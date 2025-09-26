search
Top 5 țări pentru expați în 2025: costuri mici, fericire mare și calitate a vieții de top – unde merită să trăiești și să lucrezi

0
0
Publicat:

De la junglele luxuriante din Panama până la orașele pline de viață din Vietnam, cinci țări oferă expatriaților combinația ideală între costuri accesibile, oameni prietenoși și o calitate a vieții de top. Sunt practic locurile unde se trăiește cel mai bine, în 2025, destinațiile cu cel mai bun raport calitate-preț.

Imagine cu peisajul exotic din Vietnam una dintre cele mai bune țări pentru expați Foto iStock
Cele mai bune țări pentru expați atrag prin exotism și un cost scăzut al traiului / Vietnam / iStock

Tot mai mulți oameni aleg să trăiască în afara țării natale. Potrivit Raportului Mondial despre Migrație, 3,6% din populația lumii sunt migranți internaționali. Deși viața într-o țară străină vine cu provocări, satisfacțiile sunt mari, iar un sondaj recent arată că banii sunt cei care influențează semnificativ fericirea expatriaților.

InterNations, o comunitate globală dedicată celor care trăiesc și lucrează în străinătate, a chestionat peste 10.000 de expați din 172 de naționalități. Țările care au obținut cele mai mari scoruri în fericirea generală s-au clasat și aproape de vârful indexului finanțelor personale – costul vieții, arătând rezultate solide și la capitolul calitatea vieții și integrarea ușoară.

BBC a intervievat expatriați din fiecare dintre cele cinci țări de top pentru a afla ce apreciază cel mai mult la noul trai și sfaturile lor pentru o integrare cât mai ușoară celor care se gândesc să facă pasul spre o viață internațională. În continuare, vom explora experiențele reale ale expatriaților în aceste destinații și ce le face viața acolo atât de atractivă încât să fie considerate cele mai bune locuri de trăit.

1. Panama – junglă, plaje izolate și o viață în aer liber

Panama se află pe primul loc în clasamentul a 46 de țări, remarcându-se în toate cele cinci categorii ale sondajului: lider la „Lucrul în străinătate”, pe locul doi la „Ușurința de acomodare” și „Resurse esențiale pentru expatriați” – accesul la servicii esențiale precum viața digitală și locuințe, și pe locul trei la „Calitatea vieții” și „Costul vieții”.

Țara atrage freelanceri, nomazi digitali și pensionari, cucerind prin frumusețea naturii și viața în aer liber. „Este o experiență dincolo de cuvinte să trăiești înconjurat de junglă, unde tucani, maimuțe, iguane și fluturi apar în fiecare zi. Plaja noastră e atât de izolată încât rareori întâlnim alți vizitatori, iar valurile și atmosfera sunt mereu liniștite”, a mărturisit o americancă devenită aici antreprenor în turism.

Insula San Blas Panama în Marea Caraibelor Shutterstock
Insula San Blas Panama în Marea Caraibelor Shutterstock

Ea însă a avertizat și asupra defrișărilor, cerându-le expaților să respecte mediul: „Mulți încep să taie copaci fără să cunoască bine terenul, iar ecosistemul poate fi pierdut pentru totdeauna”.

Birocrația este un alt obstacol, iar avocații sau consultanții locali pot fi de mare ajutor, chiar și pentru formalități precum reînnoirea numerelor de înmatriculare.

Pentru a simți adevărata magie a Panamei, Parcul Național Cerro Hoyas se numără printre recomandări: „Aici descoperi specii endemice de plante și animale pe care nici nu le cunoșteam. E un paradis pentru iubitorii de păsări, o provocare pentru drumeți și un loc care inspiră, cu cascade la tot pasul”.

2. Columbia – ospitalitate și sentimentul de „acasă”

Columbia ocupă locul doi în clasamentul expatriaților, remarcându-se la costul vieții și ușurința de acomodare. Costul de trai mai redus și sentimentul de apartenență fac ca aproape patru din cinci expați să fie mulțumiți de viața aici, iar 80% susțin că se simt „acasă”.

„Columbienii sunt calzi, primitori și curioși, ceea ce-i face vecini și prieteni minunați. Cel mai fermecător aspect al vieții aici este legătura cu familia, așa că cea mai bună recomandare a mea este: găsește o familie mare și zgomotoasă columbiană și lasă-te adoptat”, susține o britanică implicată de asemenea în turismul local.

Columbia excelează la ospitalitate Foto Arhiva Adevărul
Columbia excelează la ospitalitate Foto Arhiva Adevărul

Aceasta descrie Columbia ca o țară plină de oportunități și speranță. Ospitalitatea, mai ales în zonele rurale, creează dezvoltare socială și face viața aici cu adevărat semnificativă.

Printre locurile preferate se numără Barichara, un sat rural perfect conservat din nord-estul țării, regiunea cafelei și câmpiile din Los Llanos, ideale pentru călărie și aproape neatinse de turismul de masă.

