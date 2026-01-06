O mamă și băiețelul ei, în vârstă de 5 ani, dispăruți de 3 zile. Apelul făcut de Poliție

O mamă din județul Teleorman și fiul ei, în vârstă de cinci ani, au fost dați dispăruți marți, 6 ianuarie, după ce, în urmă cu trei zile, au plecat de acasă și nu s-au mai întors.

„La data de 6 ianuarie a.c., polițiștii au fost sesizați despre faptul că, la data de 3 ianuarie a.c., Căpățînă Mariana, de 44 de ani și fiul său, Căpățînă David - Adrian, de 5 ani, ambii domiciliați în comuna Botoroaga, sat Valea Cireșului, județul Teleorman, au plecat voluntar de la domiciliu și până în prezent nu au revenit”, a transmis marți, IPJ Teleorman.

Polițiștii au demarat procedurile de depistare a celor doi, aceștia fiind dați în urmărire la nivel național.

Persoanele care dețin și pot oferi informații ce pot conduce la depistarea celor do sunt rugate să apeleze serviciul unic de urgență 112 sau să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție.

Semnalmentele celor doi

Căpățînă Mariana: 1,60 m, aproximativ 60 kg, ochi căprui, fața ovală, păr roșcat, ten deschis.

La momentul plecării, femeia era îmbrăcată cu pantaloni lungi albaștri, bluzon albastru, vestă crem și încălțată cu ghete maro.

Semnalmente Căpățînă David - Adrian: 1 m înălțime, aproximativ 30 kg, ochi căprui, față rotundă, păr brunet, ten deschis.

La momentul plecării, copilul era îmbrăcat cu pantaloni negri, geacă lungă crem și încălțat cu adidași albi.

Date de contact:

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Teleorman

Telefon: 0247/407.276; 0247/407.006

