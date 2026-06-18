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Topul destinațiilor de vacanță din Europa în care verile sunt răcoroase, iar peisajele, uluitoare

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Pe fondul verilor tot mai fierbinți și al interesului crescut pentru vacanțele în zone răcoroase, aplicația de călătorii Polarsteps a lansat primul „Summer Heat Escape Index”, un clasament al celor mai bune destinații europene pentru turiștii care vor să evite temperaturile ridicate.

Laguna Albastra - Islanda. FOTO Shutterstock
Laguna Albastra - Islanda. FOTO Shutterstock

Indexul analizează 25 de țări europene, luând în calcul nu doar temperaturile din aer, ci și factori care influențează confortul termic în lunile de vară, potrivit Euronews.com.

Printre criterii se numără temperaturile medii de zi și de noapte din august, temperatura apei mării, gradul de împădurire, densitatea populației și accesul la camping sălbatic. Datele climatice provin din surse precum Meteostat, EN Climate Data și seatemperature.info.

Potrivit unui sondaj Polarsteps realizat în aprilie 2026, 35% dintre turiștii britanici au ales anul acesta o destinație mai rece pentru vacanța de vară, iar peste o cincime au făcut această schimbare pentru prima dată.

Islanda, lider detașat în topul destinațiilor răcoroase

Islanda ocupă primul loc în clasament, cu un scor de 83,81 din 100. Țara se remarcă prin temperaturi medii de doar 10,7°C în timpul zilei și 8,1°C noaptea în luna august, cea mai mică densitate a populației din Europa și posibilitatea legală de a campa în natură.

Apa mării rămâne extrem de rece: în zona Akureyri, temperatura medie este de 9,5°C.

Finlanda se află pe locul al doilea, datorită suprafeței vaste de păduri, adică aproape trei sferturi din teritoriu, dar și temperaturilor blânde de vară, în jur de 17°C. Norvegia completează podiumul, combinând temperaturi moderate cu cele mai reci ape marine din Europa: la Ny-Ålesund, media din august este de doar 5,3°C.

Suedia se clasează pe locul patru, cu temperaturi medii de 17°C și avantajul dreptului constituțional de acces liber în natură, „Allemansrätten”. Țările baltice, Estonia, Letonia și Lituania, intră și ele în top 10, confirmându-și statutul de destinații alternative pentru turiștii care caută răcoare fără a merge până în nordul extrem.

Coasta Atlanticului, opțiunea ideală pentru cei care vor căldură moderată

Pentru turiștii care preferă un climat cald, dar cu posibilitatea de a se răcori în mare, Polarsteps recomandă coasta Atlanticului. Curentele oceanice mențin temperaturi scăzute ale apei chiar și în țări cu veri călduroase. Exemplele includ Portsall (Franța) cu 15,1°C, A Guarda (Spania) cu 16,6°C și Viana do Castelo (Portugalia) cu 16,6°C.

Top 10 destinații europene din „Summer Heat Escape Index”:

  1. Islanda – 83,81
  2. Finlanda – 77,02
  3. Norvegia – 76,06
  4. Suedia – 75,14
  5. Estonia – 72,18
  6. Letonia – 68,37
  7. Lituania – 65,27
  8. Elveția – 60,10
  9. Irlanda – 54,44
  10. Regatul Unit – 50,74

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