Soprana Angela Gheorghiu marchează 35 de ani de carieră internațională și aniversarea zilei de naștere, într-un concert grandios, pe 7 septembrie, la Arenele Romane din București.

Una dintre cele mai mari soprane ale tuturor timpurilor, Angela Gheorghiu, va urca pe scena de la Arenele Romane din București pe 7 septembrie 2025, chiar de ziua sa de naștere, pentru a celebra alături de publicul din România, 35 de ani de carieră internațională. Va fi un concert aniversar de înaltă ținută, în care emoția, arta și sărbătoarea se întâlnesc sub semnul unei voci care a cucerit lumea.

„Nu știu dacă eu am ales România sau România m-a ales pentru această aniversare”

Adevărul: Angela Gheorghiu, sărbătoriți în luna septembrie 35 de ani de carieră prodigioasă pe cele mai importante scene ale lumii. O viață dedicată artei lirice! De ce ați ales România ( mai precis, Arenele Romane) pentru a marca aceasta dublă aniversare?

Angela Gheorghiu: Într-adevăr, este o aniversare foarte importantă și un nou punct de referință al carierei mele. Nu știu dacă eu am ales România sau România m-a ales pentru această aniversare, pentru că, așa cum se întâmplă dintotdeauna, propunerea a venit din partea unui promoter/organizator, iar eu am acceptat.

Aș dori să clarific puțin, pentru că echipa mea primește multe mesaje sau solicitări, în toate limbile pământului, de la oameni obișnuiți pentru a veni și a cânta într-un anumit oraș sau țară: nu eu sunt cea care organizează concertele mele, nici echipa mea de management, eu sunt invitată/solicitată de către aceste importante săli de operă sau de concerte, de către un director de operă sau de către un promoter, pentru a cânta, iar în urma unui contract realizat prin intermediul managementului meu accept să cânt în acel loc, pe acea scenă.

M-a bucurat această propunere de la Mall4Art, mai ales după succesul avut în decembrie anul trecut, la Sala Palatului, cu un concert organizat tot de ei. Anul acesta, concertul aniversar va avea loc la Arenele Romane pentru că vremea este încă foarte bună în septembrie, dar și pentru că, din păcate, România nu are nici acum o sală de concerte adevărată. Sala Ateneului Român este minunată, dar din păcate foarte mică.

Cu ce gânduri întâmpinați aceasta dublă aniversare în plan profesional și personal?

Cu gânduri de bucurie, dar și de mulțumire, de gratitudine, pentru ceea ce am realizat la nivel profesional, pentru atât de mulți ani. Pe scenă, în producții extraordinare, create pentru mine, dar și în concerte în toată lumea și în studiouri de înregistrări, ca artist exclusiv Decca și EMI, astăzi Warner. Sunt foarte recunoscătoare pentru că am prins vremuri extraordinare și din punctul de vedere al spectacolelor, și al înregistrărilor, având posibilitatea să realizez o discografie enormă.

Cred în acest lucru, pentru că este ceea ce lăsăm în urma noastră ca artiști interpreți. Am fost o norocoasă și o răsfățată, dacă vreți, dar acest lucru s-a întâmplat datorită talentului meu extraordinar primit ca dar de la Dumnezeu, de aceea am fost conștientă că va trebui să fiu responsabilă și să fiu mai bine pregătită decât oricine altcineva.

Am avut încredere totală, de când mă știu, în ceea ce aveam și în instinctul meu artistic. Am avut, de asemenea, noroc să întâlnesc o profesoară la Liceul de Artă, pe Mia Barbu, care mi-a fost mentor și îndrumător de la bun început. Mia Barbu era, de fapt, profesoară de canto popular, dar a fost impresionată de audiția pe care am susținut-o în fața ei la vârsta de 13 ani, atât de impresionată încât mi-a creat imediat un loc la clasa de canto popular, cu înțelegerea tacită că voi studia în continuare canto clasic, pentru că asta era ce studiasem încă de la o vârstă fragedă.

Acest loc în plus creat pentru mine la clasa de canto popular mi-a permis să studiez canto clasic până la examenul de admitere în treapta a doua, care mi-a permis să mă transfer pe singurul loc de canto clasic al liceului. Așa se face că la 18 ani eram perfect pregătită și nu am mai schimbat până astăzi tehnica pe care mi-am format-o atunci. Toate rolurile pe care le-am studiat, din 1984, pe parcursul a 6 ani de Conservator și 35 de ani de carieră, le-am studiat 100% singură. Niciodată cu un pianist sau cu un profesor de canto.

