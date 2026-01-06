search
Sistemul tehnologic avansat cu care Statele Unite vor să monitorizeze încetarea focului în Ucraina

Statele Unite sunt pregătite să conducă un mecanism de monitorizare a unei eventuale încetări a focului în Ucraina, utilizând o rețea complexă de senzori, drone și sateliți, arată surse implicate în negocierile dintre Kiev și aliații occidentali, potrivit Financial Times.

Sunt divergențe privind definirea eventualelor încălcări ale încerării focului. FOTO Profimedia
Aceasă propunere a fost discutată marți, la Paris, în cadrul unei reuniuni între SUA, Ucraina și „Coaliția de Voință”, grupul statelor care sprijină militar și politic Kievul.

Planul prevede un sistem fără pilot, coordonat de armata SUA, capabil să identifice rapid responsabilitatea în cazul unor încălcări ale armistițiului, fie din partea forțelor ruse, fie ucrainene.

Mecanismul ar urma să completeze sprijinul Washingtonului pentru o viitoare „forță de asigurare” postbelică, condusă de Europa, menită să garanteze securitatea Ucrainei după încheierea conflictului.

Într-o declarație comună pregătită înaintea reuniunii și care urmează să fie publicată se arată că „un sistem continuu și fiabil de monitorizare a încetării focului va fi condus de SUA, cu participare internațională, inclusiv din partea membrilor Coaliției Voinței”.

Documentul consultat de Financial Times precizează că informațiile, logistica și alte capabilități americane vor contribui la structura de descurajare aeriană, navală și terestră pe care Europa intenționează să o coordoneze.

Pentru statele europene, implicarea Washingtonului în monitorizarea armistițiului este văzută ca un semnal important al administrației Trump privind menținerea sprijinului pentru Ucraina și consolidarea arhitecturii sale de securitate după război.

Negocieri importante la Paris

Reuniunea de la Paris reprezintă cea mai amplă ofertă americană de participare la efortul multinațional de garantare a securității Ucrainei după invazia declanșată de Rusia în februarie 2022. Doi oficiali ucraineni implicați în discuții au afirmat că Ucraina este, în linii mari, mulțumită de forma actuală a „Declarației de la Paris”, dar au subliniat că transformarea acesteia într-un acord obligatoriu rămâne o provocare.

„Este un mesaj politic important, dar nu înlocuiește proiectele aflate deja în lucru”, a declarta unul dintre negociatorii ucraineni.

La Paris, Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump și Steve Witkoff, principalul negociator al Casei Albe pentru Rusia, s-au întâlnit cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu președintele francez Emmanuel Macron, înaintea sesiunii extinse cu zeci de lideri ai coaliției.

La întâlnire a participat și generalul Alexus Grynkewich, comandantul forțelor americane în Europa și actualul SACEUR, care a avut un rol central în elaborarea detaliilor tehnice ale sistemului de monitorizare. Potrivit oficialilor, Grynkewich a devenit una dintre figurile-cheie în negocierile cu Ucraina din ultimele luni.

Detalii neclarificate

În ciuda faptului că progresele sunt semnificative, rămân divergențe privind modul în care vor fi definite și atribuite eventualele încălcări ale armistițiului. Experiența precedentă -  anexarea Crimeei și declanșarea conflictului din Donbas în 2014 - arată că încălcările zilnice ale încetării focului pot complica implementarea unui mecanism credibil de monitorizare.

SUA

