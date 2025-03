Proprietățile imobiliare sunt tot mai scumpe în România, dar acest lucru nu-i oprește pe cei înstăriți să își construiască domenii pe care și miliardarii și marile familii nobiliare din Europa de vest ar fi invidioase. În ultimul timp, însă, tot mai mulți români se reorientează spre alte zări, iar de curând au început să descopere locuri paradisiace în care casele costă mult mai puțin decât aici.

Vloggerul Cosmin Avram a descoperit Thailanda, un paradis care deși aparent se află la capătul lumii, atrage prin prețurile mici și peisajele de vis. În Thailanda, el a descoperit un român stabilit de o bună perioadă aici și care i-a servit drept ghid. Acesta a povestit că a ajuns prima dată în Thailanda ca turist, dar a sfârșit prin a se îndrăgosti de această țară și de cei de aici, motiv pentru care s-a mutat definitiv, în urmă cu 15 ani.

„Am nimerit dimineața la ora care veneau turiștii, iar eu eram din contrasens și nu m-a venit să cred câtă lume poate să fie aici. Am simțit că este o oportunitate în timp, nu chiar atunci. După care m-am îndrăgostit foarte mult de stilul oamenilo, stil pe care noi nu îl mai avem. Poate că l-am avut până la Revoluție. Ne ajutam între noi, n-aveam griji pentru că toți eram aproximativ egali. Dar m-am îndrăgostit de ei și, după cum știți, Thailanda în traducere este țara zâmbetelor”, a povestit bărbatul.

Mai ieftin în Thailanda ca la Mamaia

Un concediu în Thailanda este mai ieftin, spune el, decât unul pe litoralul românesc, la Mamaia. Asta deși avionul străbate o jumătate de lume până acolo.

„Locațiile sunt frumoase, mă refer la locațiile mai accesibile, pentru că, din păcate, de multe ori este mai ieftin să îți faci un concediu în Thailanda decât în Mamaia, decât în Constanța. Fără discuție, chiar mă întreabă lumea care ar fi bugetul meu lunar, cam cât cheltui. Am o casă, în fine, am patru aparate de aer condiționat, aici e umezeală și dacă nu dai drumul la aerul condiționat s-a strâmbat mobila în casă, nu se mai închide ușa. Așa că am patru aparate de aer condiționat care merg non-stop 24 de ore. Am iluminatul în curte, îmi place seara iluminatul, dar chiar și așa nu plătesc mai mult de 35 de dolari”, adaugă el.

O casă închiriată cu toate dotările și toate cheltuielile incluse nu ar trebui să depășească echivalentul a 200 de dolari, susține acesta. „Eu pot să vă spun că un apartament luat de pe site-urile lor poate să ajungă la 200 de dolari”, mai spune el. Casele moderne cu curte se vând cu prețuri care încep de la 70.000-80.000 de euro.

Singurele taxe sunt TVA de 7% și pe mașini

Însă Thailanda nu este doar o țară frumoasă, ci e și cât se poate de sigură. „N-am o poză de la casa mea, dar eu n-am un încuietoare la ușă”, susține el. Dobânzile băncilor sunt minuscule în comparație cu cele practicate în România. „Dacă o să-i spun cuiva că dobânda la o mașină este de 0,92%, asta este dobânda, 0,92% sincer”, punctează românul.

Ce nu există în Thailanda? Nu există mâncare românească, susține el. Așa că atunci când primește oaspeți din România, se bucură enorm dacă primește salam de Sibiu, țuică, eugenii și ciocolată cu rom. În schimb, nu îi este dor de taxele și impozitele din România. În Thailanda, spune el, fiscalitatea nu îi apasă pe oameni ca un jug, așa cum se întâmplă într-o țară ca România. Evident, taxele în Thailanda sunt infinit mai mici și mai puține decât în România, la fel cum mâncarea și produsele de primă necesitate sunt la prețuri imbatabile.

„Din banii mei și din munca mea să plătesc aproximativ 50-62% la stat? Aici plătești doar 7% TVA. Nu am impozit pe casă, am doar la mașini. Este o taxă guvernamentală anuală care la cea mai scumpă mașină este undeva la 28-30 de dolari pe an. În taxa aia guvernamentală intră șosea, parcări, sunt toate acolo”, explică el.