Bijuterie Fabergé cu 60 de diamante și 15 safire, înghițită de un bărbat într-un magazin. Pandantivul valorează 20.000 de euro

Un bărbat de 32 de ani, din Noua Zeelandă, a fost reținut de poliție după ce a înghițit un pandantiv Fabergé în valoare de 20.000 de euro. Incidentul a avut loc într-un magazin de bijuterii din centrul orașului Auckland.

Potrivit lui Grae Anderson, comandantul zonei centrale a orașului, angajații magazinului au sunat imediat la poliție după ce bărbatul a ridicat pandantivul – un ou Fabergé special, ediție James Bond „Octopussy” – și l-ar fi înghițit.

Echipa de patrulare a ajuns la fața locului în câteva minute și l-a arestat pe individ în interiorul magazinului, potrivit The Guardian.

Pandantivul Fabergé, realizat din aur galben de 18 karate și decorat cu email verde guilloché, este împodobit cu 60 de diamante albe și 15 safire albastre.

În interior, medalionul în formă de ou „oferă o surpriză”, aflându-se o caracatiță din aur de 18k în minuatură, cu ochii din diamante negre.

Poliția a precizat că obiectul „nu a fost încă recuperat”.

Bărbatul mai este acuzat de furtul unui iPad din același magazin pe 12 noiembrie și de sustragerea unor produse pentru pisici, în valoare de 100 de dolari, de la o adresă privată, în ziua următoare.

Acesta se află în custodie și urmează să se prezinte în instanță pe 8 decembrie.