la 15 ani de activitate;

• Teatrului Național „Marin Sorescu” din Craiova, la împlinirea a 175 de ani de existență;

• Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Iași, pentru cei 185 de ani de istorie și continuitate.

* Premii pentru întreaga activitate au fost înmânate actriței Catrinel Dumitrescu, actorului Marius Bodochi, regizorului Tompa Gabor, scenografei Marie-Jeanne Lecca și criticului de teatru Marina Constantinescu.

* Premiul de excelență „Ion Caramitru” a fost oferit Teatrului ACT – primul teatru independent din România –, distincția fiind primită de actorul Marcel Iureș și echipa instituției.

* Premiul președintelui UNITER a revenit ARCUB, fiind înmânat managerului Mihaela Păun.

* Premiul British Council a fost acordat spectacolului „Supernormali”, producție care abordează tema dizabilității printr-un amestec de realism crud și comedie neagră.

Juriul ediției din acest an a fost format din scenograful Cosmin Florea, actorul Iulian Postelnicu, regizorul Bobi Pricop, criticul de teatru Miruna Runcan și actrița Andrea Tokai. Un moment-surpriză al serii l-a reprezentat prezența contratenorului Valer Săbăduș, muzician german de origine română, iar conceptul artistic al galei a fost semnat de Răzvan Mazilu și Dragoș Buhagiar.