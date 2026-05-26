Marți, 26 Mai 2026
Adevărul
Ultimele știri

Panică în Constanța după fisurarea unei conducte de gaz în apropierea unei grădinițe. Autoritățile suspectează că avaria a fost provocată intenționat

O conductă de gaze naturale fisurată pe strada I.L. Caragiale din Constanța a provocat luni o amplă intervenție a pompierilor și evacuarea a zeci de persoane, inclusiv a aproximativ 100 de copii de la o grădiniță din apropiere. Autoritățile investighează acum dacă avaria a fost produsă intenționat, după ce martorii au semnalat prezența unor persoane care ar fi deteriorat conducta.

Pompierii au dispus evacuări FOTO arhivă FB ISU Constanța

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dobrogea”  a fost solicitat să intervină după ce o conductă de gaz fisurată a generat risc de explozie într-o zonă rezidențială.

Pompierii au dispus evacuarea populației de pe o suprafață de aproximativ 500 m, precum și evacuarea unei grădinițe, unde se aflau circa 100 de copii

La fața locului a intervenit și o echipă Distrigaz, care a oprit alimentarea cu gaz până la remedierea avariei.

Se suspectează o avariere provocată intenționat

Inspectoratul de Poliție Județean Constanța a confirmat că incidentul nu pare a fi unul accidental, potrivit Agerpres.

Polițiștii Secției 3 au fost sesizați prin 112 că mai multe persoane ar fi avariat conducta.

„Polițiștii deplasați la fața locului au constatat că cele sesizate se confirmă, țeava fiind ulterior sigilată”, a transmis IPJ Constanța.

Ancheta continuă în vederea identificării persoanelor implicate şi stabilirii împrejurărilor şi cauzelor care au dus la fisurarea conductei de gaz.

 Situația tehnică, sub control

Distrigaz a oprit alimentarea cu gaz în zonă pentru a elimina orice risc, iar echipele tehnice au început lucrările de remediere imediată a avariei.

