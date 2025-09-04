search
Joi, 4 Septembrie 2025
100 de euro chirie pe lună în Thailanda. Cum trăiește viața de vis în paradis un pensionar din Mallorca și ce pot învăța românii

Publicat:

Cu 100 de euro pe lună, în Europa nu poți închiria decât o cameră de hotel pentru una-două nopți. În Thailanda, aceeași sumă îi oferă unui pensionar spaniol nu doar o locuință pe malul mării, ci și o calitate a vieții apropiată de lux.

Rafa Ruiz, originar din Mallorca, a ajuns la capătul răbdării din cauza prețurilor uriașe din peninsula iberică. Cu o pensie de 1.250 de euro pe lună, și-a dat seama că în țara natală nu mai poate duce o viață decentă. Așa că și-a mutat pensia în Thailanda, unde aceeași sumă îi oferă un trai aproape de lux: chirie pe malul mării, mese accesibile și libertatea de a călători.

Pur și simplu nu ne lasă să trăim”, spune el, explicând fără ocolișuri de ce a părăsit Mallorca: „Să stai toată ziua închis în casă, să ieși doar la plimbare sau la piscină… Toată viața ai muncit pentru asta?”.

În Thailanda, Rafa își începe fiecare zi cu soarele pe față și o vedere la ocean, vizitează orașe și experimentează viața pe care pensia europeană nu i-o mai putea oferi. Povestea sa a devenit virală nu doar pentru cifrele impresionante, ci și pentru mesajul pe care îl transmite: bătrânețea nu trebuie să fie o luptă cu facturile, ci o șansă de a trăi cu adevărat.

În articol vei afla detalii despre calitatea viețiis în Thailanda, cum Rafa Ruiz își cheltuiește pensia în Țara Zâmbetelor, cât costă viața pe malul mării, cum diferă stilul de viață față de Mallorca și ce lecții pot trage pensionarii din România din experiența sa. De la chirii și mâncare, la libertatea de a călători și a experimenta viața, povestea lui oferă un exemplu concret de cum banii pot conta mai mult într-o altă parte a lumii.

O femeie admiră dintr-o barcă paradisul din Khao Sok Low în Thailanda Foto Connections dms be
Khao Sok Low din Thailanda țara în care expații pensionari pot trăi în Paradis Foto Connections

„Pur și simplu nu ne mai lasă să trăim”

Într-un videoclip postat pe TikTok, pensionarul povestește fără ocolișuri de ce a părăsit insula natală: „Mallorca e frumoasă, dar, la cum au evoluat lucrurile, traiul a devenit insuportabil. Să stai toată ziua închis în casă, să ieși doar la plimbare, la înot sau la drumeții… Așa arată pensia ta? Toată viața ai muncit pentru asta? Nu-mi place deloc stilul de viață al pensionarilor care fac asta”.

„În Spania, nu ne mai lasă să trăim”, spune pensionarul, explicând că preferă să-și petreacă anii de bătrânețe călătorind, vizitând Chiang Mai sau Chiang Rai, în loc să rămână captiv între patru pereți, lucruri pe care înainte, din cauza muncii și a costului ridicat al vieții, nu le putea face.

„Au muncit o viață întreagă, sunt epuizați, și singurul lucru plăcut pe care îl au e să stea 40 de minute la piscină, apoi să meargă la plimbare, iar în weekenduri să se ducă la acele hoteluri care le oferă tarife speciale”, a declarat el fără ocolișuri.

Mallorca, o insulă al cărei principal motor economic este turismul, înregistrează, ca multe alte zone ale lumii, o accelerare a costului vieții. Creșterile prețurilor la locuințe, alimente și servicii l-au făcut pe pensionarul spaniol să realizeze că pensia lui nu-i mai oferă libertatea dorită.

Viața în Thailanda vs Mallorca. Cât costă un trai decent

Diferențele între cele două paradisuri sunt șocante:

  • Chirie în Thailanda: 100 de euro pe lună.
  • Hoteluri: 20–30 de euro pe noapte pentru două persoane.
  • Mese la restaurant: accesibile zilnic. Se poate trăi și cu 1 euro pe zi.

În comparație, în Mallorca, un hotel costă 240 de euro pe noapte – aproape cât salariul lunar al unui thailandez. Chiria pentru un apartament obișnuit a ajuns la 1.500 de euro, iar pentru o garsonieră la 800 de euro.

Lecții pentru românii care visează la o bătrânețe mai liniștită

Ce ar putea face un pensionar român cu o pensie medie de 2.500 de lei (aproximativ 500 de euro)? Povestea lui Rafa arată că, mutându-și banii într-o țară mai ieftină, poți duce o viață mult mai liniștită. În loc să rămână captivi între patru pereți sau să lupte împotriva costurilor vieții, pensionarii pot explora alternative unde banii contează mai mult.

Pentru mulți români, realitatea este că abia reușesc să acopere facturile și mâncarea. Vacanțele, restaurantele sau hobby-urile par un lux inaccesibil. Tocmai de aceea povestea lui Rafa Ruiz ridică o întrebare tentantă: ar putea și pensionarii români să-și mute pensia în țări mai ieftine, unde banii lor valorează mai mult?

Concluzie: o bătrânețe de vis sau o luptă continuă?

Rafa Ruiz, fost salvamar în Palma, povestea în urmă cu doar câteva luni, pentru presa spaniolă, că în Thailanda, în zonele încă neafectate de turism, poți închiria o casă pe malul mării cu doar 50 de euro și te poți hrăni pe săturate cu un euro. Bărbatul, care are familie în Thailanda, vorbește din propria experiență și este conștient că, dacă și-ar părăsi partenera thailandeză, aceasta s-ar confrunta cu dificultăți serioase în a-și întreține singură traiul.

Pensionarul a ales să-și transforme bătrânețea într-o aventură, nu într-o luptă zilnică pentru supraviețuire: „Vreau să mă bucur de viață și acum pot face asta pentru că am timp”. Exemplul său arată că, uneori, soluția pentru o viață mai bună nu este să te resemnezi, ci să cauți un loc unde banii tăi contează mai mult.

Întrebarea rămâne: pot românii să-și imagineze o pensie la soare, departe, într-o țară accesibilă, sau rămân captivi în realitatea scumpirilor de acasă?

Povestea lui Rafa Ruiz a devenit virală pentru că spune pe față ceea ce mulți gândesc: bătrânețea nu trebuie să fie o luptă cu facturile, ci o șansă de a trăi cu adevărat.

Stil de viață

