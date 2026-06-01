Destinația preferată de vacanță a românilor impune restricții la alcool. Ce se schimbă pentru turiști

Una dintre cele mai populare destinații de vacanță pentru români, introduce restricții severe privind vânzarea băuturilor alcoolice în zonele turistice aglomerate, în încercarea de a combate turismul excesiv și comportamentul problematic al unor vizitatori.

Autoritățile din Croația au modificat Legea comerțului, oferind administrațiilor locale posibilitatea de a limita vânzarea alcoolului în intervalul orar 20:00 – 06:00, în zonele afectate de zgomot, dezordine publică sau incidente provocate de turiști, notează publicația Express.

Măsura nu vizează barurile, restaurantele și localurile care dețin licențe pentru servirea alcoolului. Restricțiile se aplică însă magazinelor, supermarketurilor și serviciilor de livrare la domiciliu.

Orașul Split se numără printre primele administrații locale care și-au exprimat susținerea pentru noile reguli. Autoritățile susțin că măsura este necesară după ani de plângeri venite din partea locuitorilor din marile destinații turistice, care au reclamat comportamentul turiștilor aflați sub influența alcoolului.

Potrivit oficialilor croați, noile reguli urmăresc să reducă incidentele nocturne și să protejeze calitatea vieții comunităților locale.

Reguli mai stricte pentru minori

Noua legislație introduce și obligații suplimentare pentru comercianți. Orice client care pare să aibă sub 18 ani va trebui să prezinte un act de identitate înainte de a cumpăra alcool.

Regula se aplică inclusiv în cazul caselor de marcat self-service, unde verificarea vârstei devine obligatorie.

Totodată, magazinele online care comercializează băuturi alcoolice vor fi obligate să verifice identitatea cumpărătorilor prin intermediul sistemului național de identitate digitală e-Građani. Achizițiile nu vor putea fi finalizate fără confirmarea vârstei.

Peste 21 de milioane de turiști într-un singur an

Decizia autorităților vine pe fondul unui nou record turistic. În 2025, Croația a fost vizitată de peste 21,8 milioane de turiști, care au generat aproximativ 110 milioane de înnoptări.

Numărul sosirilor a crescut cu 2% față de anul precedent, iar presiunea asupra marilor stațiuni de la Marea Adriatică a devenit tot mai mare.

Prin noile restricții, autoritățile croate încearcă să găsească un echilibru între industria turismului și nevoia de a proteja locuitorii din zonele cele mai aglomerate ale țării.