Am studiat și studiez enorm, până astăzi, pentru fiecare notă și pentru fiecare cuvânt în parte. Am ținut să-mi asum, stilistic, fiecare partitură, să o interpretez după maniera mea și a vocii mele. Studiul nu încetează niciodată. Vocea este un instrument viu, face parte din corpul meu, și sunt conștientă că trebuie să am grijă de ea.

Pregătiți multe surprize pentru publicul care va îndrăgește de la București…

Sper ca publicul să aprecieze programul nostru. Împreună cu colegii mei talentați vom oferi un program care să placă fiecăruia. Mă bucur să îi am alături pe Jonathan Tetelman, un tenor de top din noua generație, pe Alexandru Tomescu, unul dintre puținii violoniști ai lumii care cântă pe o vioară Stradivarius, pe Marius Manole, un actor extraordinar și un bun prieten, pe Mihai Damian, un bariton tânăr foarte talentat, care are în față o carieră frumoasă, dar și Orchestra Simfonică București, creată din muzicieni ai Filarmonicii, de la Radio etc, împreună cu dirijorul David Gimenez Carreras, un virtuoz și un vechi prieten.

„Marius Manole are o carismă și o forță de nedescris”

Vorbiți-ne, vă rog, și despre colaborarea cu actorul Marius Manole. Cum s-a ajuns să fiți colegi de scenă în spectacolul aniversar de la București?

Marius este, pentru mine, unul dintre cei mai talentați actori din România din generația sa. Are o carismă și o forță de nedescris. Este un bun și loial prieten și mă bucur că a acceptat să îmi fie alături în acest spectacol aniversar. Încă lucrăm la colaborarea noastră pentru acest eveniment, dar am încredere că va fi un moment frumos, emoționant pentru public, care să îmbine muzica și poezia.

Cu ce repertoriu va fi delectat publicul care va fi prezent pe 7 septembrie, la Arenele Romane?

Un repertoriu variat. Operă, bineînțeles, dar și crossover și muzică ușoară, sper, ușor recognoscibilă de către public. Promit că nu va lipsi nici muzica românească, de altfel nu lipsește la niciun concert al meu, în toată lumea. Sper ca publicul să plece fericit de la acest concert.

„Niciodată nu mi-am dorit să fiu precum altcineva, să copiez pe cineva”

Trăgând linie acum peste cei 35 de ani de carieră internațională strălucită, care credeți că este secretul marii soprane românce care a cucerit lumea?! Cât de dificil a fost acest drum?

Niciodată nu am simțit că a fost dificil. Dimpotrivă, am fost conștientă de la bun început că acesta va fi drumul meu, că „voi intra pe ușa din față" a celor mai mari teatre din lume, așa cum mi-a zis profesoara mea de canto, Mia Barbu, încă din liceu. Am știu ce am vrut și am mers înainte cu instinctul meu, care m-a ajutat întotdeauna.

Nu există un secret, dar pe lângă talent, har și studiu continuu, lucrul la care am ținut și țin foarte mult este originalitatea. Niciodată nu mi-am dorit să fiu precum altcineva, să copiez pe cineva, am vrut să fiu originală în tot ceea ce cânt, în toate spectacolele mele.

Este important să îi ascult pe toți, dar să aduc propria mea personalitate și propria mea culoare în fiecare arie, în fiecare duet, în fiecare cântec și în fiecare spectacol de operă. Și încă ceva foarte important pentru mine, care a contribuit la succesul meu, este timbrul vocal, unicitatea lui și ușurința cu care vocea mea este recunoscută încă de la primele note. Asta a fost și este o altă cheie a succesului.

Uitându-mă înapoi, poate că nu mi se mai pare așa de ușor, dar la fiecare moment al carierei mele eu am simțit că acest drum este cel firesc, aceasta era și încă este normalitatea mea și nu pot schimba asta.

„Este o emoție specială să cânt în România! Mi-aș fi dorit sa fi cântat mai des acasă”

Cât de des vă întoarceți să cântați acasă pentru publicul din România și ce sentimente va încearcă atunci când vă întâlniți cu publicul din țară…

Nu foarte des, așa cum deja știți. Niciodată nu apar pe scenă în secret și toată lumea știe când am un spectacol oriunde în lume, inclusiv în România. Acesta este al doilea an consecutiv în care revin în țară pentru un concert, un fapt extrem de rar și care mă bucură mult.