3. Mexic - cultură prietenoasă și conexiuni autentice

Mexic ocupă locul trei în clasamentul expatriaților, datorită culturii sale prietenoase și ușurinței de a lega conexiuni cu localnicii. Expații se simt aici mai bineveniți decât media globală, iar costul mai scăzut al vieții și serviciile medicale bune fac viața mai confortabilă.

„Oamenii, cultura, mâncarea, frumusețea naturală și posibilitatea de a lucra de oriunde fac din Mexic un adevărat paradis”, susține un american stabilit în Playa del Carmen. El recomandă învățarea spaniolei pentru o integrare rapidă și reală și atrage atenția asupra diferențelor culturale, cum ar fi percepția timpului sau regulile caselor mai vechi.

Imagine cu litoralul din Mexic Foto Arhiva Adevărul
Mexicul oferă o cultură prietenoasă și conexiuni autentice Foto Arhiva Adevărul

O altă expată din Cabo San Lucas a punctat că Mexicul poate fi mai accesibil decât multe orașe americane și, uneori, oferă șansa de a avea vedere la ocean. Internetul fiabil a atras tot mai mulți nomazi digitali în ultimii ani.

Printre destinațiile preferate se numără Peninsula Yucatan, cu cenote, haciendas și situri mayașe precum Chichen Itza, și Cabo, supranumit „acvariul lumii” pentru viața marină și balenele de lângă coastă.

4. Thailanda – fericire, sociabilitate și plaje exotice

Thailanda ocupă locul patru, remarcându-se prin fericirea generală și costul vieții, dar și prin ușurința de acomodare și sociabilitatea localnicilor.

„Nu cunosc nicio altă țară atât de primitoare, sigură și frumoasă de explorat”, susține o expată care deține o agenție de PR în Phuket. Infrastructura completă și accesul la plaje liniștite și drumeții în junglă fac din Phuket un loc ideal pentru expatriați.

Peisajul exotic din Thailanda Foto Connection com
Thailanda atrage prin exotism, fericire și sociabilitate Foto Connection com

O altă expată în Bangkok a menționat clima caldă, mâncarea, oamenii prietenoși și viața relaxată printre atracțiile de nerefuzat ale Thailandei, dar a avertizat și că respectarea culturii și a normelor sociale este esențială.

Atracțiile recomandate de expați includ Bangkok, Chiang Mai și Phuket, dar și explorarea insulelor mai puțin cunoscute sau a zonei rurale, precum Phang Nga Bay, Parcul Național Khao Sok, unde poți locui în căsuțe în copac, și te poți bucura de festivaluri locale precum Phuket Vegetarian Festival.

5. Vietnam – costuri accesibile și energie vibrantă

Vietnam încheie top cinci, cu un cost accesibil al vieții pe primul loc și fericirea generală în top 10. Expatriații simt aici o energie vibrantă și o creștere continuă, iar oamenii sunt calzi și primitori.

„Viața e rapidă, peste tot există dezvoltare, iar oamenii sunt incredibil de săritori”, spune o expată din Phu Quoc, care adoră bucătăria locală pentru prospețime și abundența de verdețuri, de la bún chả la bánh cuốn, menționând și cafeaua vietnameză ca un adevărat ritual.

Golden Bridge din Ba Na Hills din Vietnam Foto Instagram
Golden Bridge din Ba Na Hills din Vietnam Foto Instagram

Clima diferă între nord, centru și sud, iar câteva expresii de bază în vietnameză – xin chào (bună) și cảm ơn (mulțumesc) – ajută mult la integrare.

Printre destinații recomandate se numără plaja Bai Kem, spectacolul de focuri de artificii Kiss of the Sea, vizita în Da Nang și plimbarea pe Golden Bridge din Ba Na Hills, unde te simți ca și cum ai merge printre nori.

Cele mai bune 10 țări pentru expatriați: lista completă a locurilor ideale pentru viața în străinătate

Aceste cinci destinații – Panama, Columbia, Mexic, Thailanda și Vietnam – reprezintă primele cinci poziții din Top 10 al celor mai bune țări pentru expatriați, conform Internations. Ele combină costuri de trai accesibile, oameni prietenoși și o calitate a vieții ridicată, oferind experiențe unice pentru cei care aleg să trăiască în străinătate.

Top 10 țări pentru expatriați, conform Internations:

  1. Panama
  2. Columbia
  3. Mexic
  4. Thailanda
  5. Vietnam
  6. China
  7. Emiratele Arabe Unite (EAU)
  8. Indonezia
  9. Spania
  10. Malaezia

Indiferent dacă ești freelancer, pensionar sau nomad digital, aceste top 10 țări pentru expatriați oferă combinația ideală între costuri accesibile, fericire și calitatea vieții. Alegerea unei destinații potrivite poate transforma experiența vieții în străinătate într-una memorabilă, plină de oportunități și confort, permițându-ți să te integrezi rapid și să te bucuri de fiecare zi în noua ta casă internațională.

