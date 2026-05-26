Despărțire cu zgomot la Rapid. Antrenorul s-a plâns la plecare că n-a avut pâinea și cuțitul

Constantin Gâlcă (54 de ani) a stat pentru ultima oară pe banca echipei de fotbal Rapid. A plecat după meciul de luni seară cu campiona Universitatea Craiova, scor 0-0. La acest joc, fanii i-au apostrofat pe unii jucători.

La finalul partidei, Gâlcă a lansat acuzații dure la adresa conducerii. Antrenorul a transmis că multe decizii legate de lot au fost luate peste capul lui. De asemenea, a spus că anumiți fotbaliști sunt „legați personal de conducere”, motiv pentru care nu a putut să ia măsuri împotriva lor. Nu a făcut nominalizări, însă unul dintre cei vizați ar fi Alexandru Dobre, fostul căpitan al echipei și unul dintre preferații soților Șucu. De asemenea, Costel Gâlcă a lăsat de înțeles că nu a fost de acord cu transferurile lui Daniel Paraschiv și Olimpiu Moruțan.

„Sunt și eu vinovat”

„Mi-aș fi dorit să câștigăm, dar ei au avut ocazii mai mari. Un meci tipic de final de sezon, fără miză. Dezamăgit sunt, pentru că am fost sus și am căzut mult și nu ne-am mai oprit. Dacă vrei să te bați la campionat, trebuie să știi să gestionezi astfel de momente. Nu mă deranjează că s-a anunțat viitorul antrenor. Eu sunt destul de direct și nu mă deranjează asta.

Sunt și eu vinovat, dar, v-am spus, deciziile erau altele dacă le luam numai eu. De aceea am făcut ședințe, am spus pro și contra, ce aveam nevoie în echipă. Sunt decizii pe care nu le-am luat eu în totalitate. La Craiova la fel, spuneam să vină unu, trebuia să vină ăla. Acolo era și după posibilitățile clubului. Aici au venit și jucători pe care nu i-am propus eu. Au fost mulți. Eu le-am spus jucătorilor care au venit și pro, și contra. Paraschiv și Moruțan au avut nevoie de timp, că nu au jucat de mult. Le-am spus că au nevoie de timp. Le mulțumesc fanilor, au apreciat munca noastră.

Am vrut să facem multe, dar nu s-a putut. Cred că trebuie planificat din timp, trebuie să ne gândim mult mai mult la ce vrem. Nu trebuie să ne lege atât de mult relațiile cu jucătorii. Trebuie să îi judecăm doar după ce fac pe plan profesional. Din punctul meu de vedere, nu trebuie să te lege nimic personal de jucători, doar planul profesional, ce au jucat, cât au jucat, că de aceea sunt plătiți. Din punctul meu de vedere, jucătorii trebuie să aibă disciplină, să respecte clubul”, a declarat Gâlcă, la interviurile de după meci.

„Trebuia să am alte clauze în contract”

Gâlcă a continuat în aceeași notă și la conferința de presă. „Nu am avut o discuție cu Șucu sau Angelescu, nu am mai avut vreo ședință din luna aprilie. Să nu fim absurzi. Dacă eu luam deciziile, vă spun că erau total diferite. Am avut niște păreri, exista și un director sportiv, Victor era la fiecare ședință și avea și el părerea lui. Eu am spus și ce probleme există la jucătorii care au venit, nu pot spune că mi-au aparținut mie în totalitate. Preferam să plec acasă. Nu poți să nu iei decizii când ai probleme în echipă. Le vorbeam direct. Eu, de felul meu, sunt foarte direct și transparent, îmi asum tot ce s-a întâmplat, eu sunt antrenorul, dar v-am spus: dacă depindea doar de mine, erau alte decizii. Discuții au existat tot timpul. Nu regret decizia, însă trebuia să am alte clauze în contract, să decid eu mai mult. Dumneavoastră știți unele discuții, eu știu discuții de mult mai înainte. Există un obiectiv, există un contract, nu e nicio problemă. Plec dezamăgit pentru că nu ne-am atins obiectivul. Nu îi ofer sfaturi lui Daniel Pancu, nu am oferit nici jucătorilor. Am vorbit cu ei și acum, la final. Important este grupul, nu ei individual. Trebuie să se gândească la club, nu la ei. Rapidului îi lipsesc acele decizii bune: să poți să riști, să evaluezi jucătorii cum trebuie, iar dacă este cazul, și antrenorul la fel. Să iei decizii, să fii cât mai clar și mai practic, pentru a putea avea succes”, a spus Gâlcă.