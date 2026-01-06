Viktor Orbán: Uniunea Europeană se va „destrăma singură” din cauza haosului de conducere. Ungaria nu va ieși din UE

Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a declarat că Uniunea Europeană riscă să se „destrame singură” din cauza a ceea ce el a numit „haos de conducere” la nivelul instituțiilor de la Bruxelles. Totodată, liderul de la Budapesta a acuzat Uniunea Europeană că urmărește să taie Ungaria de la aprovizionarea cu energie rusească.

În ciuda criticilor dure, Orbán a respins ideea ieșirii Ungariei din UE, afirmând că o astfel de decizie nu ar fi rațională pentru o țară de dimensiunea Ungariei. El a subliniat însă că viitorul statului maghiar trebuie să rămână în cadrul UE și al NATO, dar cu o „politică externă și politică economică suverană”.

„Calitatea de membru al UE reprezintă o oportunitate importantă, dar dacă am rămâne blocați într-un singur bloc, am bea doar suc. Are sens să avem cele mai bune relații posibile cu toate blocurile, inclusiv cu America, Rusia, China, lumea arabă și lumea turcă”, a declarat Viktor Orbán, potrivit Euronews.

Premierul ungar se află de mai mulți ani într-un conflict deschis cu instituțiile europene, în special pe tema statului de drept. De asemenea, Budapesta a blocat în repetate rânduri sprijinul Uniunii Europene pentru Ucraina și a menținut relații strânse cu Moscova, în pofida războiului declanșat de Rusia.

În acest context, Uniunea Europeană a înghețat miliarde de euro din fonduri destinate Ungariei, invocând îngrijorări legate de regresul democratic.

În plan energetic, Orbán a susținut că Bruxelles-ul încearcă să elimine complet accesul Ungariei la petrolul și gazele rusești. Guvernul maghiar contestă aceste măsuri atât prin acțiuni legale împotriva Comisiei Europene, cât și prin opoziție politică, sperând că sancțiunile vor fi ridicate până în 2027, când se va încheia războiul.

Ungaria a obținut mai multe derogări de la sancțiunile europene privind energia rusească și rămâne puternic dependentă de importurile de petrol și gaze din Rusia.

Viktor Orbán a declarat că acțiunile președintelui american Donald Trump în Venezuela, îndreptate împotriva lui Nicolas Maduro, marchează începutul unei noi ere în politica internațională. Potrivit liderului ungar, acestea ar putea permite Statelor Unite să ajungă să controleze până la jumătate din rezervele mondiale de petrol.

Orbán a mai afirmat că anul 2025 a fost plin de evenimente și că revenirea lui Donald Trump la Casa Albă a „dat lovitura finală” ordinii liberale globale. În opinia sa, lumea a intrat într-o „eră a națiunilor”, susținând că el însuși ar fi anticipat această schimbare încă din 2010.