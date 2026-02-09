A murit violonistul Bogdan Bișoc, unul dintre fondatorii Cvartetului „Ad Libitum”

Violonistul Bogdan Bișoc, membru fondator al Cvartetului „Ad Libitum”, s-a stins din viață duminică, 8 februarie. Filarmonica din Iași transmite condoleanțe familiei muzicianului.

„Cu profundă durere în suflet, ne luăm rămas-bun de la cel care a fost BOGDAN BIȘOC, membru fondator al Cvartetului «Ad Libitum» al Filarmonicii MOLDOVA din Iași.

Bogdan a fost un muzician de o rară sensibilitate, un violist de excepție, cât și un prieten drag, a cărui pasiune pentru muzica de cameră a inspirat generații întregi de artiști. Prin munca sa alături de Cvartetul «Ad Libitum», a purtat renumele școlii ieșene de muzică pe cele mai mari scene ale lumii, lăsând în urmă o moștenire culturală de neprețuit.

Lumea muzicală este astăzi mai săracă. Îi vom păstra vie memoria prin fiecare notă și fiecare acord care va mai răsuna în spiritul excelenței pe care el a promovat-o mereu”, transmite Filarmonica de Stat din Iași.

Instituția transmite că violonistul Bogdan Bișoc „nu a fost doar un muzician desăvârșit, dar și un soț și tată dedicat familiei, un model pentru noi toți, cei rămași singuri, împietriți în durere.”

„Conducerea și întreg colectivul Filarmonicii «Moldova» din Iasi transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate. Dumnezeu să-l ierte și să-i așeze sufletul în rândul celor drepți! Drum lin către stele, Bogdan!”, mai transmite filarmonica.

Potrivit site-ului Festivalului Internațional George Enescu, Cvartetul „Ad libitum” s-a înființat în anul 1988, la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași. Din formula originală mai fac parte Adrian Berescu (vioara I), Șerban Mereuță (vioara a II-a) și Filip Papa (violoncel).

Ansamblul a devenit un veritabil reper al vieții culturale ieșene și un nume cu rezonanță internațională.