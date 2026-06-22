Țara preferată de mii de români pentru vacanța de vară, lovită de scumpiri. Cât au crescut prețurile

Croația rămâne una dintre destinațiile preferate pentru vacanțele de vară ale turiștilor din regiune, însă valul global de scumpiri își face simțită prezența și pe litoralul Adriaticii. Potrivit unei analize citate de publicația slovacă Koketjl, membră a trustului Ringier, turiștii care își planifică un concediu în acest sezon trebuie să se aștepte la cheltuieli considerabil mai mari pentru bunuri și servicii.

„Deși rata anuală a inflației generale în Croația s-a temperat la 3,3%, prețurile din restaurante și hoteluri au înregistrat o creștere agresivă de 7,6%”, arată analiza realizată de experții financiari ai companiei Finax.

Cel mai mare impact asupra bugetului de vacanță este resimțit în sectorul gastronomic. O cafea costă între 5 și 9 euro, o bere la draft ajunge la aproximativ 8 euro, iar o apă minerală mică poate ajunge la 3 euro, în funcție de stațiune și amplasare.

„O cină simplă în oraș pentru o familie formată din patru persoane, care include preparatele de bază și băuturile, a ajuns să coste în medie 100 de euro în Croația”, explică Timur Blentič, analist în cadrul Finax.

Diferențele de preț sunt semnificative chiar și între zone apropiate, iar specialiștii atrag atenția că localurile situate pe faleze sau în centrele istorice practică tarife mult mai mari decât restaurantele aflate la doar câteva străzi distanță.

Carburanți, taxe de drum și costuri de transport

Pentru turiștii care aleg să călătorească cu mașina personală, costurile includ atât carburantul, cât și taxele de drum din țările de tranzit. Un litru de benzină în Croația costă în medie între 1,65 și 1,75 euro, iar prețurile variază și în funcție de țările traversate.

În plus, șoferii trebuie să achite vignete în Austria, Slovenia și Ungaria, cu prețuri cuprinse între 12 și 18 euro, în funcție de perioada de valabilitate. În Croația nu se folosește sistemul de vignetă, însă autostrăzile sunt taxate pe distanță.

Astfel, o călătorie dus-întors pe autostrăzile croate poate ajunge la aproximativ 34 de euro până la Zadar, 50 de euro până la Split și circa 65 de euro până la Dubrovnik.

Cum pot fi reduse cheltuielile

Experții financiari vin și cu o serie de recomandări pentru reducerea costurilor de vacanță, fără a afecta experiența turistică. Printre acestea se numără evitarea benzinăriilor de pe autostrăzi, alegerea supermarketurilor locale în locul magazinelor de pe plajă și rezervarea din timp a mașinilor de închiriat.

De asemenea, specialiștii recomandă turiștilor să acorde atenție retragerilor de numerar de la bancomate și să evite ATM-urile private, unde comisioanele pot fi semnificativ mai mari.

„Este esențial să aveți la voi și bani gheață. În plus, evitați utilizarea bancomatelor generice, deoarece comisioanele practicate de alți operatori sunt extrem de ridicate”, a explicat Linda Gáliková, directoare de PR în cadrul Finax.

Experții subliniază că planificarea atentă a bugetului înainte de plecare și o asigurare de călătorie adecvată pot preveni cheltuieli neprevăzute și pot contribui la o vacanță mai relaxată.