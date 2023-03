Era Tarantino, la final. Celebrul cineast pregătește ultimul său film

Quentin Tarantino, autorul unor capodopere precum „Pulp Fiction“ și „Kill Bill“, lucrează la ultima peliculă, potrivit Hollywood Reporter, care citează surse apropiate regizorului.

„Criticul de film“ este numele scenariului scris Tarantino, iar filmările vor începe în această toamnă, potrivit surselor citate de publicația americană.

Acțiunea este plasată la sfârșitul anilor 1970, în Los Angeles și este posibil ca povestea să o aibă în centru pe Pauline Kael, unul dintre cei mai influenți critici de film din toate timpurile. Kael, care a murit în 2001, a fost una dintre cele mai influente persoane de la Hollywood și este cunoscută pentru conflictele ei atât cu cineaștii, cât și cu editorii de presă.

Quentin Tarantino, care va împlinit 60 de ani pe 27 martie, are în palmares pelicule-cult ale ultimelor decenii: „Pulp Fiction“, „Kill Bill“, „Ticăloși fără glorie“ „Once Upon a Time in Hollywood“ și „Django dezlănțuit“.

Nici distribuția pentru ultima sa peliculă nu este cunoscută, dar e de așteptat ca nume mari să lase orice alt proiect pentru a juca în ultimul film al lui Tarantino. Regizorul are capacitatea de a atrage în proiectele sale unii dintre cei mai râvniți actori de la Hollywood: a lucrat de două ori atât cu Leonardo DiCaprio, cât și cu Brad Pitt. Totodată, Christoph Waltz a primit două Oscaruri pentru rolurile din filmele regizate de Tarantino, iar Samuel L. Jackson este un colaborator frecvent.

Quentin Tarantino a susținut de multă vreme că are un număr limitat de filme „în el“, spunând că ar vrea să se retragă până la 60 de ani. Filosofia lui este că regizorii își „ies din mână“ odată cu vârsta.

„Vreau să mă opresc la un moment dat. Regizorii nu devin mai buni pe măsură ce îmbătrânesc. De obicei, cele mai proaste filme din cariera lor sunt ultimele patru. Un singur film prost poate strica trei bune. Nu vreau un astfel de film în palmares, e genul de peliculă care îi face pe oameni să spună: «O, Doamne, el încă se crede cel de acum 20 de ani». Nu e deloc plăcut când regizorii devin depășiți“, declara Quentin Tarantino într-un interviu.