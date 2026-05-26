Panică în Constanța după fisurarea unei conducte de gaz în apropierea unei grădinițe. Autoritățile suspectează că avaria a fost provocată intenționat

O conductă de gaze naturale fisurată pe strada I.L. Caragiale din Constanța a provocat luni o amplă intervenție a pompierilor și evacuarea a zeci de persoane, inclusiv a aproximativ 100 de copii de la o grădiniță din apropiere. Autoritățile investighează acum dacă avaria a fost produsă intenționat, după ce martorii au semnalat prezența unor persoane care ar fi deteriorat conducta.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dobrogea” a fost solicitat să intervină după ce o conductă de gaz fisurată a generat risc de explozie într-o zonă rezidențială.

Pompierii au dispus evacuarea populației de pe o suprafață de aproximativ 500 m, precum și evacuarea unei grădinițe, unde se aflau circa 100 de copii

La fața locului a intervenit și o echipă Distrigaz, care a oprit alimentarea cu gaz până la remedierea avariei.

Se suspectează o avariere provocată intenționat

Inspectoratul de Poliție Județean Constanța a confirmat că incidentul nu pare a fi unul accidental, potrivit Agerpres.

Polițiștii Secției 3 au fost sesizați prin 112 că mai multe persoane ar fi avariat conducta.

„Polițiștii deplasați la fața locului au constatat că cele sesizate se confirmă, țeava fiind ulterior sigilată”, a transmis IPJ Constanța.

Ancheta continuă în vederea identificării persoanelor implicate şi stabilirii împrejurărilor şi cauzelor care au dus la fisurarea conductei de gaz.

Situația tehnică, sub control

Distrigaz a oprit alimentarea cu gaz în zonă pentru a elimina orice risc, iar echipele tehnice au început lucrările de remediere imediată a avariei.