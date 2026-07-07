Un american spune că vacanța într-o țară din Europa l-a epuizat complet: „Este pur și simplu prea mult”

Un turist american din Florida, stat cunoscut pentru temperaturile ridicate și umiditatea accentuată, spune că experiența unei vacanțe petrecute în Croația, la sfârșitul lunii iunie, l-a făcut să renunțe la ideea de a mai vizita Europa în timpul verii. Mesajul său, publicat pe platforma Reddit, a stârnit sute de reacții, inclusiv din partea localnicilor, care au recunoscut că actualul val de căldură este unul dintre cele mai severe din ultimii ani.

Potrivit Institutului Hidrometeorologic de Stat din Croația (DHMZ), luna iunie a fost mai caldă decât media multianuală în aproape întreaga țară, iar în unele regiuni au fost înregistrate condiții de caniculă extremă.

Un american din Florida și-a împărtășit experiența după aproximativ două săptămâni petrecute pe litoralul croat. „Cred că am terminat cu verile europene”, și-a început acesta mesajul.

„Poate exagerez, dar acest val de căldură este cu adevărat insuportabil. Nu am avut ocazia să-mi răcoresc cu adevărat corpul de două săptămâni și simt cum mă epuizează încetul cu încetul. Locuiesc în Florida, care este cunoscută pentru verile sale fierbinți și umede, dar asta este pur și simplu prea mult! Am fost o dată în Europa de Vest la mijlocul lunii iulie și mi-am promis că voi evita lunile iulie și august în viitor. Acum am avut ocazia să vizitez Croația și m-am gândit: «Hei, este abia iunie, cred că ce este mai rău încă urmează». Totuși, dacă nu ești în apă sau la duș, nu ai niciodată ocazia să te răcorești cu adevărat. Nu bate deloc briza, ceea ce este uimitor pentru mine, având în vedere că sunt pe coastă”, a scris turistul american.

Acesta spune că, deși este obișnuit cu verile toride din Florida și a călătorit în numeroase destinații, temperaturile din Croația l-au afectat mai mult decât se aștepta.

„Sunt sigur că unii mă vor numi răsfățat sau vor spune că exagerez, dar am călătorit mult și cred că, pe măsură ce îmbătrânesc, îmi este din ce în ce mai greu să suport astfel de condiții. De data aceasta, sentimentul a trecut de la «Uau, este cald» la nivelul de «Transpir atât de mult încât s-ar putea să am nevoie să merg la doctor când mă întorc»”, a adăugat el.

„Nu ești răsfățat, te înțeleg perfect”

Postarea americanului a strâns sute de comentarii, iar mulți utilizatori, inclusiv croați, au spus că îi împărtășesc impresiile.

„Nu ești răsfățat, te înțeleg perfect. Apropo, sunt croat. Probabil că acesta este cel mai prost sfârșit de iunie pe care mi-l amintesc”, a comentat un utilizator.

Alții au avertizat că astfel de episoade de caniculă vor deveni tot mai frecvente din cauza schimbărilor climatice.

„Cel mai deprimant lucru este că valurile de căldură de acest gen nu vor face decât să se înrăutățească”, a scris un alt internaut.

Mai mulți europeni au mărturisit că și-au schimbat deja planurile de vacanță din cauza temperaturilor tot mai ridicate din sudul continentului.

„Și eu sunt european și m-am săturat de verile europene. Ani la rând am evitat iulie și august și am călătorit în mai și iunie. Dar în ultimii doi ani, chiar și mai și iunie au devenit insuportabil de calde. Septembrie este acum singura alegere bună, iar chiar și aprilie devine din ce în ce mai atractiv”, a scris un alt utilizator.