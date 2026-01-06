Tânăr blocat de două zile într-un canal din Sectorul 5. Intervenție de amploare după ce trecătorii i-au auzit țipetele

Un tânăr în vârstă de 21 de ani a fost găsit blocat într-un canal adânc de aproximativ șase metri, în Sectorul 5 al Capitalei, după ce doi trecători i-au auzit țipetele și au alertat autoritățile. El ar fi acolo de două zile.

Conform primelor informații, tânărul este conștient, însă respiră cu dificultate din cauza temperaturii ridicate din interiorul canalului. Autoritățile estimează că acesta ar fi rămas blocat în subteran de aproximativ două zile.

Salvatorii au precizat că, pentru extragerea victimei în condiții de siguranță, este necesară lărgirea deschiderii canalului. Operațiunea de salvare este în desfășurare, iar autoritățile continuă intervenția la fața locului, potrivit Antena 3 CNN.

Incidentul a avut loc la intersecția străzilor Cladova și Pieptănari, Sector 5, unde doi oameni au sesizat un echipaj al Secției 18 Poliție. Canalul în care a fost găsit se află pe spațiul verde de la intersecția celor două străzi și se află în curs de reabilitare de către RADET.

Polițiștii au solicitat sprijinul echipajelor de intervenție, la fața locului fiind mobilizate mai multe autospeciale de poliție, precum și două echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență.