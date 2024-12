Pachet de vacanță „Post alegeri detox”. Sărbători de iarnă în Thailanda și Caraibe, de la 1.000 de euro

Un pachet turistic inedit denumit „Post alegeri detox” oferă escapade last-minute pentru sărbătorile de iarnă în destinații exotice, perfect concepute pentru cei care doresc să-și recâștige echilibrul după un an tumultuos.

După o perioadă marcată de cel mai agitat scrutin electoral din România post-decembristă și de anularea alegerilor – o situație fără precedent – tur-operatorii se întrec în a oferi turiștilor oportunități dintre cele mai avantajoase pentru a evada din acest vârtej de evenimente, alegând destinații de vis, unde relaxarea și răsfățul sunt la ordinea zilei.

În acest context, oferta promoțională vine ca o invitație de a scăpa de presiunea finalului de an, făcând aluzie amuzantă la necesitatea unei „detoxifieri” după haosul electoral și stresul cotidian. Astfel, turiștii pot alege dintre destinații exotice precum Thailanda, Republica Dominicană, Dubai, Oman sau Emiratele Arabe Unite (Ras Al Khaimah), inclusiv o destinație exclusivă, perfectă pentru a se relaxa și a se reconecta cu sine.

Oferte last-minute pentru sărbători de iarnă în destinații exotice de top

Prețurile pentru ofertele last-minute destinate sărbătorilor de iarnă în destinații exotice sunt extrem de atractive, pornind de la 449 de euro de persoană. Promoția, care a început pe 19 decembrie 2024, se adresează celor care iau decizii rapide și sunt gata oricând să zboare spre unele dintre cele mai căutate destinații de vacanță din lume.

De exemplu, o ofertă în Thailanda pentru șapte nopți de cazare cu mic dejun inclus și zbor charter direct începe de la 999 de euro de persoană. Iar pentru cei care preferă să se deconecteze pe unele dintre cele mai renumite plaje din Caraibe, Republica Dominicană reprezintă o altă destinație de vis. O ofertă disponibilă în pachetul nou lansat, cu plecare pe 21 decembrie 2024, pornește de la 1.099 de euro de persoană pentru opt nopți la hoteluri All Inclusive, cu zbor charter direct.

Vacanță de iarnă în Dubai și Antalya, începând de la 449 de euro

Una dintre cele mai convenabile destinații din punct de vedere financiar este Dubaiul, unde cazarea pentru șapte nopți, cu mic dejun inclus, începe de la 499 de euro de persoană, pentru zboruri din Cluj-Napoca, și de la 677 de euro de persoană pentru cei care aleg să zboare din Timișoara.

O altă ofertă tentantă pentru sărbători este un sejur în Antalya, cu plecare din mai multe orașe, precum București, Cluj-Napoca, Timișoara sau Craiova, unde tarifele pornesc de la 449 de euro de persoană pentru șapte nopți cu All Inclusive. Pachetul include atât zborul, cât și cazarea.

Atracții exclusive, cu soft all inclusive, pentru o iarnă pe plajă la 28 de grade Celsius

Regatul Oman, o destinație tot mai căutată de români în ultimii ani, se regăsește, de asemenea, în pachetul „Post alegeri detox”. Situat în Peninsula Arabă, Omanul este renumit pentru temperaturile sale plăcute pe tot parcursul anului. Oferta include șapte nopți de cazare în Salalah, capitala regatului, în regim Soft All Inclusive (fără băuturi alcoolice), cu zbor charter, iar prețurile pornesc de la 799 de euro/persoană. Salalah se află la doar șase ore de zbor de România, iar turiștii se pot bucura, în plină iarnă, de soare, de 28 de grade Celsius (atât în aer, cât și în apă), și de plaje late, cu nisip fin, ideale pentru a evada din cotidian.

O altă destinație cu zbor charter direct, operat pentru prima dată în 2024, este Ras Al Khaimah (Emiratele Arabe Unite), situată la doar patru ore și jumătate de zbor din România. Aici, turiștii se pot caza în hoteluri ce fac parte din marile lanțuri internaționale, precum Radisson, Rixos, Movenpick, Hilton și Anantara. Cei care doresc să se deconecteze de agitația post-electorală vor beneficia de cazare în regim All Inclusive, pentru șapte nopți, cu zbor charter, la tarife ce pleacă de la 699 de euro/persoană.

„Să intrăm în 2025 cu amintiri din vacanță și nu cu agitația ultimelor săptămâni!”

„Finalul lui 2024 a fost agitat pentru noi toți, iar noi ne-am dorit să venim cu o ofertă adaptată acestui context. Am simțit că mulți români își doresc o pauză de la agitație și avalanșa de știri, dorind să își încarce bateriile pentru 2025. Astfel, am conceput un pachet ce include câteva dintre cele mai avantajoase oferte pe care le avem, în destinații îndepărtate și însorite, care să ofere acel moment de respiro de care consider că avem atât de mult nevoie în această perioadă. Este un moment ideal, chiar și pe ultima sută de metri, pentru a rezerva o vacanță binemeritată. Să intrăm în 2025 cu amintiri din vacanță, și nu cu agitația ultimelor săptămâni!”, a mărturisit Cosmin Marinof, CEO al unei agenții de turism.

Printre ofertele incluse în pachetul „Post alegeri detox” se numără atât destinații exotice precum Thailanda și Republica Dominicană, cu zboruri directe, fără escală, cât și Salalah (Oman), destinație operată exclusiv.

Alte oferte: vacanțe în Laponia și Egipt. Prețuri mai mici decât Revelionul în România

Pachetul „Post alegeri detox” nu este singura ofertă promoțională pentru destinații exotice adresată turiștilor români în perioada sărbătorilor de iarnă.

Emiratele Arabe Unite, cu accent pe Dubai, se regăsesc și în portofoliul tur-operatorului internațional Join Up! care vine cu pachete complete și numeroase avantaje. Acestea includ excursii gratuite la atracții celebre, precum Burj Khalifa, Dubai Dolphinarium și parcurile tematice de pe Insula Yas (Ferrari World, Yas Waterworld, Warner Bros. World). Mai mult, familiile cu copii sub 12 ani beneficiază de cazare și mese gratuite, transformând aceste oferte într-o opțiune deosebit de atrăgătoare. Vacanțele pentru Dubai includ plecări săptămânale din București și sunt valabile până la 22 martie 2025.

De asemenea, aceeași companie oferă vacanțe all-inclusive în Egipt, la prețuri mai accesibile decât cele pentru Revelion în România. Pachetele pentru șapte nopți la hoteluri de cinci stele încep de la doar 300 de euro și includ zboruri charter din București, Cluj-Napoca, Timișoara și Iași. În plus, turiștii pot beneficia de tururi gratuite la atracții din Hurghada și Sharm-el-Sheikh, adăugând un plus de valoare experienței lor.

Destinațiile exotice nu înseamnă însă doar plaje și temperaturi calde. Tot de curând a fost lansată o ofertă pentru sărbătorile de iarnă de anul viitor, pentru Laponia. O alta agenție propune un pachet special pentru a trăi magia Crăciunului la casa lui Moș Crăciun sau pentru a admira Aurora Boreală la Cercul Polar. Oferta include prețuri similare celor din acest an, opțiuni flexibile de plată în rate și un avans accesibil, făcând această experiență de iarnă de neuitat pentru cei care vor să trăiască magia sărbătorilor într-un loc deosebit și să creeze amintiri speciale alături de cei dragi.