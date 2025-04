Topul celor mai periculoase orașe din Europa. „Sunt locuri în care turiștii nu ar avea vreun motiv să pună piciorul”

Un top al celor mai periculoase orașe din Europa arată că Marsilia, Birmingham și Napoli nu mai sunt doar destinații turistice spectaculoase, ci și locuri în care călătorii ar putea trece prin experiențe mai dramatice decât și le-ar fi imaginat.

Numbeo, o platformă online de baze de date care oferă informații statistice despre costul vieții, criminalitate și calitatea vieții în orașe și țări din întreaga lume, pe baza colaborării voluntare, a publicat un clasament al celor mai periculoase orașe din Europa.

Orașe nesigure, dar atractive pentru turiști

Topul, util pentru cei care intenționează să se mute sau să călătorească pe continent, este dominat de orașe din Franța, Anglia și Belgia. Pe primul loc se află Marsilia, cu o rată a criminalității în creștere în ultimii ani și cu un procent ridicat în privința temerilor legate de furturi și spargeri. Birmingham și Coventry urmează în clasament, fiind considerate orașe cu risc ridicat, unde turiștilor li se recomandă prudență sporită. Orașul Napoli, unul dintre cele mai populare de pe continent, se află pe locul patru în clasament.

Orașele considerate nesigure au fost evaluate pe baza mai multor criterii care se referă la rata infracționalității și la percepția locuitorilor asupra siguranței. Printre criteriile analizate se numără nivelul general al criminalității și modul în care aceasta a evoluat în ultimii ani. Alte criterii sunt legate de îngrijorările privind spargerile de locuințe, jafurile, furturile de mașini sau din mașini, dar și riscurile de a fi atacat fizic sau insultat.

De asemenea, sunt analizate problemele legate de consumul și traficul de droguri, infracțiunile contra proprietății (precum vandalismul și furturile) și cele violente (cum sunt atacurile sau jafurile armate). Sunt evaluate și corupția și mita, care pot contribui la sentimentul de nesiguranță.

Locuri de evitat în Marsilia

Situat în sud-estul Franței, pe coasta Mediteranei, Marsilia are aproximativ 870.000 de locuitori și o istorie de peste 2.600 de ani, fiind cel mai vechi oraș din Franța. Turiștii descriu Marsilia ca fiind un oraș plin de viață și cu o mare diversitate culturală. Este căutat și pentru peisajele spectaculoase de la Marea Mediterană și pentru bucătăria locală. Printre cele mai populare atracții turistice se numără: Vieux-Port (Portul Vechi), Basilique Notre-Dame de la Garde, arhipelagul Frioul și Château d'If.

Cartierele nordice ale orașului sunt faimoase pentru conflictele între bande și infracționalitatea ridicată.

„Sunt locuri în care turiștii nu ar avea vreun motiv să pună piciorul”, afirmă un localnic pe site-ul de turism Tripadvisor.

„În jurul Portului Vechi, Marsilia este destul de sigură. Zonele de evitat sunt cartierele de nord, dar ca turist nu ai absolut niciun motiv să te apropii de ele — decât dacă ești în căutare de adrenalină sau un scenariu de film polițist franțuzesc”, arată un turist pe Tripadvisor.

Un alt turist avertizează că Marsilia este un oraș complex, cu multe provocări sociale și o diversitate etnică ce poate fi dificil de înțeles pentru vizitatori. Orașul poate fi nesigur, mai ales pentru cei nepregătiți, iar experiența în alte orașe franceze nu garantează siguranța aici.

„Este un oraș prea mare ca să fie abordat într-un mod care să aibă sens astăzi și, totodată, e posibil ca aceste abordări să nu fie compatibile cu eforturile turiștilor — fie ei experimentați sau nu — de a înțelege ce funcționează pentru a avea o vacanță sigură acolo. E bine să călătorești cu cineva de încredere, nu doar ca să-ți țină agenda. Faptul că ai mai vizitat orașe mari din Franța nu e o garanție că nu vei deveni victima unei infracțiuni aici. Multe elemente de sociologie urbană de bază îți pot fie ajuta, fie încurca eforturile de a face față acestei metropole. Nu ne-am risca sănătatea și siguranța mergând acolo nepregătiți. Mergi în altă parte, dacă vrei mai multă siguranță”, este un alt sfat publicat de un turist pe același site.

Un cuplu de turiști experimentați, cazați lângă Vieux-Port în Marsilia, a relatat că, deși s-au simțit în siguranță în oraș, mașina le-a fost spartă în garajul recomandat de hotel, iar bunuri din portbagaj au fost furate. Poliția și reprezentanții hotelului au confirmat că astfel de incidente sunt frecvente.

Gările sunt renumite pentru hoții de buzunare în toată regiunea PACA (Provence-Alpes-Côte d'Azur), afirmă un localnic.

„De obicei, este vorba de o fată tânără, un copil sau o bătrânică, care se oferă fie să te ajute, fie îți cer ajutorul la automatele de bilete, la validarea biletelor sau când urci în tren. Aceste persoane fac parte dintr-o bandă, iar ceilalți membri sunt prin preajmă, pregătiți să acționeze. Astfel de metode sunt folosite și în trenuri, autobuze, tramvaie, precum și în centrul orașului sau în zonele turistice. Trebuie să fii mereu vigilent”, adaugă acesta.

Acesta adaugă și un avertisment despre cum să călătorești discret și să te integrezi printre localnici:

„Maxima «mai puțin înseamnă mai mult» se aplică perfect aici. Ia cu tine doar bani lichizi cât pentru cheltuieli mărunte și un card de debit/credit bine ascuns. E bine să ai și un act de identitate. Ține cardul de transport și telefonul într-un loc ușor accesibil, dar sigur. Așadar, ia doar bani cash cât pentru lucruri simple (50 de euro) și ține cardul bancar bine ascuns — de exemplu, în spatele husei telefonului”, arată localnicul.