Mi-aș fi dorit să fi cântat mai des, dar programul internațional foarte încărcat și lipsa invitațiilor serioase din țară au decis altfel. Așa cum îmi place să spun, important este rezultatul, și iată că ne revedem din nou, curând.

Este o emoție specială să cânt în România, dar în același timp recunosc că am emoții peste tot în lume, indiferent de locație și de public. Arta fără emoții adevărate nu cred că se poate face și nu o pot concepe.

„Visez să fac un prim Master Class în România”

Aveți un sfat pentru tinerii artiști lirici?

Să fie curioși și curajoși să-și caute adevăratul bun profesor pentru cei ce studiază muzica în general. Sunt convinsă că profesorul este factorul primordial pentru o carieră pentru că îți poate ghida toată traiectoria vieții ca artist și nu numai. Visez să fac un prim Master Class în România pentru toți studenții talentați de la canto sau pentru cei care își doresc o carieră internațională în muzică.

Evident, îi sfătuiesc să studieze tot timpul și să caute să își lase propria amprentă pe tot ceea ce interpretează, fie că este o arie, un lied sau o operă integrală. Să fie sinceri pe scenă, să nu încerce să imite un mare artist, să încerce în fiecare detaliu să fie originali și creativi. Publicul apreciază și recunoaște imediat un mare talent și, în același timp, este avid să viseze, să fie purtat de către artiști într-o lume magică, îndepărtându-se pentru câteva ore de viața de zi cu zi, plină de tot felul de încercări și experiențe.

Ființa umană din instinct a avut întotdeauna nevoie de sunetul muzicii și mai târziu de prezența artelor în viața sa. Îmi aduc aminte acum cum marele poet italian Dante Alighieri a fost deschizătorul unui drum în artă, al unui stil ce se numește Renaștere. Cred cu tărie că fiecare om, artist și perioadă a omenirii are nevoie de o renaștere, de creație și iubire ideală sau idealizată.

„Angela Gheorghiu – 35 de ani de excelență”

„Angela Gheorghiu – 35 de ani de excelență” este mai mult decât un concert, este un omagiu adus unei cariere legendare și un cadou oferit de către marea soprană fanilor din întreaga țară.

Repertoriul special pregătit de Angela Gheorghiu pentru această ocazie va traversa momente definitorii ale carierei sale prodigioase, într-un spectacol care celebrează nu doar excelența, ci și dragostea pentru muzică, pentru scenă și pentru public.

În atmosfera festivă, celebra soprană Angela Gheorghiu va fi acompaniată de unii dintre cei mai valoroși artiști lirici, români și internaționali, alături de Orchestra Simfonică București, sub bagheta dirijorului David Giménez Carreras. Tenorul chiliano-american - Jonathan Tetelman și baritonul român - Mihai Damian, revelații ale scenei lirice naționale și internaționale, vor cuceri publicul cu momente sonore emoționante iar celebrul violonist Alexandru Tomescu, artistul cu mâini fermecate, va susține un recital unic de virtuozitate, interpretat la singura vioară Stradivarius aflată în patrimoniul României – Stradivarius Elder-Voicu (1702).

De asemenea, actorul Marius Manole va urca pe scena Arenelor Romane pentru a completa atmosfera serii cu un moment artistic memorabil.

Dirijorul spaniol David Giménez Carreras, recunoscut pentru stilul inedit de a conduce o orchestră, dar și pentru colaborările remarcabile cu unele dintre cele mai prestigioase nume ale scenei internaționale, precum Plácido Domingo, José Carreras sau Andrea Bocelli – va evolua pe scenă alături de Orchestra Simfonică București.

Iubitorii muzicii clasice sunt sfătuiți să își rezerve locurile din timp pentru a beneficia de prețuri accesibile la biletele puse deja în vânzare.

Ca urmare a măsurilor fiscale impuse de autorități, până la data de 1 august, prețurile biletelor nu vor suferi modificări. Ulterior, ajustarea TVA-ului va conduce la modificarea tarifelor.

Biletele pot fi achiziționate până la 1 august la prețuri variabile, în funcție de categoria de loc, după cum urmează: Cat. IV – 190 lei, Cat. III – 290 lei, Cat. II – 390 lei, Cat. I – 490 lei, VIP – 600 lei și Cat. – Opera Experience ce include acces VIP.