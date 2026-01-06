Video Nicușor Dan explică rolul României în garanțiile de securitate pentru Ucraina, după summitul Coaliției de Voință de la Paris

Președintele României, Nicușor Dan, participă marți la reuniunea aliaților Ucrainei din cadrul Coaliției de Voință (Coalition of the Willing), organizată la Paris. Șeful statului susține declarații de presă în jurul orei 21.00.

UPDATE 21.25 Despre numirile la parchete și la serviciile de informații. Când veți veni cu aceste numiri? Va avea PSD un cuvânt de spus?

Această coaliție există, funcționează și are în spate dorința românilor ca România să rămână stabilă și prooccidentală. Mă aștept ca ea să fie una stabilă, cu eventuale modificări minore.

În ceea ce privește numirea șefilor serviciilor de informații, trebuie subliniat că președintele face propunerile, iar Parlamentul are rolul de a le valida. Din acest motiv, este firesc să existe discuții prealabile, astfel încât numirile să fie asumate și aprobate.

În cazul șefilor de parchete, procedura este una clară și va fi lansată în zilele următoare. Procurorii care doresc să ocupe funcții de conducere își vor depune candidaturile, ministrul Justiției va înainta propunerile, iar președintele va decide dacă le numește sau dacă le retrimite. Și în acest caz, consider normal să existe o consultare între președinte și premier.

Referitor la eventuale opoziții politice, trebuie să facem diferența între declarațiile publice și acțiunile politice concrete. Am văzut multe declarații, însă, în practică, acțiunile au fost în direcția menținerii coaliției. Legea impune ca deciziile să fie împărțite, iar acest mecanism funcționează tocmai pentru a asigura echilibrul și stabilitatea.

UPDATE 21.10 Despre amenințările SUA la adresa Groenlandei

Nu vorbim despre o intenție oficială a administrației americane. Au existat doar anumite declarații. Situația este însă cu totul diferită: Groenlanda este un teritoriu autonom, face parte din coroana daneză și este, în același timp, teritoriu NATO.

UPDATE 21.08 Rolul României în privința garanțiilor pentru Ucraina

România nu va trimite trupe în Ucraina. Contribuția țării noastre va consta în suport logistic, pregătirea militarilor ucraineni în România sau în alte state partenere, precum și participarea la programe comune de înzestrare.

Pentru ca documentul adoptat astăzi să nu rămână o simplă declarație de intenție, angajamentele asumate de fiecare stat vor fi supuse aprobării parlamentelor naționale. În momentul în care va exista un decupaj clar al responsabilităților pentru fiecare țară, România va avea un act distinct, care va fi aprobat de Parlamentul României.

Vorbim despre operațiuni militare, iar detaliile privind echipamentele transportate nu pot fi făcute publice. Acesta este motivul pentru care multe dintre acțiunile întreprinse de România în sprijinul Ucrainei au rămas în regim de confidențialitate. În Parlament vor fi prezentate doar elemente generale, fără a fi precizat numărul militarilor sau locațiile în care vor fi instruiți.

Garanțiile sunt împărțite pe patru piloni, echiparea corespunzătoare a armatei ucrainene, pentru fiecare dintre aer-apă-terestru există un mecanism de răspuns și pentru fiecare din acești patru piloni există o națiune lider, care coordonează eforturile tuturor celorlalte țări care s-au angajat să facă asta. Pe partea de maritim știți că România împreună cu Turcia și Bulgaria face o deminare în apele Mării Negre și va continua să facă asta, această activitate va fi extinsă și va fi parte din acest pilon naval. Pe de altă parte, există un mecanism de răspuns, în care, în linii mari, primele 24 de ore este Ucraina, 48 de ore forțele europene sau ale coaliției de voință, 72 de ore un răspuns al Statelor Unite. Cam de tipul acesta este structurat.

UPDATE 21.05 Declarațiile lui Nicușor Dan

„Obiectivul coaliției este de a contura garanții de securitate pentru Ucraina după obținerea păcii, astfel încât să existe certitudinea că Ucraina nu va mai ajunge în situația în care se afla înainte de începerea războiului. A fost adoptat un document public de către toate statele participante la această coaliție. De asemenea, a fost definit un document militar care stabilește modul de exercitare a acestor garanții, precum și responsabilitățile fiecărui stat participant la coaliție. Statele Unite fac parte din aceste garanții de securitate, ceea ce demonstrează existența unui parteneriat transatlantic solid”.

Reuniunea șefilor de stat și de guvern ai Coaliției de Voință, la care ia parte și președintele Nicușor Dan, are loc la Palatul Élysée.

Summitul reunește lideri din 35 de țări care sprijină Ucraina și are ca obiectiv afișarea unei „convergențe” între Statele Unite, statele europene și Kiev în ceea ce privește „modalitățile operaționale” ale garanțiilor de securitate pentru Ucraina, a anunțat Palatul Élysée, potrivit AFP.