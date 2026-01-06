Județele care intră sub Cod galben de ninsori și precipitații însemnate cantitativ, până joi dimineață. Harta cu zonele afectate

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, 6 ianuarie, mai multe avertizări meteorologice pentru jumătatea de nord a țării, valabile până joi dimineața. Meteorologii anunță precipitații însemnate, strat consistent de zăpadă, polei și intensificări ale vântului.

În perioada 6 ianuarie, ora 18:00-8 ianuarie, ora 12:00, județele din Banat, Crișana și Maramureș intră sub Cod galben de ninsoare, fenomenul urmând să se extindă în nordul și vestul Transilvaniei.

Potrivut meteorologilor, se estimează acumulări de 20-35 l/mp și local peste 40 l/mp în Munții Banatului și Carpații Meridionali. Stratul de zăpadă va fi de 15-30 cm în zonele joase și de 20-50 cm la munte, iar local se va depune polei.

Din noaptea de miercuri spre joi (7/8 ianuarie), vântul va avea intensificări în Carpații Meridionali și de Curbură cu viteze de 50-70 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 m, rafalele vor depăși 70-85 km/h. Ninsoarea va fi viscolită, iar vizibilitatea redusă.

De asemenea, între 6 ianuarie, ora 18:00 – 8 ianuarie, ora 12:00, codul galben vizează centrul, sudul și estul Transilvaniei, precum și Moldova, unde vor fi precipitații mixte și depunere de polei.

Potrivit ANM, pentru perioada 6 ianuarie, ora 10:00 – 9 ianuarie, ora 10:00, a fost emisă informare meteorologică pentru întreaga țară. Se estimează strat de zăpadă între 15 și 50 cm și intensificări ale vântului cu rafale de 50-60 km/h în regiunile sudice și estice și peste 70-80 km/h în Carpații Meridionali și de Curbură.

„În noaptea de joi spre vineri (8/9 ianuarie) vremea va deveni local geroasă în regiunile intracarpatice și în zonele deluroase din restul țării, unde vor fi temperaturi minime în general între -15 și -10 grade”, a precizat ANM.