Coventry și Birmingham, destinații engleze în topul orașelor periculoase

Orașul Coventry, din centrul Angliei, regiunea West Midlands, are o populație de circa 370.000 de locuitori și o istorie ce datează din epoca romană. Printre atracțiile sale turistice se află Catedrala din Coventry, Herbert Art Gallery & Museum, ruinele vechii abații St. Mary's. Unele zone pot fi considerate nesigure după lăsarea întunericului.

„Ca în orice oraș, există zone și situații care pot presupune un risc mai mare, însă, per total, orașul este primitor cu turiștii. Centrul este bine iluminat și patrulat, multe zone sunt aglomerate până târziu în noapte, iar localnicii sunt de obicei prietenoși și dornici să ajute. Transportul public este sigur și de încredere. Totuși, este important să respecți regulile generale de siguranță: evită să mergi singur noaptea prin locuri pustii, fii atent la buzunare în zone aglomerate și nu-ți lăsa băutura nesupravegheată”, informează site-ul Travelladies.

Birmingham, un alt oraș din regiunea West Midlands, din Anglia, are peste 1,1 milioane de locuitori și o istorie industrială importantă din secolul al XVIII-lea. Atracțiile sale turistice sunt Biblioteca din Birmingham, Jewellery Quarter și canalele urbane. Turiștii îl descriu ca fiind un oraș cosmopolit, cu o viață de noapte agitată. Totuși, arată site-urile de turism, în Birmingham e important să știi unde mergi — și unde să nu mergi.

„Multe dintre suburbiile orașului, cum ar fi Bournville, sunt frumoase și merită vizitate. Dar trebuie să știi și care sunt cele mai periculoase zone din Birmingham din punct de vedere al infracționalității — printre ele se numără Lozells, Handsworth și Northfield — și să le eviți. Rata criminalității din Birmingham a fost mereu influențată de prezența bandelor. Istoric, cei mai cunoscuți au fost Peaky Blinders, dar în prezent, conflictele violente continuă între Burger Bar Crew, Johnson Crew, Frankley Killers și altele. Deși e puțin probabil ca aceste bande să vizeze turiști, este bine să știi ce zone ale orașului să eviți, ca să nu fii prins la mijloc”, informează Smarttravel.com.

Turiștii sunt sfătuiți să fie vigilenți și să folosească transportul public în locul unei mașini personale, deoarece multe dintre infracțiunile din Birmingham sunt legate de probleme cu autoturismele.

Napoli, orașul legendar care poate da fiori turiștilor

Situat în sudul Italiei, în regiunea Campania, Napoli are aproape un milion de locuitori și origini grecești ce datează din secolul al IX-lea î.Hr. Este poarta de intrare către locuri faimoase precum Pompei și Coasta Amalfi, iar cele mai populare atracții turistice ale sale sunt Castel dell'Ovo, Piazza del Plebiscito și Golful Napoli, cu vedere spre Vezuviu.

O turistă a povestit experiența sa după mai multe zile petrecute în Napoli, un oraș despre care opiniile sunt împărțite – de la incredibil la groaznic sau „o groapă de gunoi”.

„Orașul lasă cu siguranță o primă impresie intimidantă. Napoli este aglomerat, murdar și miroase urât. E destul de degradat, cu unele dintre cele mai evidente forme de sărăcie pe care le-am văzut în Europa. Când am ieșit de la Catacombele San Gennaro, ne-am trezit în Rione Sanità — o zonă despre care ghidurile turistice spun că ar trebui evitată — chiar la apus, și ne-am rătăcit complet. A fost stresant, dar privind înapoi, doar din cauza reputației locului. Era o zonă clar săracă, dar plină de localnici care își vedeau liniștiți de treabă, și am trecut pe acolo fără niciun incident”, relata aceasta pe platforma Reddit.

Centrul istoric este haotic, un labirint de pasaje întortocheate, iar traficul e dezorganizat, dar orașul are un farmec autentic și plin de viață, adaugă turista.

„Cu toate acestea, niciodată nu m-am simțit în pericol și orașul are un caracter cum nu am mai întâlnit nicăieri. E plin de viață, gălăgios și plin de mândrie. Peste tot vezi graffiti politic, copii care se joacă liberi pe străzi și în piețe, și atâta agitație continuă încât nici nu mai știi unde să te uiți. Aș vrea să menționez și trenul Circumvesuviana (care merge spre Pompei, Ercolano și Sorrento), pentru că are o reputație proastă (l-am văzut numit „trenul din iad”) și eram puțin îngrijorați… doar ca să descoperim că e absolut banal. Singurul lucru neplăcut a fost mulțimea de turiști nepregătiți care încercau să treacă de bariere fără bilet și blocau totul. În rest, e un tren de navetiști complet normal”, a relatat turista.

Top cele mai periculoase orașe din Europa

Potrivit Numbeo, niciun oraș din România nu se află topul celor mai periculoase 20 de orașe din Europa. Clasamentul cuprinde următoarele localități:

1. Marsilia, Franța

2. Coventry, Regatul Unit

3. Birmingham, Regatul Unit

4. Napoli, Italia

5. Montpellier, Franța

6. Liège, Belgia

7. Grenoble, Franța

8. Nantes, Franța

9. Paris, Franța

10. Lyon, Franța

11. Nisa, Franța

12. Manchester, Regatul Unit

13. Malmö, Suedia

14. Atena, Grecia

15. Londra, Regatul Unit

16. Amadora, Portugalia

17. Odesa, Ucraina

18. Bruxelles, Belgia

19. Dnipro, Ucraina

20. Dublin, Irlanda