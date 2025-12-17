74 de teatre și filarmonici din țară au primit bani. Suma alocată de Guvern

Guvernul a alocat, în şedinţa de miercuri, la propunerea Ministerului Dezvoltării, aproape 200 de milioane de lei pentru 74 de teatre, opere şi filarmonici din 48 de localităţi, care funcţionează în subordinea autorităţilor locale.

La propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Guvernul a decis, în şedinţa de miercuri, alocarea sumei de 188.569.873,21 de lei pentru 74 de teatre, opere şi filarmonici din 48 de localităţi, care funcţionează în subordinea autorităţilor locale din 34 de judeţe, informează un comunicat al Ministerului Dezvoltării.

"Sprijinim, prin această măsură, teatrele, operele, filarmonicile şi teatrele de păpuşi care nu beneficiază de finanţare de la stat şi care sunt în subordinea autorităţilor publice locale", afirmă ministrul Cseke Attila, scrie News.

Suma reprezintă 2% din impozitul pe venit încasat în perioada 1 septembrie - 10 decembrie 2025, pentru finanţarea instituţiilor publice de spectacole din subordinea unităţilor administrativ-teritoriale solicitante din judeţele: Alba, Arad, Argeş, Bacău, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Braşov, Brăila, Buzău, Caraş-Severin, Cluj, Constanţa, Covasna, Dâmboviţa, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Iaşi, Maramureş, Mureş, Neamţ, Prahova, Satu-Mare, Sibiu, Suceava, Timiş, Tulcea, Vaslui, Vâlcea şi Vrancea.

Fondurile au fost repartizate conform solicitărilor transmise către Ministerul Dezvoltării, până la termenul legal, de către unităţile administrativ-teritoriale în subordinea cărora funcţionează instituţii publice de spectacole.