Cine va difuza „Singur acasă”, celebra serie de Crăciun, și când. Detalii uluitoare din culise

Devenită deja o tradiție a sărbătorilor în România, difuzarea seriei „Singur acasă” la PRO TV revine în acest decembrie, aducând o fărâmă de magie și un strop de nostalgie tuturor celor care își doresc să trăiască din nou aventurile îndrăgitelor filme de Crăciun.

În acest an, românii vor putea urmări trilogia de filme „Singur acasă” în fiecare dintre primele trei sâmbete ale lunii decembrie, aducându-le un motiv în plus de a se bucura de atmosfera caldă a sărbătorilor alături de cei dragi.

Este a 20-a oară când Pro TV difuzează filmele din seria „Home Alone”. Doar în anul 2021 „Singur Acasă” nu a fost difuzat la Pro, drepturile pentru film fiind cumpărate de Antena 1.

Seria continuă să fie extrem de populară în România, atrăgând milioane de telespectatori în fiecare an, mai ales în preajma sărbătorilor. În 2023, peste 2,5 milioane de români au urmărit „Singur Acasă 2: Pierdut în New York” difuzat de PRO TV, canal care a devenit lider de audiență cu această ocazie. La fel s-a întâmplat în 2020 cu primul film din serie.

De altfel, audiențele pentru primul film al seriei sunt de obicei similare, fiind una dintre cele mai urmărite producții din perioada Crăciunului în fiecare an, începând din anii '90.

Succesul „Singur Acasă” demonstrează cât de adânc este înrădăcinată în cultura sărbătorilor românești această serie, continuând să fie o alegere de top pentru serile festive alături de familie. În ciuda trecerii timpului, interesul pentru aventurile lui Kevin rămâne constant ridicat.

Programul difuzării

Sâmbătă, 7 decembrie 2024 – „Singur Acasă” („Home Alone”) – sezonul magic al Crăciunului începe cu prima poveste a simpaticului Kevin McCallister, băiatul de 8 ani care, uitat acasă de familia sa, trebuie să înfrunte doi hoți amatori. Ingeniozitatea sa transformă casa într-o adevărată fortăreață, iar filmul rămâne una dintre cele mai amuzante și iubite producții ale sărbătorilor.

Sâmbătă, 14 decembrie 2024 – „Singur Acasă 2: Pierdut în New York” („Home Alone 2: Lost in New York”) – Kevin se află din nou în centrul atenției, dar de data aceasta în New York, unde trebuie să folosească toate resursele sale pentru a înfrunta hoții într-un decor complet diferit.

Sâmbătă, 21 decembrie 2024 – „Singur Acasă 3” („Home Alone 3”) – aventurile continuă cu Alex Pruitt, un alt băiețel de 8 ani care se trezește singur acasă și se confruntă cu spioni periculoși, oferind noi momente de suspans și comedie.

Secretele captivante din culisele „Singur acasă” - devenit un clasic al sărbătorilor

Aceste filme de neuitat sunt pline de povești fascinante din culise, pe care mulți nu le știu. Iată câteva dintre ele:

Macaulay Culkin, deși prima alegere pentru rolul lui Kevin McCallister, nu a fost distribuit automat. Scenaristul John Hughes, impresionat de prestația sa din „Uncle Buck”, l-a recomandat cu entuziasm. Totuși, regizorul Chris Columbus a organizat audiții cu sute de alți copii, doar pentru a concluziona că Macaulay era, într-adevăr, perfect pentru acest rol iconic.

Familia Culkin a avut un rol special pe platou. Kieran Culkin, fratele mai mic al lui Macaulay, a intrat și el în universul „Singur Acasă”, interpretându-l pe Fuller, verișorul simpatic al lui Kevin. Aceasta reflectă o tradiție a francizei, care a oferit mai multe roluri copiilor membrilor echipei de producție.

Succesul adus de „Singur Acasă” a avut și părți mai puțin luminoase pentru Macaulay Culkin. Faima lui explozivă a tensionat relația cu părinții săi, ducând la dispute publice și o luptă legală pentru custodie. În ciuda acestor provocări, Culkin a continuat să-și consolideze cariera în industria cinematografică.

Actori celebri au refuzat să joace în film. În ceea ce privește distribuția adulților, deciziile inițiale s-au dovedit surprinzătoare. Personajul Harry, memorabil interpretat de Joe Pesci, fusese mai întâi propus unor actori ca Robert De Niro și Jon Lovitz. După refuzurile acestora, Pesci a acceptat provocarea, marcând o schimbare remarcabilă față de rolurile sale anterioare de „tip dur”.

Magia comediei nu a venit fără obstacole. Realizarea capcanelor elaborate ale lui Kevin a fost adesea problematică. Unele nu funcționau cum se planificase, iar altele prezentau riscuri pentru actori. Colaborarea dintre Columbus și Hughes a fost esențială pentru a crea momente amuzante sigure și memorabile.

Scenele periculoase nu s-au limitat la capcane. Una dintre secvențele celebre, în care hoții calcă pe cuie, a fost extrem de dificilă pentru actori. Joe Pesci și Daniel Stern au suportat dureri reale, iar Pesci s-a accidentat la deget în timpul unei repetiții.

Scenariul original a fost diferit. În prima variantă a scenariului, Kevin nu rămânea singur acasă, ci familia sa urma să fie prinsă într-o vacanță de Crăciun. De fapt, Kevin era un personaj mult mai mic, iar scenariul s-a schimbat semnificativ pentru a crea situația iconică a unui copil singur acasă, luptându-se cu hoții. Astfel a reușit scenaristul John Hughes să sporească suspansul și comicul.

Casa lui Kevin a fost vândută și renovată. Casa în care s-au filmat scenele din primul film „Singur acasă” este localizată în Winnetka, Illinois. După finalizarea filmărilor, aceasta a fost vândută, iar interiorul a fost renovat. Totuși, exteriorul casei a rămas același și continuă să fie un simbol al filmului.

Mușcătura reală a lui Joe Pesci. În celebra scenă în care Joe Pesci mușcă degetul lui Kevin, acest moment nu a fost regizat! Pesci l-a mușcat cu adevărat pe Macaulay Culkin în timpul unei repetiții, iar aceasta a adăugat un plus de realism scenei, chiar dacă a fost dureros pentru Culkin.

Zăpada neplanificată. În primul film, o furtună de zăpadă a forțat echipa de producție să folosească zăpadă artificială, un element care nu fusese prevăzut în bugetul inițial. Această zăpadă sintetică a rămas pe platou și după ce zăpada reală s-a topit, adăugând o atmosferă neașteptat de magică filmului.

Un film fals. În cadrul filmului, Kevin urmărește un film de gangsteri numit „Angels with Filthy Souls” pentru a-i înșela pe hoți. Deși este o scenă memorabilă, filmul respectiv nu există în realitate! A fost creat special pentru „Singur acasă”, iar continuarea sa, „Angels with Even Filthier Souls”, apare în „Singur acasă 2”.

Aceste amănunte fascinante din culisele filmului adaugă un plus de farmec unei serii care a reușit să aducă, an de an, bucurie și râsete în casele a milioane de oameni. În decembrie, în fiecare sâmbătă, PRO TV ne va invita să retrăim aceste momente magice alături de cei dragi.