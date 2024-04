Quentin Tarantino a renunţat la ultimul său film, despre un critic de filme pentru o revistă porno

Regizorul Quentin Tarantino, în vârstă de 61 de ani, care a spus că se va retrage după cel de-al 10-lea film al său, ar fi renunțat la The Movie Critic, cel care ar fi trebuit să fie ultimul său proiect, potrivit The Guardian.

O sursă anonimă dintre apropiaţii lui Tarantino a confirmat știrea joi, spunând că regizorul „pur și simplu s-a răzgândit” în legătură cu realizarea filmului The Movie Critic și că „se va întoarce la planșa de lucru pentru a se hotărî care va fi ultimul lui film”.

Quentin Tarantino a declarat de mai mult timp că va face doar 10 filme înainte de a se retrage. El a spus că, deși a fost împărțit în două părți, consideră Kill Bill ca fiind un singur film și că, de asemenea, nu ia în calcul primul său proiect, un film de amatori numit My Best Friend's Birthday, care nu a fost lansat niciodată.

The Movie Critic, care urma să fie cel de-al 10-lea film al său și să-l aibă în rolul principal pe Brad Pitt, a fost inspirat de munca lui Tarantino în adolescență şi anume încărcarea revistelor porno într-un automat.

„Toate celelalte chestii erau prea scârboase ca să le citesc, dar era o revistă porno care avea o pagină de filme foarte interesantă”, a povestit Quentin Tarantino despre adolescenţa sa în 2023, pentru Deadline. El a dezvăluit atunci că filmul „se bazează pe un tip care a trăit cu adevărat, dar nu a fost niciodată cu faimos și care obișnuia să scrie recenzii de filme pentru o revistă porno”. Personajul principal, care ar fi trebuit să fie interpretat de Brad Pitt „era foarte nepoliticos, să știți. Înjura, folosea expresii rasiale... Dar era foarte amuzant”.

„Scria despre filmele mainstream și era un critic de mâna a doua”, a spus mai târziu Tarantino despre cel care l-a inspirat, fără, însă, a-l nominaliza. „Cred că a fost un critic foarte bun. Era foarte cinic. Criticile sale erau o încrucișare între Howard Stern de la începuturi și ceea ce ar fi fost Travis Bickle dacă ar fi fost critic de film”, a mai precizat regizorul.

Acţiunea filmului The Movie Critic urma să aibă loc în California anului 1977, iar personajul principal ar fi lucrat pentru o publicație fictivă numită The Popstar Pages, confirmase Tarantino.

Nu este prima dată când Quentin Tarantino renunţă la un proiect şi apoi revine asupra lui. La fel s-a întâmplat şi cu producţia filmului The Hateful Eight, atunci când o schiță a scenariului a apărut pe internet, după ce o discutase cu un mic grup de actori. Deşi iniţial a calificat acest lucru drept o „trădare” și a declarat că nu mai are nicio tragere de inimă să îl facă şi va renunţa la el, The Hateful Eight a fost în cele din urmă realizat și lansat în 2015.