Video Un ou Fabergé, vândut la o licitaţie cu un preț colosal. Bijuteria a aparținut familiei imperiale ruse

Un ou Fabergé din cristal împodobit cu diamante, care a aparținut cândva familiei imperiale ruse, Romanov, s-a vândut la Londra pentru suma record de 22,9 milioane de lire sterline.

Oul de iarnă - considerat una dintre cele mai frumoase creaţii ale legendarului bijutier - a fost cumpărat marţi, 2 decembrie, de un licitator anonim, a declarat casa de licitaţii Christie's, potrivit News.ro.

Este decorat cu 4.500 de diamante şi a fost comandat de ţarul Nicolae al II-lea în 1913 ca cadou pentru mama sa.

„Rezultatul de astăzi stabileşte un nou record mondial de licitaţie pentru o operă a lui Fabergé, reafirmând semnificaţia durabilă a acestei capodopere”, a declarat Margo Oganesian de la Christie's, citată de agenţia de ştiri AFP.

Recordul anterior pentru un ou Fabergé era de 8,9 milioane de lire sterline, plătit la o licitaţie în 2007.

Oul Imperial de Iarnă, creat de Carl Fabergé după designul Almei Theresia Pihl, una dintre cele două femei maestre de la compania de bijuterii din Sankt Petersburg, este un ou de 8,2 cm sculptat din cristal de rocă, decorat cu diamante şi motive de fulgi de zăpadă din platină.

În interior ascunde un coșuleț cu flori din cuarț alb. Din cele 50 de ouă Fabergé realizate pentru familia Romanov, acesta este unul dintre cele șapte aflate încă în colecții private.

Ouăle au fost create între 1885 și 1917, până la abdicarea țarului Nicolae al II-lea.

Peter Carl Fabergé a fost un bijutier rus. Este cunoscut mai ales pentru crearea ouălor Fabergé, realizate în stilul ouălor autentice de Paște, dar folosind metale și pietre prețioase în locul materialelor obișnuite. Era unul dintre fiii lui Gustav Fabergé, fondatorul Casei Fabergé.

Tatăl său era un bijutier, iar Peter Carl a preluat afacerea acestuia, după moartea sa.

În 1885, țarul Alexandru al III-lea al Rusiei i-a cerut lui Fabergé să facă o bijuterie în formă de ou de Paște pentru soția sa, astfel apărând celebrele Ouă Fabergé.