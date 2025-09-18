search
Joi, 18 Septembrie 2025
Video Spania, sufocată de turiști. Experții au dezvăluit o destinație la fel de fascinantă, dar neatinsă de turismul de masă: Țara Conquistadorilor

Publicat:

Peste jumătate dintre turiștii care au călătorit anul trecut au ales destinații din Europa, iar Spania a fost, fără îndoială, una dintre cele mai populare opțiuni. Totuși, această destinație se confruntă deja de câțiva ani cu fenomenul supraturismului. În schimb, un grup de experți britanici a descoperit cel puțin un loc la fel de fascinant, dar care a rămas neatins de valul turismului de masă.

Colaj cu imagini din Sevilla și Extremadura puse în oglindă Foto Tourism&YouTube DMS
Sevilla și alternativa ei mai puțin cunoscută Extremadura din Spania Colaj Tourism&YouTube

Spania rămâne una dintre cele mai populare destinații turistice din lume, atrăgând milioane de vizitatori anual datorită diversității sale remarcabile. În 2024, a concurat și depășit Franța la capitolul încasări din turism, înregistrând un buget record, chiar dacă aceasta din urmă s-a clasat pe primul loc în topul UNTWO al celor mai vizitate destinații turistice la nivel mondial.

De la plajele mediteraneene la orașe precum Barcelona, Madrid, Sevilla și Valencia care continuă să fie magnet pentru vizitatori, datorită atracțiilor iconice precum Sagrada Familia, Palatul Alhambra ori Plaza Mayor, până la tradițiile gastronomice, cum ar fi tapas și paella, Spania oferă o gamă variată de experiențe. Festivalurile vibrante, cum ar fi La Tomatina și San Fermin, adaugă și ele un plus de farmec destinației. Totodată, atracțiile naturale, precum Insulele Canare și Baleare, continuă să atragă turiști pe tot parcursul anului, datorită climatului favorabil.

În paralel, Spania promovează turismul sustenabil, încurajând vizitele în regiunile mai puțin cunoscute, cum ar fi Galicia, unde peisajele naturale și tradițiile rurale sunt la fel de impresionante ca cele ale marilor orașe.

Sevilla – Destinația supraturistică a Spaniei

În urmă cu trei decenii, copacii erau încărcați cu portocale, iar mirosul de tutun negru plutea prin străzile înguste și albe chiar și în plină iarnă, în Sevilla. Barrio de Santa Cruz era un loc cu totul diferit, unde femeile în halate de casă își spălau treptele, iar terasele cu geranii se zăreau printre grilaje de fier.

Astăzi, Santa Cruz a suferit transformări semnificative. Se estimează că aproximativ 60% dintre apartamente sunt închiriate turiștilor, iar aceleași terase sunt acum invadate de zgomotul petrecăreților.

Este cel mai rău loc din Spania? Cu siguranță nu. Dar până când străzile nu vor fi eliberate de magneții de frigider cu Giralda și tricourile cu mesaje controversate, farmecul său de altădată va fi pierdut.

Perla Andaluziei: Sevilla între tradiție și aglomerație

Sevilla este adesea cunoscută sub numele de „Perla Andaluziei” datorită frumuseții sale și a importanței culturale în regiunea Andaluzia, Spania. De asemenea, este cunoscută pentru tradițiile sale bogate, cum ar fi flamenco, și pentru monumentele sale istorice remarcabile, inclusiv Alhambra și Catedrala din Sevilla. Un alt apelativ este „Orașul celor trei culturi” datorită influențelor islamice, creștine și evreiești care au modelat istoria și arhitectura orașului.

Imagini din Perla Andaluziei - Sevilla Spania Colaj Tourism&YouTube DMS
Sevilla sau „Perla Andaluziei” din Spania Colaj Tourism&YouTube

Extremadura - Spania ascunsă, neexplorată de turiști

La doar câteva ore de nordul Sevillei, te întâmpină o poveste cu totul diferită. Extremadura este o regiune slab populată, cu temperaturi extrem de ridicate pe parcursul unei bune părți a anului, astfel că, la prima vedere, poate părea cel mai puțin ospitalier loc din Spania. Totuși, te cucerește aproape imediat.

Multe dintre orașele sale – printre care Cáceres și Trujillo – sunt printre cele mai impresionante din Spania, construite pe bogăția conquistadorilor din secolul al XVI-lea. Aceste orașe sunt presărate cu palate și biserici, iar arhitectura medievală și renascentistă este perfect conservată, apreciată de cineaști, dar rămâne puțin cunoscută turiștilor internaționali. Cáceres, un oraș cu o istorie impresionantă, se numără printre cele mai frumoase din Spania.

Țara Conquistadorilor: orașe medievale și peisaje autentice în Extremadura

La sud, se află Mérida – un oraș care poate părea mai puțin impresionant la prima vedere, dar care adăpostește numeroase ruine romane extrem de bine conservate și recunoscute de UNESCO pentru valoarea lor istorică. Mai departe, se află orașul mic Zafra, cu piețele sale elegante și detaliile arhitecturale ale bisericilor.

Imagini din Extremadura sau Țara Conquistadorilor din Spania Colaj Tourism&YouTube DMS
Extremadura sau Țara Conquistadorilor din Spania Colaj Tourism&YouTube

Aceste orașe sunt înconjurate de câmpuri fertile și dehesa (o formă de pășune împădurită), unde se produc unele dintre cele mai bune produse din țară, printre care porcii iberici crescuți cu ghinde care la rândul lor dau unele dintre cele mai dulci și aromate jamónuri.

Extremadura este, de asemenea, sursa piperului afumat pimentón și a unor vinuri excelente. De ce nu a fost încă desemnată o destinație turistică majoră rămâne un mister.

Pe lângă denumirea de „Țara Conquistadorilor”, Extremadura mai este numită și „Spania ascunsă”, datorită faptului că atrage mai puțini turiști și oferă o experiență autentică și liniștită. Cel mai apropiat aeroport cu zboruri directe din România este Madrid.

Călătorii

