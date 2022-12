Filme noi de Crăciun de la Disney pe care să le urmărești alături de cei dragi

Să te relaxezi pe canapea sub o pătură călduroasă la un film de Crăciun e tot ce ai nevoie pentru a intra în spiritul sărbătorilor. De la filme romantice, la la cele de acțiune, de la premiere la clasice, oferta de filme Disney+include o mulțime de producții grozave perfecte pentru Crăciun.

Indiferent dacă ești fan Star Wars sau un adept al filmelor clasice, vei găsi cu siguranță ceva care să îți placă . În plus, ai optiunea de Group Watch care iti permite să împărtășeti cele mai bune filme și personaje de Crăciun cu familia, oriunde v-ați afla. Abonații pot viziona titluri nou-nouțe, precum „Marvel Studios prezintă: Gardienii Galaxiei: Special de Sărbători”, alături de clasice precum „Miracolul de pe strada 34” și favoritele animațiilor, cum ar fi „Colindul lui Mickey”. Selecția noastră include recomandări pentru publicul de toate vârstele și gusturile.

Spărgătorul de nuci Hip Hop

Rev Run de la RUN DMC ne invită la o reinterpretare hip-hop a baletului „Spărgătorului de nuci” în orașul New York. În noaptea petrecerii stradale de Anul Nou, părinții (Allison Holker Boss și Stephen “tWitch” Boss) Mariei-Clara (Caché Melvin) nu se înțeleg și acest lucru o întristează. Maria-Clara pornește într-o călătorie magică și aventuroasă pentru a-și împăca părinții. Pe drum, ea primește ajutor de la făuritorul magic de jucării Drosselmeyer (Comfort Fedoke) și de la Spărgătorul de nuci (Du-Shant “Fik-shun” Stegall), pe care îl aduce la viață.

Familia Simpson și familia Bocelli: Feliz Navidad de Crăciun

De acest Crăciun, Homer are pentru Marge cadoul suprem: o reprezentație de neuitat a superstarului italian de operă Andrea Bocelli și a copiilor săi, Matteo și Virginia.

Marvel Studios prezintă: Gardienii Galaxiei: Special de Sărbători

Pentru a-i oferi lui Quill un Crăciun de neuitat, Gardienii pornesc spre Pământ într-o nouă misiune: căutarea cadoului perfect.

Un chef de neuitat

Precum în filmul original, continuarea are loc într-un viitor apropiat în care sunt interzise băuturile și drogurile cu excepția unei singure zi, cunoscută sub numele de Cheful. În acest an, această zi are loc, în mod miraculos, de Crăciun. Noua aventură de sărbători va avea cărți de povești magice, cântece antrenante, animații stop-cadru... și droguri! Multe! „Chefciun” fericit!

Citește și: Chris Hemsworth ia o pauză de la actorie după ce a aflat că are un risc crescut de a dezvolta Alzheimer

E Crăciunul... din nou?!

Cum Rowena, un copil cu părinți divorțați, are parte de un Crăciun lipsit de strălucire, aceasta își pune o dorință la un Moș Crăciun din cartier pentru o a doua șansă și se trezește în mod neașteptat retrăind ziua de Crăciun la nesfârșit.

În acest film magic de sărbători, pentru a ieși din bucla temporală ciudată în care se găsește, Rowena trebuie să învețe să își iubească familia modernă așa cum este ea. Pe parcurs, Rowena va învăța că adevăratul sens al Crăciunului constă în a-i ajuta pe ceilalți, nu doar pe ea însăși.

Cine este familia lui Moș Crăciun?

Scott Calvin (Tim Allen) s-a întors! După ce a fost Moș Crăciun aproape 30 de ani, a rămas la fel de jovial ca întotdeauna. Dar pe măsură ce Crăciunul începe să piardă din popularitate, magia lui Moș Crăciun pălește. Scott face față din ce în ce mai greu acestui job solicitant, la care se adaugă îndatoririle de familie. Când descoperă că există o modalitate de a se pensiona, Scott ia în considerare să renunțe la jobul de Moș Crăciun și să-și găsească un succesor pe măsură, pentru ca el să poată deveni un tată și un soț mai bun.

Singur acasă, dulce casă

Cel mai nou film din seria Singur Acasă (toate disponibile pe Disney+), lansat în 2021, îl prezintă pe Max Mercer care a fost uitat acasă, în timp ce familia sa se află în Japonia de sărbători. Așa că, atunci când un cuplu căsătorit care încearcă să fure o bijuterie neprețuită pune ochii pe casa familiei sale, Max trebuie să o protejeze de intruși... și va face totul pentru a-i ține departe. Urmează o serie de glume hilare de proporții epice, dar, în ciuda haosului absolut, Max își dă seama că niciun loc nu este ca acasă, dulce casă.

Disney+ este casa filmelor și serialelor de la Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic și Star, și găzduiește în exclusivitate producțiile originale Disney+. Spor la streaming!