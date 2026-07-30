 Rogobete critică ideea reducerii numărului de spitale pe criteriul gradului de ocupare: „Unde ducem pacienții dacă o dronă pică peste un bloc?” | adevarul.ro
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Video Rogobete critică ideea reducerii numărului de spitale pe criteriul gradului de ocupare: „Unde ducem pacienții dacă o dronă pică peste un bloc?”

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Alexandru Rogobete a criticat joi, 30 iulie, la „Interviurile Adevărul”, ideea reducerii numărului de spitale pe criteriul gradului de ocupare. Fostul ministru al Sănătății a avertizat că o astfel de abordare poate afecta capacitatea de reacție a sistemului sanitar în situații de criză. Social-democratul a lansat și un nou atac la adresa premierului Ilie Bolojan, despre care spune că urmărește reducerea deficitului bugetar fără să țină cont de efectele asupra unor domenii esențiale.

Rogobete susține că reforma din sănătate nu ar trebui să însemne desființarea unităților medicale cu un număr mai mic de pacienți, ci adaptarea acestora la nevoile reale ale sistemului.

Rogobete spune că spitalele cu adresabilitate redusă trebuie transformate, nu închise

Potrivit fostului ministru, astfel de spitale ar putea fi transformate în centre de paliație, îngrijire a bolnavilor cronici, recuperare medicală sau ambulatorii de specialitate.

„Soluția nu este să închidem spitalele cu adresabilitate mai redusă, ci să le transformăm în centre de paleație, de bolnavi cronici, de recuperare, să dezvoltăm zona de ambulatoriu de specialitate, astfel încât să ofere servicii, dar în limita adresabilității. Acestea sunt măsurile reale de reformă de care sistemul de sănătate are nevoie”, a declarat fostul ministru.

Alexandru Rogobete, la „Interviurile Adevărul”. FOTO Adevărul
Alexandru Rogobete, la „Interviurile Adevărul”. FOTO Adevărul

Avertisment privind gradul de ocupare al secțiilor ATI

Alexandru Rogobete a criticat și utilizarea gradului de ocupare drept principal criteriu de evaluare a eficienței spitalelor, argumentând că unitățile de urgență trebuie să păstreze o rezervă de capacitate pentru situații excepționale.

„Domnul premier mai face o eroare mare când vorbește despre gradul de ocupare. Eu vreau să-i aduc aminte că există spitale de urgență din țara asta unde ATI-ul are un grad de ocupare de peste 90%. Este enorm! Recomandările internaționale spun că un spital de urgență și, în speță, secțiile ATI, trebuie să aibă un grad de ocupare de 70-75%. De ce? Suntem într-un context geopolitic dificil”, a afirmat Alexandru Rogobete la „Interviurile Adevărul”.

Pentru a ilustra riscurile, fostul ministru a invocat scenariul unui incident major cu victime multiple:

„În ultima săptămână, în fiecare zi am văzut câte o dronă care pătrunde în spațiul aerian. Doamne ferește, una pica pe un bloc. Doamne ferește! În momentul ăla ai victime multiple. Unde duci pacienții respectivi dacă toate spitalele au gradul de ocupare foarte mare și tu nu ai locuri la terapie intensivă?”.

„Reforma nu înseamnă să umilești medicii”. Soluția propusă de Alexandru Rogobete

„Unele reforme ale lui Bolojan sunt corecte”

În ciuda criticilor repetate la adresa premierului, fostul ministru al Sănătății a recunoscut că Ilie Bolojan promovează și măsuri pe care le consideră necesare.

Potrivit lui Rogobete, una dintre reformele justificate este introducerea criteriilor de performanță în sistemul medical, însă acestea nu ar trebui să fie asociate cu diminuarea veniturilor personalului.

„Nu este corect ca un chirurg care operează 40 de pacienți pe lună să fie salarizat la fel ca unul care operează patru pe an. Dar soluția nu este să le reducem veniturile, ci să aplicăm criteriile de performanță, iar cel care muncește mai mult să fie plătit mai mult”, a spus fostul ministru.

Acesta susține însă că proiectul actual al Legii salarizării nu răspunde acestei nevoi.

„Cred că ar trebui să elibereze România, în toate sensurile posibile”

Declarațiile fostului ministru vin în contextul dezbaterilor privind reforma sistemului sanitar și noua Lege a salarizării, subiecte care au generat tensiuni tot mai mari între PSD și premierul Ilie Bolojan în ultimele săptămâni.

Potrivit lui Alexandru Rogobete, premierul Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze. Fostul ministru îl acuză pe actualul șef al Guvernului că nu ar ține cont de opiniile celor afectați de măsurile adoptate și că urmărește cu orice preț reducerea deficitului bugetar.

„Cred că ar trebui să elibereze România, în toate sensurile posibile. Eu vă spun ce ar trebui să facă actualul premier. Cred că (n.r. problemele) se rezolvă (n.r. prin demisia lui Ilie Bolojan), pentru că dânsul nu are talentul dialogului. El nu dialoghează, nu ascultă, doar părerea lui contează, doar a lui e cea mai bună, cine este împotriva lui e dușman, cine nu-l ascultă e antireformist. Viziunea lui era că dacă nu te înjură lumea înseamnă că n-ai făcut ceva bine, asta îmi spunea mie ca ministru al Sănătății. Mie îmi spunea că dacă nu mă înjură doctorii și pacienții înseamnă că pe undeva am greșit și că n-am făcut reforma suficient de bine”, a declarat Alexandru Rogobete.

Nu poți să omori oameni ca să reduci deficitul”

Fostul ministru al Sănătății a argumentat:

„Cu această viziune, cu această lipsă de dialog, cu acest simț foarte rece față de anumite domenii, faptul că nu corelează cifrele în mod corect, n-ai cum să construiești cu un astfel de om care are un singur obiectiv, și anume de a reduce deficitul. Da, e important, deficitul, sunt foarte conștient de asta, am fost în guvern, sunt în politică, am fost în administrație, dar nu poți să omori oameni ca să reduci deficitul”, a declarat fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete.

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