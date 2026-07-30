O femeie din Argeș și-a ucis soțul după ce s-au îmbătat împreună: „I-am dat cu cuțitul”

O femeie de 46 de ani din comuna Rociu, județul Argeș, a fost reținută după ce și-ar fi ucis soțul, în vârstă de 49 de ani, în urma unui conflict, pe fondul consumului de alcool. Crima a avut loc chiar în locuința familiei.

Cazul a șocat comunitatea locală, mai ales că cei doi erau căsătoriți de aproape trei decenii și aveau împreună trei copii, potrivit Știrilor ProTv.

Rudele spun că scandalurile erau frecvente

Potrivit apropiaților, în familie existau de mai mult timp tensiuni, iar certurile degenerau adesea în acte de violență.

O mătușă a victimei a declarat că a auzit zgomote și țipete în momentul incidentului, iar femeia ar fi recunoscut imediat ce s-a întâmplat.

„I-am dat cu cuțitul” i-ar fi spus femeia rudei.

Fiica familiei: violențele au marcat copilăria copiilor

Cei trei copii ai familiei ar fi fost martori, de-a lungul anilor, la numeroase conflicte dintre părinți. Fiica cea mică a povestit, pentru sursa citată, că, în copilărie, au existat situații în care mama sa ar fi încercat să atace și alți membri ai familiei cu un cuțit, incidente care ar fi fost împiedicate de rude.

Potrivit informațiilor obținute de anchetatori, cei doi consumaseră alcool înainte de izbucnirea scandalului.

Femeia, reținută pentru omor

Suspecta a fost reținută și urmează să fie prezentată instanței cu propunere de arestare preventivă.

Dacă va fi găsită vinovată de omor, aceasta riscă o pedeapsă de până la 25 de ani de închisoare. În cazul în care anchetatorii vor concluziona că fapta a fost premeditată, încadrarea juridică ar putea atrage o pedeapsă și mai severă.

Ancheta este în desfășurare, iar procurorii urmează să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs tragedia.

Amintim că, în urmă cu doar câteva zile, un bărbat de 74 de ani, din Vâlcea, a fost arestat preventiv, pentru 30 de zile, după ce și-a ucis fosta soţie, cu care continua să locuiască în aceeaşi casă.

În 2022, o femeie din comuna Preuteşti, Suceava, și-a ucis soţul cu o singură lovitură de cuţit, după care a încercat să muşamalizeze fapta.