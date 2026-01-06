search
Marți, 6 Ianuarie 2026
Adevărul
Reacția Germaniei după ce Medvedev a propus capturarea cancelarului Merz, pe modelul Maduro

Publicat:

Guvernul german a reacționat ferm marți, 6 ianuarie, la declarațiile fostului președinte rus Dmitri Medvedev, care a sugerat un scenariu ipotetic privind răpirea cancelarului Friedrich Merz, după modelul Maduro. Berlinul consideră afirmațiile inacceptabile, dar transmite că nu vede motive pentru a intensifica măsurile de securitate în urma acestor afirmații, potrivit Kyiv Post.

FOTO Profimedia
FOTO Profimedia

Totul a pornit de la o întrebare adresată lui Medvedev de agenția de stat TASS, care l-a provocat să comenteze dacă își poate imagina o „operațiune specială” împotriva liderului Germaniei.

Dmitri Medvedev, în prezent vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a răspuns că, în contextul recentelor evenimente din Venezuela, astfel de acțiuni ar putea fi „perfect imaginabile” și împotriva altor șefi de stat, inclusiv Merz.

Ulterior, într-o declarație separată, Medvedev a amplificat retorica, referindu-se la o posibilă răpire a cancelarului - la adresa căruia a folosit termeni denigratori - și sugerând că un astfel de scenariu ar avea „un grad de realism”.

„Răpirea aceluiași neonazist Merz ar putea fi o mare întorsătură de situație în această serie de carnaval. Nimic nu ne mai poate surprinde aici. Există un sâmbure de realism într-un astfel de scenariu. Există motive pentru a-l urmări penal chiar și în Germania. Așadar, nu va fi păcat. Mai ales că burghezii suferă fără motiv”, a spus el.

Purtătorul de cuvânt adjunct al guvernului german, Sebastian Hille, a condamnat categoric afirmațiile oficialului rus, catalogându-le drept amenințări inacceptabile. El a subliniat însă că autoritățile germane nu consideră necesară suplimentarea dispozitivului de protecție al cancelarului, precizând că măsurile actuale sunt adecvate nivelului de risc. Merz, a adăugat Hille, beneficiază de protecție solidă și de încredere.

 „Măsurile de securitate existente s-au dovedit eficiente și oferă protecție adecvată situației specifice și nivelului de amenințare cu care se confruntă cancelarul”, a spus el, adăugând că Merz este „bine și fiabil protejat”.

Acesta a lăudat și profesionalismul ofițerilor din Oficiul Federal de Poliție Criminală, responsabili de protecția demnitarilor, pe care i-a descris drept „printre cei mai buni din lume”.

Afirmațiile lui Medvedev vin pe fondul relatărilor privind lovituri americane asupra unor obiective militare din Caracas și reținerea președintelui venezuelean Nicolas Maduro și a soției sale, Cilia Flores.

Washingtonul nu îl recunoaște pe Maduro ca lider legitim și îl acuză, alături de Flores, de implicare în activități de „narco-terorism”, inclusiv trafic de droguri și infracțiuni cu arme.

 Medvedev a criticat dur reacțiile europene la situația din Venezuela, acuzând lideri ai Uniunii Europene că încearcă să prezinte drept legitimă o acțiune pe care el o numește „agresiune”.

Europa

